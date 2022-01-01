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Второй шанс Второй шанс
Киноафиша Фильмы Второй шанс Второй шанс, 2014: актеры и роли
En chance til Второй шанс 2014 / Дания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Второй шанс, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Бир Сюзанна Бир Susanne Bier
В ролях
Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Николай Ли Каас Николай Ли Каас Nikolaj Lie Kaas Томас Бо Ларсен Томас Бо Ларсен Thomas Bo Larsen Мария Бонневи Мария Бонневи Maria Bonnevie Роланд Мюллер Роланд Мюллер Roland Møller
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