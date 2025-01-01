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Киноафиша Фильмы Атлант расправил плечи: Часть 3 Цитаты из фильма Атлант расправил плечи: Часть 3

Цитаты из фильма Атлант расправил плечи: Часть 3

[первые слова]
Narrator Это история, которая начинается в тёплую весеннюю ночь, на собрании сотрудников 20th Century Motors. Это была ночь, которую я никогда не забуду.
Narrator Когда владелец компании умер, его дети взяли управление на себя и предложили новый план работы завода. План заключался в том, что все будут работать изо всех сил, но получать зарплату и прибыль в зависимости от нужды. То есть те, кто заявлял о своей нужде сильнее всего, получали больше всех.
James Taggart [у трибуны] Это решающий момент в истории нашей компании. Помните, теперь каждый из нас принадлежит другому, по моральному закону, который мы все приняли и поддерживаем.
John Galt Я не принимаю этого. Я не согласен.
Narrator Его слова вызвали замешательство, но он стоял, как человек, уверенный в своей правоте.
John Galt И я положу этому конец раз и навсегда.
James Taggart Как?
John Galt Я остановлю двигатель мира...
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Galt [Последние слова] Во имя лучшего в вас не жертвуйте своим чувством жизни ради врага... который хочет завладеть вашим драгоценным разумом. Не позволяйте угаснуть вашему огню, искра за искрой, незаменимой искрой. Не дайте герою в вашей душе погибнуть в одинокой фрустрации... ради той жизни, которую вы заслуживаете, но до которой никогда не могли дотянуться. Мир, которого вы желаете, может быть завоеван. Он существует. Он реален. Он возможен. Он ваш. Говорит Джон Галт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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