Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Убрать из друзей Цитаты из фильма Убрать из друзей

Цитаты из фильма Убрать из друзей

Text from Trailer [из трейлера] В интернете твои воспоминания живут вечно... но вместе с ними и ошибки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire's account [появилось подозрительное сообщение, скорее всего от Лоры, которая, возможно, взломала аккаунт Блэр] Что толстое, белое и всё в красных пятнах? Кен в блендере.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кен Смит [когда их беспокоил неизвестный аккаунт: billie227] Наверное, это глюк.
Вэл Роммел [сообщение пришло от billie227, которое Кен и его друзья приняли за глюк] Ну вот, этот глюк только что написал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Никогда в жизни не... сдавал Адама за продажу травы.
Mitch Roussel Это была я...
Adam Sewell ЧТО? Меня в наручники заковали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Хотелось бы уметь тебя простить.
[заканчивает, после извинения Блэр, и пролистывает их общие фото в фейсбуке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel Кен, если это ты, клянусь, я тебя сожгу заживо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Послушай, Лаура, ты помнишь все те хорошие времена, что мы провели вместе? Мы были близкими подругами, а потом как-то отдалились. Мне жаль...
Laura Отдалились? Вот так ты это и вспоминаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell [когда он слышит странные звуки в доме] Кто там? У МЕНЯ ЧЁРТОВА ПИСТОЛЕТ, СЛЫШИШЬ?
Adam Sewell [в доме внезапно выключается свет] Бл#ть! Чё за х#рня...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Митч? Митч! МИТЧ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [из трейлера] Это будет весело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Давайте сыграем в игру...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel [Адаму, после того как узнал, что он спит с Блэр] Ты п##ц, ты п##ц!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Пожалуйста, Лора, мы не плохие люди... мы хорошие люди
Laura Правда? Ты в этом уверена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [в то время как секунды стремительно уходят, а Лора начинает печатать в facebook inbox] Митч... ты меня ненавидишь...? Ты когда-нибудь сможешь меня простить? Прости меня, пожалуйста...
[горько плача]
Mitch Roussel Блэр... я тебя не ненавижу, я тебя люблю... Очень сильно люблю
[Лора отправляет сообщение Блэр]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Блэр Лили [плачет без остановки] Лора, прости, что мы отдалились!
Лора «Отдалились»? Ты так это помнишь? Думаю, в истории есть и другое.
[Лора затем отмечает Блэр в видео Leaky Laura на своей странице в Facebook]
Блэр Лили Нет...
[видео показывает, как Лора пьяная спит на земле, затем Блэр смеётся в видео]
Блэр Лили [видео] Поймала её!
[видео заканчивается]
Блэр Лили Прости.
Лора То, что ты сделала, останется здесь навсегда.
[многие друзья Блэр в Facebook оставляют несколько злых комментариев на её странице]
Лора Хотела бы я уметь тебя простить, Блэр.
[Лора выходит из Скайпа, оставляя Блэр одну, охваченную виной и страхом, затем слышится скрип двери, пара рук резко закрывает экран ноутбука]
Блэр Лили НЕТ! Лора?
[демоническое лицо Лоры вырывается к экрану, после чего всё обрывается чёрным]
Блэр Лили [крики] НЕТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton Кто взломает аккаунт умершей девчонки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell Пошёл ты, Блэр.
Blaire Lily Я тебя так ненавижу, Адам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel Эй, вы же заказывали билеты две недели назад, как я просил?
Blaire Lily Какие места лучше... балкон или партер?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton Ты сук#, что ты натворила?
[Плачет]
Blaire Lily [плачет] Прости меня, Адам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Я никогда не... подсунул Эшли Дейн таблетку и не заставлял её делать аборт
Adam Sewell Что за х#рня, Митч? Я не подсунул Эшли Дейн никакой таблетки и никогда не заставлял её делать аборт... что за х#рня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith Ой-ой! Кто-то в штанах! Ой, кто-то в штанах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Я её поймала!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton Ребята, кто выложил это видео?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Спасибо, Блэр, должно быть, это было нелегко...
