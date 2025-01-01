Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Молодежь Цитаты из фильма Молодежь

Цитаты из фильма Молодежь

Ernest Holm Да, вот что я и говорю. Тебе не обязательно на ней жениться. Не надо сидеть и ждать, что что-то произойдет. Ожидание — это х#ня редк##. Думать? Чувствовать? Надо что-то *делать*. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flem Lever [рассказчик] Потерять близкого — это естественно. Но надо следить, чтобы твоя боль не превратилась в обвинения. Обвинять — это просто ленивый способ понять хаос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Jerome Holm Я никогда не видел эту землю зелёной. Мой отец видел. Он работал на ней до засухи. Он постоянно о ней говорил. Рассказывал о пшенице, которую выращивали, и о гордости, которую испытывали. Он всегда верил в эту землю. Даже когда из-за воды начали ссориться сначала штаты, потом города, а затем и соседи. Большинство, кто мог — уехали. Но у него были свои причины остаться. Он был уверен, что земля оживёт. Просто ей нужна вода. И он был прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna [Джером смотрит на неё] У меня нет рогов...
Anna Но я *кусаюсь*. РРРР!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caleb Moore Я посмотрю, что смогу сделать.
Flem Lever Молись, чтоб дождь пошёл.
Caleb Moore Эта х#рня выведет меня из бизнеса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerome Holm Ты должен был дать мне помочь тебе, Эрнест. Я не боюсь.
Ernest Holm Как пишется твоё имя?
Jerome Holm Что?
Ernest Holm Твоё имя, как оно пишется?
Jerome Holm Д-ж-е-р-о-м.
Ernest Holm «Джером». А ты больше на «Джерри» похож.
Jerome Holm Мне это не нравится.
Ernest Holm Не нравится? Тогда почему ты называешь меня Эрнест?
Jerome Holm Потому что это твоё имя.
Ernest Holm Ну, я бы предпочёл, чтобы ты называл меня «папа».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flem Lever [Джерому] Я видел, что ты подумал. Я видел, что ты только что подумал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Mary Holm Как мамочка? Ты так часто к ней ездишь в последнее время — это мило с твоей стороны. Я бы тоже хотела её увидеть. Можно даже к нам обратно забрать, да? Деньги же есть, правда?
Mary Holm [сомневается] Ему бы это не понравилось. Так что я не хочу, чтобы меня потом за это цепляли.
Jerome Holm Ладно.
Mary Holm [трогает её живот] Мальчик или девочка?
Jerome Holm Девочка.
Mary Holm Странно, почему?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хогвартсы из Японии: 5 аниме для тех, кто скучает по «Гарри Поттеру» и любит что-то особенное
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Куда пропал Измайлов? Настоящая причина отсутствия Петрова в 5 сезоне «Полицейского с Рублёвки»
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше