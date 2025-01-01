Josh Wheaton
Я мог бы бросить этот курс, сбежать, сделать вид, что ничего не произошло — именно этого хочет моя девушка. Мог бы подписать бумагу с тем, во что не верю. Или совершить академическое самоубийство перед живой аудиторией, пытаясь доказать, что Бог существует.
Reverend Dave
Сколько человек на этом занятии?
Reverend Dave
И сколько из них, по-твоему, когда-нибудь переступит порог этой церкви или любой другой?
Reverend Dave
Так что принятие тобой этого вызова, если решишься, может стать для них единственным настоящим знаком Бога и Иисуса.
Reverend Dave
Открой Евангелие от Матфея 10:32-33.
Reverend Dave
Да.
[встает, чтобы уйти]
Reverend Dave
Если после этого ты все еще не определился, посмотри Лука 12:48.
Reverend Dave
Может. Ты здесь, потому что тот тихий голос внутри тебя недоволен выбором, который хотят за тебя сделать другие. Лично я считаю, что это Святой Дух говорит с тобой. Так Он общается с нами, если мы позволяем. Тебе просто нужно решить, хочешь ли ты слушать. Это нелегко, но просто.