Blaire Lily Нет, пожалуйста...
[шокирована, дыхание замедляется]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Блэр Лили Я не могу... Я не могу показать тебе записку
[опускает голову, плача и в шоке]
Митч Руссель Какие ещё записки между тобой и Адамом? Да пошл## эту фигню! Либо ты покажешь мне записку, Блэр, либо я ухожу, клянусь богом! Да пошл## это! Я ухожу, слышишь меня, мне это надоело, я ухожу.
Лаура Если Митч уйдёт, он погибнет...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel [В ответ на её фото, отмеченные на странице Джесс с заголовком ВЭЛ ПЬЯНА В ДОПУ] Джесс, что за хрень?
Jess Felton [Смущённо и смеясь] Вау, я не...
Val Rommel Это только что с твоей страницы, зачем ты это выложила?
Jess Felton [Смеётся и всё ещё в замешательстве] Я раньше не видела, но Вэл, это потрясающе, не знала, что ты такая весёлая.
Val Rommel Удаляй их, Джесс.
Jess Felton Я не знаю, что сказать, но я никогда...
Val Rommel Боже, Джесс, ты такая грязная с###а, удали их.
Jess Felton [Смеётся в неверии и откидывается назад] Подожди-ка, ты только что назвала меня грязной? Серьёзно?
Val Rommel Да, Джесс, именно так.
Jess Felton [Зло и оборонительно] Так ты просишь меня сделать тебе чёртову услугу и удалить эти фото, которые я вообще не выкладывала.
Val Rommel Боже, я прошу тебя об услуге! Правда?!
Jess Felton Да, можешь быть со мной любезной, и я помогу, а можешь пойти на х### и отстать.
Val Rommel Можешь хоть на секунду закрыть свою грязную пасть?
Jess Felton Ладно, я отд##### тебе по заслугам, если придёшь сюда, с###а.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell Эй, Митч, кто у тебя тут друг?
[смотрит на иконку billie227 в шестистороннем звонке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Ладно, все сейчас поднимите руки... кто это делает?
[поднимает руки, спустя секунды за ним поднимают руки Блэр, Джесс, Адам, Кен и Вал]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dank Jimmy Чего тебе надо, женщина?
Rando Pauls Чувак, ей нужна помощь
[под кайфом и смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Пожалуйста, вызовите полицию, моего друга нападают, ему причиняют боль.
[хнычет и плачет]
Chatroulette Girl 911, полиция, пожалуйста. У меня тут девушка в веб-камере, говорит, что её другу угрожают, место — Фресно, Калифорния.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Я никогда не... оскверняла могилу Лоры Барнс.
Jess Felton [плачет и тяжело дышит] Нет! Пожалуйста, Лора, это не я! Клянусь! Пожалуйста, нет!
[продолжается обратный отсчёт с 19 секунд]
Adam Sewell Пожалуйста, Лора, она говорит правду, это был я, Лора, это не Джесс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Я хочу сделать выпускной настоящим вечером.
Mitch Roussel Ты серьёзно? Ты бы не соврал мне сейчас
[дразнит Блэр ножом перед камерой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [подражая Шей Ван Бурен] Покааа!
Jess Felton [подражая Шей Ван Бурен] Покааа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Это аккаунт Лауры.
[удивлённо, как появляется сообщение в скайпе от billie227]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell Вы такие милые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel Эй, Билли, дай мне свой адрес, чтобы я мог прийти и выбить мусор из твоего рта.
Ken Smith Ооо, будет драка!
Laura Тебе тут не понравится...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [шёпотом] Лаура?... Лаура, ты в порядке?
