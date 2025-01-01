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Киноафиша Фильмы Машина времени в джакузи 2 Цитаты из фильма Машина времени в джакузи 2

Цитаты из фильма Машина времени в джакузи 2

Adam Jr. Джейкоб — мой кузен, а дядя Лу...
Lou Не смей меня так называть.
Adam Jr. ... — мой дядя! И они приехали сюда на... эээ... как это было?
Lou Лу, Джейкоб: машина времени в джакузи.
Adam Jr. Верно.
Jill А, понятно.
[на Ника]
Jill Значит, ты тоже приехала сюда на машине времени в джакузи,
[Лу, Ник и Джейкоб поворачиваются и смотрят в камеру]
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Lou Пойдем посмотрим, что там с будущими стриптиз-клубами.
Nick Дай пять.
Jacob Ты что, только что сказал «дай пять» вместо того, чтобы дать пять?
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Jacob Здесь всё плохо, Лу. Плохо, как в "Буги Найтс", когда Марк Уолберг дрочит в пикапе.
Jacob Вот мы — с величайшей силой во вселенной у нас под рукой...
Lou Джейкоб, я знаю, через что ты проходишь.
Jacob Да, знаю, что знаешь.
Lou Слушай. Все мужики Дорченов в какой-то момент оказываются на крыше. Мы гуляем, пока не хочется с собой покончить. Мой отец так делал, и твой сын сделает после тебя.
Jacob Даже дед Дорчен?
[Лу кивает головой]
Lou Прыгал с крыши. Выжил. Умер от сифилиса.
Lou Джейкоб, как мы можем надеяться найти счастье где-то во времени, если мы сами несчастные люди?
Lou Мы просто делаем всё, что можем!
Lou [Лу обнимает Джейкоба]
Lou Идёт объятия-монстр!
[Джейкоб отвечает на объятия Луа]
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Game Show Host Бинг Бонг. В чём задержка?
Lou Здесь что-то пытается нас убить.
Game Show Host Это десять тысяч вольт электричества проходят через костюмы, в которых вы находитесь здесь, в студии. Каждую неделю одно и то же, чёрт возьми. Парень на парня. Девушка на девушку. Иногда даже парень на девушку.
[Зал смеётся]
Game Show Host Что такого страшного в том, что вы, ребята, спите вместе? Вы ведёте себя так, будто сейчас 2010-й, ради всего святого! А теперь у нас шоу, так что начинайте, ё#а!
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[Адам старший выстрелил Лу в голову]
Adam Не слушай ничего из того, что он говорит.
Jacob Адам?
Nick Что за х#рня? Ты же выстрелил в Лу.
Adam Jr. Папа?
Nick Что происходит?
Adam Нет времени объяснять. Иди за мной.
Jacob Но куда?
Adam В Цинциннати.
Adam Jr. Нет! Нет! Папа, подожди! Почему мой папа только что убил Лу?
Jacob Наверное, на то были причины...
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Nick Ты похож на Гэндальфа-бомжа.
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Adam Jr. Я бог. Я чёртов бог!
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Lou Нам нужно сделать Америку реальностью, брат.
Nick Готов снова окунуться?
Jacob [Джейкоб обращается к Нику] Тебя там особо не ждут, но нам точно стоит пойти.
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Lisa Loeb Знаешь, я просто обязана тебе сказать — эта песня мне очень нравится. Она такая личная. Почти что — нарушает границы.
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Lou Смотри, смотри, смотри! Х#й и яйца! Ты посмотрел на х#й и яйца! Я тебя спалил.
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Lou Вставайте все! Суд Пениса объявляет заседание открытым!
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Jacob Слушай, Лу, как ты смотришь на то, чтобы этим летом я, знаешь, пошёл с тобой работать в Луґл?
Lou Слушай, вот что я тебе скажу. Если мы когда-нибудь придумаем такую должность, где ты будешь сидеть на диване и дрочить, играя в видеоигры, я устрою тебе собеседование.
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Lou Привет, Кортни. У тебя просто шикарные сиськи!
