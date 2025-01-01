Game Show HostЭто десять тысяч вольт электричества проходят через костюмы, в которых вы находитесь здесь, в студии. Каждую неделю одно и то же, чёрт возьми. Парень на парня. Девушка на девушку. Иногда даже парень на девушку.
[Зал смеётся]
Game Show HostЧто такого страшного в том, что вы, ребята, спите вместе? Вы ведёте себя так, будто сейчас 2010-й, ради всего святого! А теперь у нас шоу, так что начинайте, ё#а!
LouЖизнь — это возможность начать сначала, понял? И если вдруг твой второй шанс покажется за углом, схвати его! Лови! Советую. Посмотри на тех, кого любишь больше всего, а потом скажи им пш##ц. Потому что в жизни главное — это ты. Номер один, Лу-но!
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LouДавай, это же вечеринка, да? Давайте все разденемся и трахн##сь!!!
LouО, Боже. Ты думаешь, что всё как в «Терминаторе».
NickПотому что всё именно так! Рука Арнольда отрезана в прошлом, кто-то её находит, изучает и делает обратную разработку этой х#ни. Бах! Терминаторы бегают по всему этому месту. Вот как у нас появился нитро?
Nick[поёт]Шагаем в такт с часами, Полночь. Все маршируют прямо сейчас, Ты не знаешь, Но думаешь, что знаешь, Ты не знаешь, Но узнаешь, Все делают, Шаг, шаг, шаг...
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NickМы на задании, чтобы спасти твою жизнь. Ты думаешь, я не хочу покрутить свой х###й в кокаине и получить пощечину по сис##м?
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Adam Jr.Мне, пожалуйста, миндальное молоко комнатной температуры. Нет, подожди, лучше мандариновую маргариту. Нет, забудь. Дай просто абрикос, нарезанный на четыре части. И киви. У вас есть киви? Возьму киви, нарезанное. Еще банан туда. Знаешь что? Пусть будет на выбор бармена. Просто фруктовый салат.
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LouЕсли бы у меня была монетка за каждый раз, когда я делал то, что коктейльная официантка мне запрещала, я был бы богат.
LouЛадно, ладно. Похоже, вы голодны до идей. Так почему бы дяде Лу не дать вам небольшой пример, а? Если смешать нужное количество нитротриладиума с специально нагретой водой в особом бассейне, получаются элементы, необходимые для путешествий во времени! Бах! Выстрел в п##у!