[начинает тихо хихикать, снимая Лауру и увеличивая изображение на её лице]
Laura [бормочет] мммхм...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton [Когда Блэр признаётся, что её записка стала причиной смерти Адама, кричит, задыхается и плачет] Ты тупая с#чка! Ты его убила.
Blaire Lily [Плачет и в шоке, покачивается, прислонившись к стене у кровати] Прости меня, Джесс, я не знала, что ещё делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [как учётная запись Skype IM billie227] Кто готов к бонусному раунду?
Jess Felton [плачет и хнычет, всё ещё показывая два оставшихся пальца в игре «Я никогда не»] Нет!
Adam Sewell [стоя и размахивая отцовским пистолетом] Да пош## на всё! Я черт возьми готов к тебе, убл###! Иди сюда! Я тебя черт возьми прикончу!
[Принтер в гостиной начинает печатать одну копию бумаги]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [Через Skype IM билли227] Я никогда не разбивала машину мамы Джесс.
Jess Felton Это кто-то из вас? Да это же была, чёрт возьми, кто-то из вас.
Blaire Lily [Опускает палец] Это была я, Джесс, прости, я была пьяна, так получилось, и я не знала, как тебе сказать, Джесс.
Jess Felton П-Пошёл н###.
Adam Sewell Отличный друг, Блэр.
Blaire Lily Я извинилась, а она до сих пор не извинилась за то, что запустила этот слух обо мне. Кстати, это не правда.
Mitch Roussel Эй, мы держимся вместе, хватит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [Закрытие вкладки ChatRoulette после того, как дружелюбная девушка из Невады связалась с шерифским управлением округа Фресно и сообщила о приближающейся машине полиции по адресу, который указала Джесс] Ладно, Джесс, полиция уже едет, они на пути, с тобой всё будет в порядке, Джесс.
Jess Felton [Держится за дверь в ванной, выглядывая на Блэр и Митча, которые плачут и скулют от страха] Почему она так делает?
Laura [Обмен сообщениями в Skype с улыбкой в виде смайлика, пока Джесс продолжает плакать и держаться за дверь ванной, разговаривая с Блэр и Митчем в страхе] Прощай, Джесс.
Blaire Lily [Поток видео Джесс начинает зависать и исчезать] Джесс? Джесс, нет, беги, Джесс, просто беги!
Jess Felton [Крутится на полу ванной из стороны в сторону в боли и борьбе, крича, а затем внезапно переходя к мучительной мольбе] Нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Пожалуйста, мне нужно, чтобы ты прямо сейчас позвонил в полицию округа Фресно, что-то происходит...
Rando Pauls [Под кайфом и насмехаясь над мольбой Блэр на ChatRoulette] Что-то происходит... это происходит прямо сейчас
[начинает смеяться вместе с другом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Я никогда не распространяла слухи, что у Блэр расстройство пищевого поведения.
Jess Felton Это была я...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Джесс, послушай меня, я пойду искать помощь, сохрани спокойствие
Jess Felton Пожалуйста, поторопись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel К чёрту это! Нет... Я вызываю полицию, это угроза
[достаёт мобильник и набирает 112, отключаясь от скайпа]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Не могу поверить, что ты так со мной, я люблю тебя, чёртова шлюха
[плачет]
Blaire Lily [в ответ плачет и задыхается] Нет, пожалуйста, не называй меня так, детка, я тебя люблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Ура! Кто хочет увидеть мою задницу? Сегодня ночью она увидит мою задницу!
[указывает на девушку на вечеринке]
Matt Да! Сегодня ночью я тоже увижу твою задницу, Лаура!
[подкрадывается к Лауре, которая уже лежит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith Ладно, это всего лишь игра, мы все просто скачaем её и поиграем, да?
Laura [IM] Кен, что ты делаешь?
Ken Smith Ничего не делаю, чувак. Я просто хотел поиграть в игру! Ты любишь игры — тебе, похоже, нравятся игры, чувак; думал, мы собираемся играть. f######, отличная игра для тебя, чувак.
