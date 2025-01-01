Josh Wheaton Я мог бы бросить этот курс, сбежать, сделать вид, что ничего не произошло — именно этого хочет моя девушка. Мог бы подписать бумагу с тем, во что не верю. Или совершить академическое самоубийство перед живой аудиторией, пытаясь доказать, что Бог существует.

Reverend Dave Сколько человек на этом занятии?

Reverend Dave И сколько из них, по-твоему, когда-нибудь переступит порог этой церкви или любой другой?

Josh Wheaton Вряд ли кто-нибудь.

Reverend Dave Так что принятие тобой этого вызова, если решишься, может стать для них единственным настоящим знаком Бога и Иисуса.

Josh Wheaton Да. Наверное, так и есть.

Reverend Dave Открой Евангелие от Матфея 10:32-33.

Josh Wheaton Что, только это? Всё?

Reverend Dave Да.

[встает, чтобы уйти]

Josh Wheaton Просто библейская цитата?

Reverend Dave Если после этого ты все еще не определился, посмотри Лука 12:48.

Josh Wheaton Не может быть всё так просто.