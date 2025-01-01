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Киноафиша Фильмы Тихая жизнь Цитаты из фильма Тихая жизнь

Цитаты из фильма Тихая жизнь

Homeless Man [о Лесли и Билли] Знаешь, они вроде и не разговаривали... Просто сидели на скамейке вместе... Ну, разве не этого мы все хотим?... Женщину рядом, с которой можно молчать.
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Jumbo Этот напиток помогает забыть, помогает заснуть без снов.
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Shakthi Слышишь?... Ему удалось протащить перерыв на пять минут дольше, прорвался через начальство и профсоюз... Он выиграл нам эти пять минут, а потом, э-э, слинял... Просто, э-э, бросил всё... Но перед этим что он сделал?... Насрал в чан с мясом свинины. Часть партии прошла... Пироги никогда не были вкуснее... Вот, попробуй.
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Factory Worker [надевая маску] Должен подойти по размеру... Извините за это... Знаете, правила гигиены.
John May Понимаю... Мне тоже иногда приходится это носить на работе.
Factory Worker Ты тоже в пищевой промышленности? Выпечка?
John May Выпечка? Нет. Ну, не совсем выпечка. На самом деле я... Мне нужно это носить только, когда я вижу людей.
Factory Worker Людей?
John May Да. То есть людей, э... которые больше не пекут.
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Kelly Stoke Я думала, в следующий пятничный день после службы мы могли бы сходить куда-нибудь выпить чашечку чая или шоколада... Просто, знаешь, просто поболтать... Если у тебя будет время, конечно. Если ты...
John May Да... Да, мне бы очень этого хотелось... Просто чашечку чего-нибудь.
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[последние слова]
John May Не за что... это была просто моя работа
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Morgue Attendant Вы — редкость, мистер Мэй!
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[Джон пытается засунуть руки в картофелечистку]
Mary И не суй в неё руки, если любишь свои пальцы.
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John May Ты знаешь, куда он мог переехать, когда ушёл?
Mary Понятия не имею.
[пауза]
Mary В тюрьму, скорее всего.
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Kelly Stoke С сегодняшнего дня я сирота.
John May Да. Это нехорошо.
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Morgue Attendant [в полусне] Никогда не слышал
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