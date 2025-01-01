[первые реплики]

Я никогда не видел эту землю зелёной. Мой отец видел. Он работал на ней до засухи. Он постоянно о ней говорил. Рассказывал о пшенице, которую выращивали, и о гордости, которую испытывали. Он всегда верил в эту землю. Даже когда из-за воды начали ссориться сначала штаты, потом города, а затем и соседи. Большинство, кто мог — уехали. Но у него были свои причины остаться. Он был уверен, что земля оживёт. Просто ей нужна вода. И он был прав.