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Lou Жизнь — это возможность начать сначала, понял? И если вдруг твой второй шанс покажется за углом, схвати его! Лови! Советую. Посмотри на тех, кого любишь больше всего, а потом скажи им пш##ц. Потому что в жизни главное — это ты. Номер один, Лу-но!
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Lou Давай, это же вечеринка, да? Давайте все разденемся и трахн##сь!!!
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Gary Winkle Тык-тык-паддивак! Что там собаке дать?
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Jill Эни, мэни, майни, пьяни. Выбирай, бухни.
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Nick Пока всё нормально с этим будущим дерьм#м, а?
Lou Да. Знаешь что? Мне кажется, ничего плохого не случится.
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Nick Так, нитро из будущего? Типа «Терминатора».
Lou О, Боже. Ты думаешь, что всё как в «Терминаторе».
Nick Потому что всё именно так! Рука Арнольда отрезана в прошлом, кто-то её находит, изучает и делает обратную разработку этой х#ни. Бах! Терминаторы бегают по всему этому месту. Вот как у нас появился нитро?
Hot Tub Repairman Не знаю. Я никогда «Терминатор» не смотрел.
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Lou Какого х##?
Hot Tub Repairman Вам стоит спросить себя: «Когда же, чёрт возьми?»
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Hot Tub Repairman Джакузи не отвезёт тебя туда, куда хочешь. Оно отвезёт туда, куда нужно.
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[повторяющаяся реплика]
Lou Шутка!
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Hot Tub Repairman Прошлое, будущее. Всё это мило. Но кто скажет, что прошлое — это не просто будущее настоящего?
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Adam Jr. Это умная машина. Она сама водит.
Nick Что?
Jacob Круто!
Nick Вот это, смотри, та самая будущая хрень, о которой я говорил.
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Lou Лу, Ник: Великий Белый Бизон.
Jacob Великий Белый Бизон.
Lou Лу, Ник: Великий Белый Бизон.
Jacob Великий Белый Бизон!
Adam Jr. Великий Белый Бизон. Да. Да, да, да, да, да.
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Nick У меня член как у Бьюика.
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Lou Они, типа, как будто с деревьев х#и рвут.
Nick Похоже на сбор х#ей.
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Jill Ну, развлекайся и принимай правильные решения.
Adam Jr. Ты — мой лучший выбор.
Jill Ты — мой лучший выбор.
Adam Jr. Нет, ты — мой лучший выбор.
Jill Ты — самый-самый лучший выбор.
Adam Jr. Ты, ты, ты — ты мой лучший выбор!
Jill Джилл, Адам-младший: Ты — мой лучший выбор!
Adam Jr. Ты.
[поцелуй]
Adam Jr. Моя.
[поцелуй]
Adam Jr. Лучшая.
[поцелуй]
Adam Jr. Выбор.
🧡
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Nick [поёт] Шагаем в такт с часами, Полночь. Все маршируют прямо сейчас, Ты не знаешь, Но думаешь, что знаешь, Ты не знаешь, Но узнаешь, Все делают, Шаг, шаг, шаг...
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Nick Мы на задании, чтобы спасти твою жизнь. Ты думаешь, я не хочу покрутить свой х###й в кокаине и получить пощечину по сис##м?
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Adam Jr. Мне, пожалуйста, миндальное молоко комнатной температуры. Нет, подожди, лучше мандариновую маргариту. Нет, забудь. Дай просто абрикос, нарезанный на четыре части. И киви. У вас есть киви? Возьму киви, нарезанное. Еще банан туда. Знаешь что? Пусть будет на выбор бармена. Просто фруктовый салат.
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Lou Если бы у меня была монетка за каждый раз, когда я делал то, что коктейльная официантка мне запрещала, я был бы богат.
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Adam Jr. Эй, лизни мою п#зду. Шутка, ребята.
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Kelly Наноботы не могут найти никаких наркотиков, поэтому они движутся к самой нижней части его тела, где затвердеют и расширятся.
Lou В его ногах?
Kelly В его яйцах.
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Nick Пусть твой сок из яиц пойдёт к чёрту!
