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Киноафиша Фильмы Бог не умер Цитаты из фильма Бог не умер

Цитаты из фильма Бог не умер

Mark Ты всю жизнь молился и верил. Никогда не делал ничего плохого. А вот ты здесь. Ты самый добрый человек, которого я знаю. А я самый злой. У тебя деменция. Моя жизнь идеальна. Объясни мне это!
Mina's Mother Иногда дьявол позволяет людям жить без проблем, потому что не хочет, чтобы они обратились к Богу. Их грех — это как тюремная камера, только уютная, и вроде бы нет причины из неё выходить. Дверь широко открыта. Пока однажды время не истекает, дверь камеры не захлопывается, и вдруг уже поздно.
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Josh Wheaton Как можно ненавидеть того, кто не существует?
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Josh Wheaton Только настоящий риск может проверить истинность веры.
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Reverend Dave Это нелегко. Но это просто.
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Dr. Stevens Я понимаю, что мир не может обойтись без тебя, но он готовится сделать именно это.
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Josh Wheaton Я мог бы бросить этот курс, сбежать, сделать вид, что ничего не произошло — именно этого хочет моя девушка. Мог бы подписать бумагу с тем, во что не верю. Или совершить академическое самоубийство перед живой аудиторией, пытаясь доказать, что Бог существует.
Reverend Dave Сколько человек на этом занятии?
Josh Wheaton Восемьдесят, наверное.
Reverend Dave И сколько из них, по-твоему, когда-нибудь переступит порог этой церкви или любой другой?
Josh Wheaton Вряд ли кто-нибудь.
Reverend Dave Так что принятие тобой этого вызова, если решишься, может стать для них единственным настоящим знаком Бога и Иисуса.
Josh Wheaton Да. Наверное, так и есть.
Reverend Dave Открой Евангелие от Матфея 10:32-33.
Josh Wheaton Что, только это? Всё?
Reverend Dave Да.
[встает, чтобы уйти]
Josh Wheaton Просто библейская цитата?
Reverend Dave Если после этого ты все еще не определился, посмотри Лука 12:48.
Josh Wheaton Не может быть всё так просто.
Reverend Dave Может. Ты здесь, потому что тот тихий голос внутри тебя недоволен выбором, который хотят за тебя сделать другие. Лично я считаю, что это Святой Дух говорит с тобой. Так Он общается с нами, если мы позволяем. Тебе просто нужно решить, хочешь ли ты слушать. Это нелегко, но просто.
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Reverend Jude Бог есть любовь.
Reverend Dave Всегда и во всем.
Reverend Jude Всегда и во всем.
Reverend Dave Бог есть любовь.
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Freshman Registration Advisor Тебе стоит подумать о другом преподавателе.
Josh Wheaton Почему?
Freshman Registration Advisor Скажем так, ты забираешься в логово змей. Посоветовал бы Пателя или может Мюллера.
Josh Wheaton Да ладно, не может быть всё так плохо.
Freshman Registration Advisor Представь себе Римский Колизей, львов, людей, радующихся твоей смерти...
Josh Wheaton Да, но мне придётся весь график менять. Не думаю, что смогу...
Freshman Registration Advisor Твоя же проблема. Последний день отказа — 22-е, имей это в виду.
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Student Бог не умер!
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Josh Wheaton Я всё время думаю о словах К. С. Льюиса: «Только настоящий риск может проверить подлинность веры.»
Kara Так ты собираешься поставить на карту наше будущее ради своей цитаты из школьного альбома?
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Реверант Дейв [Джош сидит в церковной скамье, когда входит проповедник] Кого-то ждёшь?
Джош Уитон Да, можно и так сказать. Похоже, его сейчас нет.
Реверант Дейв Возможно, поэтому он меня и прислал.