Trojan Destroyer program [все скачивают просто game.dmg/.exe]
Adam Sewell Ладно, я просто запустил её.
Trojan Destroyer program [программа запускается и сканирует]
Adam Sewell У меня есть для тебя кое-что, billie227.
Ken Smith Идёт поиск, ребята? Все скачали её?
Blaire Lily У меня нашлось что-то. У меня нашлось что-то.
Ken Smith Ок, хорошо. Подождите, пока у каждого найдётся что-то. Он помечает что-нибудь? У всех есть какие‑то флаги? Их должно быть больше одного, двух; должно быть несколько. Ок, круто.
Laura [запускает таймер]
[мг]
Laura У вас есть одна минута, чтобы остановить это.
Ken Smith Ладно, удаляй. Удаляй всё это, а затем очищай ваши корзины. Ок? После удаления не сохраняйте их. Всё! Всё, что помечено.
Mitch Roussel Это не удалит их.
Ken Smith Просто f###### послушай меня! Поверь мне, чувак.
Adam Sewell [grabs gun and points at screen]
Ken Smith Это удалилось? Что происходит? Держите меня в курсе, ребята. Ок, Адам закончил. Митч?
Mitch Roussel [finishes scan] Mine's the same.
Ken Smith Ок, Джесс?
Jess Felton [finishes scan] Mine's done!
Ken Smith Ок, Блэр? Блэр!
Blaire Lily Мы просто собираемся.
[неразборчиво/сбой веб-камеры]
Blaire Lily Корзина Блэр, ребята. Это будет круто. Обещаю!
Laura [timer flashes 10 seconds left in red]
Blaire Lily ПОЧЕМУ ОН СЧИТАЕТ ОБРАТНО?
Ken Smith Ок, всё нормально, Блэр!
Laura [leaves call]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
billie227 Кто-нибудь, пожалуйста, объясните правила Лауре?
Adam Sewell Почему бы *тебе* не объяснить ей, ты ГЕЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith Сейчас попробуем мой фирменный соус сальса!
[размахивает смешанным блендером с едой и напитками перед группой]
Blaire Lily Кен, это так отвратительно!
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Сними это, пока я сам не отрезал
[махает кухонным ножом с ухмылкой]
Blaire Lily [начинает расстёгивать пуговицы, вставая с кровати и смеясь] Ты милая, когда злишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton Лора! Лора, пожалуйста, это не я, я не врала! Блэр, Блэр, пожалуйста, клянусь, это не я! Ты же знаешь, я никогда такого не делала, пожалуйста, останови её, почему она так делает?
[плачет и отступает от компьютера]
Blaire Lily Джесс, я знаю, Джесс, пожалуйста, послушай меня... всё будет хорошо, Лора, пожалуйста! Лора, она ничего не сделала, пожалуйста, перестань!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel Привет, Билли, слушай, дорогуша, ты — х#й#й#й#й#й#й#й#й#й#, если не уберёшь это сейчас же, я приду и выбью из твоих ушей весь этот мусор.
Laura Звучит здорово, но здесь тебе не понравится.
Val Rommel Кто этот х#й#й#й#й#й#й#й#й#й#й?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith [когда на веб-камере Лоры появляется искажённое изображение] Эй, гений! Мы тебя видим.
Jess Felton Что это? Решётка или ящик?
[Кен вздыхает и встаёт со стула]
Ken Smith Кен!
Ken Smith Что?
Jess Felton Отойди на секунду.
Ken Smith Почему?
Adam Sewell Просто сделай это, чувак.
[Кен отходит и машет правой рукой, показывая, что веб-камера Лоры снимает его сзади]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [Via billie227 IM] Я никогда не предлагал обменять жизнь Джесс на свою.
Jess Felton [При прочтении IM и когда начинается обратный отсчёт в шоке и недоумении] Что? Ребята, вы серьёзно?
