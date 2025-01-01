Homeless Man[о Лесли и Билли]Знаешь, они вроде и не разговаривали... Просто сидели на скамейке вместе... Ну, разве не этого мы все хотим?... Женщину рядом, с которой можно молчать.
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JumboЭтот напиток помогает забыть, помогает заснуть без снов.
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ShakthiСлышишь?... Ему удалось протащить перерыв на пять минут дольше, прорвался через начальство и профсоюз... Он выиграл нам эти пять минут, а потом, э-э, слинял... Просто, э-э, бросил всё... Но перед этим что он сделал?... Насрал в чан с мясом свинины. Часть партии прошла... Пироги никогда не были вкуснее... Вот, попробуй.
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Factory Worker[надевая маску]Должен подойти по размеру... Извините за это... Знаете, правила гигиены.
John MayПонимаю... Мне тоже иногда приходится это носить на работе.
Factory WorkerТы тоже в пищевой промышленности? Выпечка?
John MayВыпечка? Нет. Ну, не совсем выпечка. На самом деле я... Мне нужно это носить только, когда я вижу людей.
Factory WorkerЛюдей?
John MayДа. То есть людей, э... которые больше не пекут.
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Kelly StokeЯ думала, в следующий пятничный день после службы мы могли бы сходить куда-нибудь выпить чашечку чая или шоколада... Просто, знаешь, просто поболтать... Если у тебя будет время, конечно. Если ты...
John MayДа... Да, мне бы очень этого хотелось... Просто чашечку чего-нибудь.