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Reverend Jude [После того, как профессор Радиссон попал под машину, и ему сказали принять Иисуса перед смертью: «То, что произошло этой ночью, — повод для радости. Короткая боль, но подумайте о радости на небесах.»] То, что произошло этой ночью, — повод для радости. Короткая боль, но подумайте о радости на небесах.
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Professor Radisson Если вы рассчитываете получить лёгкую оценку, не потратив на это много усилий, сейчас ваш черёд уходить.
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Chinese Student Я запутался на этом занятии. Тут много разговоров о существовании Бога.
Chinese Student's Father Что говорит учитель?
Chinese Student Учитель говорит, что Бог умер.
Chinese Student's Father Тогда всё просто! Бог умер.
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Mark «Любовь» — самое избитое слово в английском языке. Мы используем его, когда чего-то хотим, когда что-то нам нужно.
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Мама Мины [Марк] Ты кто там сказал, что ты?
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Josh Wheaton В конце прошлого занятия профессор Радиссон процитировал Ричарда Докинза, и, если честно, я не знал, как ему возразить. В конце концов, мистер Докинз — гений. Но Джон Леннокс, профессор математики и философии в Кембриджском университете, в ответ на Докинза сказал: «Чепуха остается чепухой, даже если она исходит из уст знаменитых учёных.»
Professor Radisson Это смешно! Ты, первокурсник, говоришь, что Ричард Докинз ошибается?
Josh Wheaton Нет, я так не говорю, я говорю, что профессор Джон Леннокс считает, что логика Ричарда Докинза ошибочна, и я с ним согласен.
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Martin Yip [по мобильному телефону] Отец, ты помнишь старушку, у которой христиане тайком собирались дома?
Martin's Father ...... ПОЧЕМУ ТЫ ОБ ЭТОМ ГОВОРИШЬ?
Martin Yip Отец, в этом классе много говорят о Боге. Мой друг Джош приводит доказательства его существования, и это кажется логичным! Я думаю, я верю в Бога!
Martin's Father ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО РИСКУЕШЬ ШАНСАМИ БРАТА УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ? НЕИЗВЕСТНО, КТО НАС ПОДСЛУШИВАЕТ!
Martin Yip Но, отец, я думал, что для меня важно спросить у тебя о Боге.
Martin's Father НА ЭТОМ МЫ ЗАКОНЧИМ!
[хлопает по телефону]
Martin Yip Хорошо.
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Professor Radisson Я совершил большую ошибку с тобой, Джош. Позволил тебе выйти перед моим классом и проповедовать свою пропаганду. Ну что ж, сегодня мы немного всё изменим.
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Martin Yip Джош! Джош! Джош, твоё решение доказать, что Бог не умер, глубоко повлияло на меня! И это изменило всё, сделало огромную разницу! Я решил принять Иисуса как моего личного Господа и Спасителя!
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Josh Wheaton Зло. Зло исторически было самым мощным оружием атеистов против христианской веры, и они правы. Ведь если Бог всемогущ и всеблаг, почему он допускает существование зла? Ответ на самом деле очень прост и состоит из двух слов: свободная воля. Бог позволяет злу существовать лишь временно, чтобы те, кто выбирает любить Его свободно, однажды могли быть с Ним в Небесах, спасёнными от всякого зла и навеки в Царстве Божьем. Другими словами, единственное намерение Бога относительно зла — это то, что Он однажды его уничтожит.
Professor Radisson Ну как удобно. Однажды Он уничтожит всё зло, а пока вам всем приходится мириться со всеми войнами, ураганами, нищетой, голодом, торнадо, холокостом, цунами, резнёй и СПИДом. Приятной жизни. Следующий урок будет про моральные абсолюты?
Josh Wheaton Да, но почему бы и нет? Профессор Раддисон, который явно атеист, говорит, что не верит в моральные абсолюты. Но я уверен, если бы я списал на финальном экзамене и получил «отлично», он бы вдруг начал звучать как христианин, настаивая, что списывать — это плохо, и я должен это знать. Но на чём он основывается? Если мои действия рассчитаны на успех, почему бы их не совершить? Потому что для христиан ложь, обман, воровство, списывание — как в моём примере — категорически запрещены, а для атеистов нет никаких запретов.