[начинает плакать]
Mitch Roussel Нет, никто из нас этого не делал, мы бы так не поступили
[ходит взад-вперёд, качая головой в недоумении]
Adam Sewell Блэр?
Jess Felton [с раздражением] Блэр, это была ты?
Blaire Lily [искренне защищаясь и не веря] Нет, я на такое не способна.
Adam Sewell Откуда нам знать? Опусти палец — и всё станет ясно.
Mitch Roussel Эй, она уже сказала, что не она, хватит давить.
Adam Sewell А она всегда говорит правду, Митч?
Mitch Roussel [в гневной, твёрдой защите Блэр] Да! Да.
Adam Sewell [ошарашен, пьяный и зол] Конечно говорит! Ведь ты всегда говоришь правду, да? Правда, Блэр? Ты же всегда говоришь правду!
Adam Sewell [как обратный отсчёт IM от billie227 достигает двух секунд, в панике опуская палец] Чёрт, это была я, ладно.
Jess Felton Адам!
Mitch Roussel Ты — кусок г-Г-говна, ты знаешь это!
Adam Sewell Да пошёл ты! Ты — чёртов кусок г-говна, он сказал, что если я обменяю Джесс, то он отпустит меня, тебя и Блэр, я спасала ваши жизни, Митч, я спасала твою жизнь, Блэр, но никто из вас этого не понимает, потому что я — плохой человек, а у вас у всех идеальная мораль и ваши идеальные чёртовы жизни.
Jess Felton [плачет и задыхается] Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу, Адам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [Через Skype IM] Я никогда не говорила, что у Блэр расстройство пищевого поведения.
Jess Felton [Когда обратный отсчёт в Skype IM Билли дошёл до ранних 10-х] Чёрт, это была я, хорошо.
Blaire Lily [Удивлённо и ошеломлённо] Ты говорила, что это была Вал...
Jess Felton [Оборонительно отвечает] Не то чтобы в этом не было доли правды.
Blaire Lily Джесс, как ты могла так со мной?
Jess Felton Со всеми теми разами, когда ты приходила, мы выходили, тебе предлагали или спрашивали про еду, а ты отвечала: «Нет, извини, я не голодна, я уже поела», и вся эта хрень.
Jess Felton [с трудом выдыхая последние слова, пока Блэр обдумывает ответ] .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Блэр Лили [Плачет с облегчением из-за будильника и уведомления на рабочем столе] Это будильник, который я поставила на завтра, у нас тест.
[Митч слегка смеётся в ответе, полном страха]
Блэр Лили Митчи, ты меня ненавидишь?
Митч Руссель [Плачет и задыхается] Нет, я тебя не ненавижу, Блэр.
Блэр Лили [С облегчением] Правда?
Митч Руссель Нет, я тебя не ненавижу, я тебя очень люблю.
Лаура Ещё один вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Я никогда не целовался с Лорой Барнс
Mitch Roussel [пока идут секунды, и Адам принимает смерть с проигрывающими пальцами] Это была я, Блэр, клянусь, это ничего не значило, это было у Адама и длилось всего пять секунд...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell Мой ход, окей, Лаура... давай сделаем это интересным... Никогда не было у меня секса.
Laura [печатает в группе] Никогда не было у меня секса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [Адам звонит в полицию] 911, пожалуйста, скажите, в чем ваша проблема.
Adam Sewell Да! Тут кто-то угрожает мне и моим друзьям в сети, и ещё угрожали нашей подруге Валери Роммел. Вы уже присылали туда офицеров, но они не увидели того, что видели мы. И это только часть истории, короче.
Laura Какой у вашей подруги адрес?
Adam Sewell Что?
Laura Её адрес?
Adam Sewell Ребята, ребята, какой у неё адрес?
Jess Felton Эмм... подождите, он у меня в столе, секундочку.
Adam Sewell Секундочку...
Jess Felton 10705 Ист Бауэр.
