Val Rommel [В ответ на её фото, отмеченные на странице Джесс с заголовком ВЭЛ ПЬЯНА В ДОПУ] Джесс, что за хрень?

Jess Felton [Смущённо и смеясь] Вау, я не...

Val Rommel Это только что с твоей страницы, зачем ты это выложила?

Jess Felton [Смеётся и всё ещё в замешательстве] Я раньше не видела, но Вэл, это потрясающе, не знала, что ты такая весёлая.

Val Rommel Удаляй их, Джесс.

Jess Felton Я не знаю, что сказать, но я никогда...

Val Rommel Боже, Джесс, ты такая грязная с###а, удали их.

Jess Felton [Смеётся в неверии и откидывается назад] Подожди-ка, ты только что назвала меня грязной? Серьёзно?

Val Rommel Да, Джесс, именно так.

Jess Felton [Зло и оборонительно] Так ты просишь меня сделать тебе чёртову услугу и удалить эти фото, которые я вообще не выкладывала.

Val Rommel Боже, я прошу тебя об услуге! Правда?!

Jess Felton Да, можешь быть со мной любезной, и я помогу, а можешь пойти на х### и отстать.

Val Rommel Можешь хоть на секунду закрыть свою грязную пасть?