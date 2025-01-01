Shakthi Слышишь?... Ему удалось протащить перерыв на пять минут дольше, прорвался через начальство и профсоюз... Он выиграл нам эти пять минут, а потом, э-э, слинял... Просто, э-э, бросил всё... Но перед этим что он сделал?... Насрал в чан с мясом свинины. Часть партии прошла... Пироги никогда не были вкуснее... Вот, попробуй.