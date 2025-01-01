Susan WeberРешительная, последовательная, признанно непонятная работа, равнодушная к одобрению широкой публики и не боящаяся столкновения с моральными и эстетическими абсолютами. Именно это, больше чем можно было бы подумать, удерживает людей от прыжков из окон и под поезда. Добавление к массовокультурному самодовольству, конечно, само по себе награда, как ни странно. Дешёвая, мгновенная и быстро заменяемая... Извините.
Simon GrimЗначит, ты считаешь, что мне можно быть непопулярным...
Simon GrimЖизненный опыт многому меня научил, чему, возможно, я не придавал значения, будучи поэтом лауреатом в культурных символах. Людям время от времени нужен хороший смех, Нед. Поверь мне. Старый добрый фарс, пикантные намёки, пара удачно вставленных шуток про пердеж. Хватит с меня этих серьёзных размышлений. Трагическая, но объединяющая неуловимость человеческого духа в наши дни и так далее. С меня этого. Только теперь, после всей этой боли и скандалов, только теперь я смог встретиться со своим внутренним клоуном.
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Ned RifleЯ ищу одного знакомого, который, кажется, раньше здесь работал. Пожилой парень по имени Генри.
MitchГенри?
Ned RifleБолтун.
MitchПроказник?
Ned RifleПьяница.
MitchВор?
Ned RifleЭгоист.
MitchСекс-маньяк?
Ned RifleЭто он.
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Henry FoolДобро свободы воли должно предполагать настоящие выборы ради греха.
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[последние слова]
Генри ФулБеги.
Нед РайфлНет.
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[первые слова]
Нед Райфл[на одном колене]Защити меня, Господи, смиренного раба Твоего, во всех нападениях врага. Чтобы я, полностью уповая на Твою защиту, не ощущал силы противника. Пусть слова у меня на устах и размышления в сердце всегда будут, всегда угодны Тебе. О Господи, моя сила и мой Искупитель.