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Jill Заткнись, тупая с##а. Ты взорвала пол-Питтсбурга до своей девичника. Принеси мне шампанское.
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Lou Вы, ребята, наверняка посмеётесь. Кажется, я - эм - пер##л его жену. Немного! Совсем чуть-чуть. В её вагине, или как там это называется.
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Brad Он намного меньше тебя.
Jacob У него была, типа, сверхчеловеческая сила, как у этого чёртова малыша из «Супермена 1».
Brad Ты про Малыша Супермена? Этот малыш и есть Супермен.
Jacob Да, я имею в виду...
Brad Этот малыш — и есть Супермен, Джейкоб!
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Lou Не могу поверить, что я трахаюсь с будущей невесткой отца Адама!
Jill Не могу поверить, что я трахаюсь с мужем сестры отца Адама!
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Adam Jr. Эта штука с машиной времени в джакузи — это правда?
Jacob Это обычная ванна с гидромассажем.
Adam Jr. Да пофиг!
Jacob Слушай, Адам, извини, но я должен быть точным. Джакузи — это торговая марка.
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Nick Нам нужно вернуться в прошлое, чтобы спасти будущее! На что это тебя похожее?
Lou "Терминатор"
Lou Лу, Ник: всегда "Терминатор".
Lou Я знаю, я знаю.
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Lou Я — мудак! Спроси у моих друзей.
Jacob Он — мудак.
Nick Большой такой мудак.
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Nick Ты похож на Майкла Чиклиса, который отд###л Большого Папика Уорбакса, а тот — Лекса Лютера.
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Jacob Ты только что создал своего собственного убийцу.
Lou О, так теперь я плохой?
Nick Да!
Jacob Да.
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Jill Это не любовь! Это "пош#й" моему жениху!
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Adam Jr. Без обид, без проблем, но ты в ней кончил?
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Nick Что ты творишь? В раю завис? Ангелов насилуешь? Молодец, дружище.
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Lou Смотри, смотри, смотри!
Nick Мне этот парень очень даже нравится!
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Jacob Ты правда никогда не скажешь мне, что внутри этой коробки?
Lou Ладно, расскажем тебе. Расскажем ему. — Я собираюсь рассказать ему.
Nick Лу.
Lou Это Декларация независимости с картой на обратной стороне. Наш семейный выбор.
Nick Ага.
Jacob Это просто сюжет из фильма «Национальное сокровище».
Nick Это Ковчег Завета.
Jacob Это из «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега». Ты даже не стараешься. И это вообще не то, что там может быть.
Nick Хватит тянуть резину. Ладно. Это кольцо, которое делает тебя невидимым и даёт силу зла.
Jacob Я, б***ь, фильмы смотрел, ребята! Я смотрел фильмы!
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Brad Не могу поверить, что я позволил тебе уговорить меня присоединиться к этому тонущему кораблю. Я был в списке "30 до 30" журнала Engineering Quarterly.
Lou Правда?
Brad У меня был шанс попасть в "20 до 40", а теперь я "Ноль до Чёрт возьми!" Ты меня подставил, Лу. Ты подставил всю мою жизнь. Мой брат работает в АНБ, а я — на сумасшедшего.
Lou «Сумасшедший» — отличное шоу.
🧡
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Lou Мне нужен румянец на сосках?
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Lou Ладно, ладно. Похоже, вы голодны до идей. Так почему бы дяде Лу не дать вам небольшой пример, а? Если смешать нужное количество нитротриладиума с специально нагретой водой в особом бассейне, получаются элементы, необходимые для путешествий во времени! Бах! Выстрел в п##у!
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Скотт
Адам Скотт
Adam Scott
Роб Кордри
Роб Кордри
Rob Corddry
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Gillian Jacobs
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Craig Robinson
Кларк Дьюк
Кларк Дьюк
Clark Duke
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
John Cusack
Лиза Лоб
Lisa Loeb
Джейсон Джонс
Джейсон Джонс
Jason Jones
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Chevy Chase
Коллетт Вульф
Collette Wolfe
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
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