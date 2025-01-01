Ken Smith
Ладно, это всего лишь игра, мы все просто скачaем её и поиграем, да?
Laura
[IM] Кен, что ты делаешь?
Ken Smith
Ничего не делаю, чувак. Я просто хотел поиграть в игру! Ты любишь игры — тебе, похоже, нравятся игры, чувак; думал, мы собираемся играть. f######, отличная игра для тебя, чувак.
Trojan Destroyer program
[все скачивают просто game.dmg/.exe]
Trojan Destroyer program
[программа запускается и сканирует]
Ken Smith
Идёт поиск, ребята? Все скачали её?
Blaire Lily
У меня нашлось что-то. У меня нашлось что-то.
Ken Smith
Ок, хорошо. Подождите, пока у каждого найдётся что-то. Он помечает что-нибудь? У всех есть какие‑то флаги? Их должно быть больше одного, двух; должно быть несколько. Ок, круто.
Laura
[запускает таймер]
[мг]
Laura
У вас есть одна минута, чтобы остановить это.
Ken Smith
Ладно, удаляй. Удаляй всё это, а затем очищай ваши корзины. Ок? После удаления не сохраняйте их. Всё! Всё, что помечено.
Mitch Roussel
Это не удалит их.
Ken Smith
Просто f###### послушай меня! Поверь мне, чувак.
Ken Smith
Это удалилось? Что происходит? Держите меня в курсе, ребята. Ок, Адам закончил. Митч?
Mitch Roussel
[finishes scan] Mine's the same.
Ken Smith
Ок, Джесс?
Jess Felton
[finishes scan] Mine's done!
Ken Smith
Ок, Блэр? Блэр!
[неразборчиво/сбой веб-камеры]
Blaire Lily
Корзина Блэр, ребята. Это будет круто. Обещаю!
Laura
[timer flashes 10 seconds left in red]
Ken Smith
Ок, всё нормально, Блэр!
Laura
[leaves call]