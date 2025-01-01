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Киноафиша Фильмы Астрал: Глава 3 Цитаты из фильма Астрал: Глава 3

Цитаты из фильма Астрал: Глава 3

Elise Rainier [незваной гостье] Давай, сук#!
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Lambert Woman [поёт жутко с закрытыми глазами, садится в кресло] Я всегда хотела знать, как уйду. Скажи, друг... как я встречу свой конец.
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[Задыхающаяся Элиза]
Невеста в чёрном Вот так ты и умрёшь.
Элиза Рейнир Не сегодня!
[толкает Невесту в чёрном]
Элиза Рейнир Давай, сук#!
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Grace Человек, который не может дышать. Человек, что живёт в вентиляции. Я слышала, как он называл твоё имя прошлой ночью. Я слышала его в твоей комнате. Пока тебя не было, он стоял там. Прямо сейчас стоит в твоей комнате.
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Elise Rainier Что бы ни случилось. Что бы ты ни увидел. Держись крепко.
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Elise Rainier Любить кого-то — это просто отложенная боль, не так ли?
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Elise Rainier Время, проведённое в разговоре, никогда не потрачено зря
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Bride In Black Вот так ты и умрёшь!
Elise Rainier Не сегодня!
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Elise Rainier Не сегодня!
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Elise Rainier Верни её!
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Elise Rainier [проводит сеанс] В глубину дальше идём.
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Sean Brenner Алекс, видишь это лицо? Это моё "лицо, когда я собираюсь дать по заслугам". Когда видишь это лицо, значит, я сейчас дам по заслугам.
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Lambert Woman [пение Элизе в Дальнем] Я всегда хотел знать... как уйду... скажи мне, друг... как я встречу свой конец...
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Лилит Бреннер [неразборчиво] Куинн, ты помнишь...
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Maggie Слушай, у нас осталось всего пару месяцев родительского контроля, а потом эта реальность, в которой мы живём, закончится. Вот в чём вся прелесть. Ты выбираешь колледж на другом конце страны. Он становится еженедельным звонком. Потом звонки сокращаются до ежемесячных — когда нужны деньги. