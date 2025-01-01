[первые слова]
Narrator
Это история, которая начинается в тёплую весеннюю ночь, на собрании сотрудников 20th Century Motors. Это была ночь, которую я никогда не забуду.
Narrator
Когда владелец компании умер, его дети взяли управление на себя и предложили новый план работы завода. План заключался в том, что все будут работать изо всех сил, но получать зарплату и прибыль в зависимости от нужды. То есть те, кто заявлял о своей нужде сильнее всего, получали больше всех.
James Taggart
[у трибуны]
Это решающий момент в истории нашей компании. Помните, теперь каждый из нас принадлежит другому, по моральному закону, который мы все приняли и поддерживаем.
John Galt
Я не принимаю этого. Я не согласен.
Narrator
Его слова вызвали замешательство, но он стоял, как человек, уверенный в своей правоте.
John Galt
И я положу этому конец раз и навсегда.
James Taggart
Как?
John Galt
Я остановлю двигатель мира...
[уходит]