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Киноафиша Фильмы Нед Райфл Цитаты из фильма Нед Райфл

Цитаты из фильма Нед Райфл

Susan Weber Решительная, последовательная, признанно непонятная работа, равнодушная к одобрению широкой публики и не боящаяся столкновения с моральными и эстетическими абсолютами. Именно это, больше чем можно было бы подумать, удерживает людей от прыжков из окон и под поезда. Добавление к массовокультурному самодовольству, конечно, само по себе награда, как ни странно. Дешёвая, мгновенная и быстро заменяемая... Извините.
Simon Grim Значит, ты считаешь, что мне можно быть непопулярным...
Susan Weber О, я считаю это необходимым.
Simon Grim Ты необычный человек.
Susan Weber У меня мало друзей.
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Simon Grim Жизненный опыт многому меня научил, чему, возможно, я не придавал значения, будучи поэтом лауреатом в культурных символах. Людям время от времени нужен хороший смех, Нед. Поверь мне. Старый добрый фарс, пикантные намёки, пара удачно вставленных шуток про пердеж. Хватит с меня этих серьёзных размышлений. Трагическая, но объединяющая неуловимость человеческого духа в наши дни и так далее. С меня этого. Только теперь, после всей этой боли и скандалов, только теперь я смог встретиться со своим внутренним клоуном.
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Ned Rifle Я ищу одного знакомого, который, кажется, раньше здесь работал. Пожилой парень по имени Генри.
Mitch Генри?
Ned Rifle Болтун.
Mitch Проказник?
Ned Rifle Пьяница.
Mitch Вор?
Ned Rifle Эгоист.
Mitch Секс-маньяк?
Ned Rifle Это он.
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Henry Fool Добро свободы воли должно предполагать настоящие выборы ради греха.
🧡
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[последние слова]
Генри Фул Беги.
Нед Райфл Нет.
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[первые слова]
Нед Райфл [на одном колене] Защити меня, Господи, смиренного раба Твоего, во всех нападениях врага. Чтобы я, полностью уповая на Твою защиту, не ощущал силы противника. Пусть слова у меня на устах и размышления в сердце всегда будут, всегда угодны Тебе. О Господи, моя сила и мой Искупитель.
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Susan Weber Давай, ложись поспать.
[похлопывает по кровати]
Ned Rifle Нет, мне нужно... Мне нужно уйти...
Susan Weber Тебе нужно помолиться?
Ned Rifle Да.
Susan Weber Ты как-нибудь расскажешь мне об этом.
Ned Rifle Что тут рассказывать?
Susan Weber Каково это — когда тебя слушают...
🧡
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Susan Weber Они думали, что я сумасшедшая, потому что была влюблена в тебя.
Henry Fool Ну, они были правы, я был уборщиком в твоей средней школе.
Susan Weber Ты познакомила меня с Лотреамоном.
Henry Fool Правда?
Susan Weber И Верленом, Рембо.
Henry Fool Да ну.
Susan Weber Всей французской символистской братией. Конечно, я из них вырос, но они меня сформировали.
Henry Fool Да, но всё же есть пределы. Даже законы.
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