Susan Weber Они думали, что я сумасшедшая, потому что была влюблена в тебя.

Henry Fool Ну, они были правы, я был уборщиком в твоей средней школе.

Susan Weber Ты познакомила меня с Лотреамоном.

Henry Fool Правда?

Susan Weber И Верленом, Рембо.

Henry Fool Да ну.

Susan Weber Всей французской символистской братией. Конечно, я из них вырос, но они меня сформировали.