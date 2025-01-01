Ernest HolmДа, вот что я и говорю. Тебе не обязательно на ней жениться. Не надо сидеть и ждать, что что-то произойдет. Ожидание — это х#ня редк##. Думать? Чувствовать? Надо что-то *делать*. Понял?
🧡
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🥺
🤔
🥱
Flem Lever[рассказчик]Потерять близкого — это естественно. Но надо следить, чтобы твоя боль не превратилась в обвинения. Обвинять — это просто ленивый способ понять хаос.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Jerome HolmЯ никогда не видел эту землю зелёной. Мой отец видел. Он работал на ней до засухи. Он постоянно о ней говорил. Рассказывал о пшенице, которую выращивали, и о гордости, которую испытывали. Он всегда верил в эту землю. Даже когда из-за воды начали ссориться сначала штаты, потом города, а затем и соседи. Большинство, кто мог — уехали. Но у него были свои причины остаться. Он был уверен, что земля оживёт. Просто ей нужна вода. И он был прав.