[первые слова]

Narrator Это история, которая начинается в тёплую весеннюю ночь, на собрании сотрудников 20th Century Motors. Это была ночь, которую я никогда не забуду.

Narrator Когда владелец компании умер, его дети взяли управление на себя и предложили новый план работы завода. План заключался в том, что все будут работать изо всех сил, но получать зарплату и прибыль в зависимости от нужды. То есть те, кто заявлял о своей нужде сильнее всего, получали больше всех.

James Taggart [у трибуны] Это решающий момент в истории нашей компании. Помните, теперь каждый из нас принадлежит другому, по моральному закону, который мы все приняли и поддерживаем.

John Galt Я не принимаю этого. Я не согласен.

Narrator Его слова вызвали замешательство, но он стоял, как человек, уверенный в своей правоте.

John Galt И я положу этому конец раз и навсегда.

James Taggart Как?

John Galt Я остановлю двигатель мира...