Adam Sewell Да, 10705 Ист Бауэр, и он постоянно нам угрожает, не отстаёт.
Laura Где вы сейчас находитесь, сэр?
Adam Sewell Я дома, в сети... с моими... с друзьями.
Laura Вы в безопасности?
Adam Sewell Да.
Laura Все вы?
Adam Sewell ...Да, всё нормально.
Laura Даже Кен?
Adam Sewell Что?
Laura Не... вешайте трубку.
Adam Sewell Что?
Jess Felton Что-что только что произошло?
Adam Sewell Тсс, тсс!
Laura Я сказал, не... вешайте трубку.
Blaire Lily Кому ты звонил?
Adam Sewell Чёрт!
[откидывается назад в кресле с раздражением]
Adam Sewell Это этот чёртов у#бок!
[Аккаунт Лоры снова подключается к групповому чату]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [после переписки с Митчем о разговоре с Вэл сегодня вечером и просмотре её сообщений в Facebook от Лауры] Ребята, вы сегодня с Вэл говорили?
Jess Felton Чувак, когда мы были у Адама, она всем рассказывала, что у меня проблемы с выпивкой.
Adam Sewell Это так.
Blaire Lily Я её добавлю.
Ken Smith Если честно, мне Вэл не нравится, она мне не нравится.
Jess Felton [смеётся] Вэл никто не любит... кроме самой Вэл
Ken Smith Кроме Вэл, да, знаю...
[как Джесс смеётся, когда Кен заканчивает её фразу]
Ken Smith Ты меня понимаешь, Джесс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лаура Никогда не признавалась... что разбила машину мамы Джесс.
Блэр Лили Это была я.
Блэр Лили Блэр Лили, Адам Сьюэлл: Видишь, не такая уж идеальная и невинная, да, Блэр?
Блэр Лили Слушай, я извинилась за это, чего о ней не скажешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [после рекламы бесплатных лайв-камер я закрыл её на рабочем столе] Ладно, ребята, я не собираюсь сидеть и смотреть, как она это делает, хорошо? Адам был прав — мы не можем её слушать.
Laura Руки вверх, мы ещё играем. У меня к тебе вопрос, Джесс.
Jess Felton [хнычет и плачет] Я ничего не делала.
Blaire Lily Ладно, Джесс, не отвечай, что бы ты ни делала — не отвечай.
Blaire Lily [лампа освещает спальню Джесс, её выгоняют, Джесс кричит и убегает в ванную с ноутбуком] Ладно, Джесс! Просто спрячься, Джесс! Просто спрячься!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell Что случилось?
Blaire Lily [глядя на иконку billie227] Она всё ещё там...
Adam Sewell Так вы вдвоём реально виртуально переписывались?
Blaire Lily [начинает приглашать в разговор Митча, Джесс и Кена] Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel [увидев фото с ней в отметках на странице Джесс в Facebook] Ты, грязная маленькая су###, удали их.
Jess Felton Подожди, ты серьёзно назвала меня грязн#й?
[в смятении от смеха]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith [При проверке профиля billie227] Я не могу эту х##ню выключить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton [саркастично, поправляя волосы] Блэр, ты грязная девчонка, тебе прямая дорога в ад, как и всем нам...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Прощай, Джесс
[скобочная иконка улыбки IM]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton Как в ту игру на выпивку?
Laura Точно, только в этой версии проигравший не пьёт... проигравший умирает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily Что ты думаешь, что я ещё сделала?
[плачет, глядя на последние сообщения Лоры в Скайпе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Давай, ты же в недвижимости, продай мне это.
Blaire Lily Ладно, свидетельство под номером два — правая нога человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith Я думал, ты хочешь сыграть, Билли, давай сыграем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel [В ответ на слова Кена о том, что она должна была купить билеты для группы] Нет, нет, я слышала, что ты должна была их купить, а теперь трое из нас сядут в бельэтаж, а трое — в партере.
