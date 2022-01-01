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Второй шанс
Второй шанс, 2014: актеры и роли
En chance til
Второй шанс
2014 / Дания
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Второй шанс, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Бир
Susanne Bier
В ролях
Николай Костер-Вальдау
Nikolaj Coster-Waldau
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Николай Ли Каас
Nikolaj Lie Kaas
Томас Бо Ларсен
Thomas Bo Larsen
Мария Бонневи
Maria Bonnevie
Роланд Мюллер
Roland Møller
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