Professor Radisson То есть ты хочешь сказать, что моральный атеист — это что-то невозможное?
Josh Wheaton Нет, это не так. Но если Бога нет, нет и настоящей причины быть моральным. Как однажды заметил Достоевский, если Бога нет, тогда всё дозволено.
Professor Radisson Почему бы тебе просто не признать правду? Ты просто хочешь поймать их в ловушку своего примитивного суеверия!
Josh Wheaton Я хочу, чтобы они сделали свой собственный выбор, этого хочет Бог. Единственное отличие между мной и тобой в том, что ты лишаешь их свободы выбора. Ты требуешь, чтобы они поставили галочку «Я не верю».
Professor Radisson Потому что я хочу их освободить. Религия — это как вирус ума, который родители передают детям. А христианство — самый опасный из всех вирусов, оно медленно проникает в нашу жизнь, когда мы слабы, бедны или беспомощны!
Josh Wheaton То есть религия — это как болезнь?
Professor Radisson Да. Она заражает всё, она — противоположность разуму.
Josh Wheaton Разум, профессор, вы давно оставили разум. Это не философия. Это даже не атеизм! То, чему вы учите — это анти-теизм!
Professor Radisson Ты даже не представляешь, как я наслажусь, когда завалю тебя.
Josh Wheaton Да, но дело не в том, что меня завалят, а в том, что завалят Бога.
Josh Wheaton Ты ненавидишь Бога, профессор?
Professor Radisson Это даже не вопрос.
Josh Wheaton Ну почему? Почему ты ненавидишь Бога?
Professor Radisson Это смешно.
Josh Wheaton Почему ты ненавидишь Бога? Ты видел доказательства и науку, которая подтверждает Его существование, ты знаешь правду! Так почему же ты ненавидишь Бога, профессор? Почему ты Его ненавидишь? Это очень простой вопрос, профессор, почему ты ненавидишь Бога?
Professor Radisson ПОТОМУ ЧТО ОН ОТНЯЛ У МЕНЯ ВСЁ! ДА, Я НЕНАВИЖУ БОГА! ВСЁ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ К ЕМУ — ЭТО НЕНАВИСТЬ!
Josh Wheaton Как ты можешь ненавидеть кого-то, кто даже не существует?
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Josh Wheaton Эй, ты же у меня на философии, да?
Martin Yip Да.
Josh Wheaton Это обязательно к прочтению?
Martin Yip О, нет. Эм, можно вопрос?
Josh Wheaton Да, конечно.
Martin Yip Эм, почему ты делаешь то, что делаешь?
Josh Wheaton Рад, что кто-то меня поддерживает. Все остальные считают меня сумасшедшим. Из-за этого меня бросила девушка, родители не хотят, чтобы я это делал, а в конце года мне придётся пахать, как пс#н, чтобы наверстать всё пропущенное.
Martin Yip Ты рассказал о своих трудностях, но не ответил на мой вопрос — почему.
Josh Wheaton Не знаю. Думаю, Иисус — мой друг. Я не хочу, чтобы кто-то переставал в Него верить только потому, что какой-то профессор так сказал.
Martin Yip Значит... ты считаешь, что Иисус — Бог?
Josh Wheaton Да, Он — Бог.
Josh Wheaton Увидимся, Мартин.
Martin Yip Пока.
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Мартин Ип [Перед всей группой по философии] Бог не умер.
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Ayisha [На концерте Newsboys] Это был ты, молодой человек, не так ли? Ты был тем, кто защитил Бога!
Josh Wheaton Да. Откуда ты знала?
Ayisha Я подслушала ваш разговор в столовой. Только настоящий риск может проверить настоящесть веры, верно?
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