Blaire Lily Какие места лучше, в бельэтаже или в партере?
Val Rommel В бельэтаже.
Blaire Lily В бельэтаже!
Val Rommel Значит, можем взять ещё одно место в бельэтаже.
Jess Felton [смеётся и покачивается на стуле из стороны в сторону] Я возьму в партере.
Val Rommel Уверена, что так и будет.
Blaire Lily [смеётся, прикрывая рот] Джесс, это...
Jess Felton [смеются вместе] Не могу поверить, что только ты это поняла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [обнаружив, что никто сегодня не общался с Вэл] Добавляю её.
Ken Smith Честно говоря, мне Вэл не нравится.
Jess Felton [смеётся] Никому Вэл не нравится, кроме самой Вэл.
Ken Smith Вэл. Да, Джесс, ты меня понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton [Услышав объяснение Лоры про игру «Я никогда не…» и поскуливая] Я проиграю. Я не хочу играть.
Laura Тебе лучше, если я тебя сейчас прикончу, ДЖЕСС?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily На секунду мне показалось, что это по-настоящему
Mitch Roussel Откуда ты знаешь, что нет?
Blaire Lily Хватит меня пугать.
Mitch Roussel Или что?
Blaire Lily Или... я пошлю своего папу на тебя
[эмодзи подмигивания]
Mitch Roussel Митч Руссель, Блэр Лили: Твой папа не дома...
Blaire Lily Откуда знаешь?
Mitch Roussel Потому что он пьёт с моим
[отправляет ссылку на страницу памяти Лоры в фейсбуке, раскрывая отправителя Лоре]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel [раздражённо шёпотом остальным] Ребята, не будем тут устраивать эту хр#нь, все берите телефоны и отключайте звук на компах.
Jess Felton Я не знаю, где мой телефон, ребята, пожалуйста, не делайте этого.
Blaire Lily Джесс, всё нормально.
[отключает микрофон]
Jess Felton Подождите!
[встаёт с кровати и идёт к креслу, быстро оглядываясь в поисках телефона]
Jess Felton Чёрт, ребята.
Laura [через Skype IM] Хорошая попытка, ребята, сейчас я включу вам микрофоны.
[микрофоны Блэр, Митча, Адама и Кена внезапно включаются, добавляя звук их телефонных разговоров в беседу]
Laura .
Jess Felton Ребята, ребята! Он слышит вас, он может включать ваши микрофоны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Блэр Лили [имитируя Паузу, одержимую Реган МакНил, когда её вебкамера включается и показывает шевелящиеся пальцы ног] Митч! Митч, я тебе кое-что покажу.
Митч Руссель Ты опять своим демоническим голосом орёшь?
Блэр Лили [продолжая имитацию] Да, тебе нравится?
Митч Руссель Ох да, дай-ка взгляну, обожаю фиолетовый и только кончики пальцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith Допустим, её карма была не совсем незаслуженной, ладно? Никто не хочет об этом говорить, но Лора — блин, она была отстой, настоящая задира, и она заслужила всю ту дичь, что получила из того видео.
Adam Sewell [зарывая голову в стол, в шоке и смехе] О, Кен, дружище...
Blaire Lily Кен...
Ken Smith Что? Извини, это было неуместно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кен Смит [когда billie227 включает микрофоны у Блэр, Митча, Адама и Кена, при этом шёпотом говорит в телефон] Ребята, вы просто можете мне чёрт возьми доверять, установите эту программу, и я выясню, кто это.
Джесс Фелтон [Будучи единственным с уже включённым микрофоном, видя, как billie227 пишет в личку, "хорошая попытка, ребята, сейчас я включу микрофоны за вас", а затем включает их] Ребята! Ребята, он вас слышит, он может включить ваши микрофоны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith [В ответ на жестокий ответ Вэла в личных сообщениях Фейсбука на мольбу Лоры, теперь доступный в виде скриншота в Инстаграме Лоры и реакции группы] Слушай, скажем так, её карма была не совсем несправедлива, ладно? Никто не хочет это обсуждать, но я скажу тебе мнение Кена — Лора, блин, была отвратительной, она была большой задира и заслужила всю ту фигню, что получила из-за того видео.
Adam Sewell [Зарывая голову в стол в гостиной от смеха, вызванного недоверием и шоком] Кен! Дружище.
Blaire Lily [С грустью и неодобрением] Кен...
Ken Smith [Ухмыляясь про себя] Что? Ладно, извини, не стоило так говорить, это было в плохом тоне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [наклоняясь к камере, готовясь снова расстегнуть] Дай нож, дай нож, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Учитель Лаура!... Лаура?
[Лаура стреляет в себя на баскетбольной площадке, девушка кричит, учитель и толпа бегут к телу Лауры, а Блэр останавливает видео в прямом эфире]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Sewell [В раздражении из-за попыток Блэр переслать письмо Вал Экс-поужера от Билли] О боже, Блэр, ты вообще умеешь пользоваться чёртовым компьютером? Чёртово открой его! Просто перешли эту х#ню Кену, чтобы нам больше не пришлось с этим разбираться, боже мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Val Rommel Эй, Билли, дорогая, ты грёбаная сволочь, так что почему бы тебе не убрать эти фото.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt [Наклоняется над теряющей сознание Лорой] Мне нужно, чтобы ты ушёл отсюда!
Laura [Кладёт руку на лицо Мэтта и закрывает глаза, ложась на стальную скамейку] Тсс, я иду спать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel [В ярости и истерике из-за того, что Адам превратил признание в игре «Я никогда не...» в рассказ про его и Блэр отношения] Руки вверх, мы же ещё играем! Мы же ещё играем тут!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura [Facebook пишет Блэр после их с Митчем протестов по поводу их невиновности в загрузке видео Лауры Барнс «Убей себя»] Я знаю, что ты не стала бы так, Блэр... зачем ты его прикрываешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith [Щёлкая по разным вкладкам на ноутбуке и встав, передавая остальным в шоке, неверии и с тревогой, пока скачивается jpeg-сообщение от Блэр] Я не могу это черт возьми выключить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Smith [после отправки троянской программы в вложении письма Блэру, Митчу, Джесс и Адаму] Все скачали вложение?
Jess Felton Погоди, так что мы вообще делаем?
Ken Smith Это просто игра, мы все её скачаем и сыграем.
Laura [через Скайп] Кен. Что ты творишь?
Ken Smith [с ложной уверенностью] Ничего, чувак, думал, ты хочешь сыграть, у меня для тебя жёсткая игра.
Jess Felton Не знаю, хочу ли я в это ввязываться.
Blaire Lily Джесс, послушай, тебе хочется, тебе хочется сыграть.
Laura [устанавливает таймер на 1:00] У тебя есть минута, чтобы остановить это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jess Felton [начинает выравнивать волосы по обеим сторонам, пока Блэр и Митч возвращаются к своим вебкамерам] Блэр, ты грязная девчонка, тебе сейчас прямая дорога в ад... в ад, как и нам всем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laura Никогда я не предлагала обменять жизнь Джесс на свою...
Mitch Roussel [во время обратного отсчёта сообщения в Skype] Нет, никто из нас на такое не пойдёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blaire Lily [начинает расстегивать и застегивать рубашку, наклоняясь к веб-камере] Дай нож... Дай нож, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Roussel Я просто не понимаю, почему я не могу прийти позже.
Blaire Lily Ты же знаешь, что нельзя.
Mitch Roussel Почему?
Blaire Lily Нет. Мой папа тебя убьёт.
Mitch Roussel Пф, это просто — я бы за тебя умер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2»
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа
Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите
Кровожадные собаки, мыши-демоны и цветок на ножках: называем самых кошмарных монстров в истории «Очень странных дел»
Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше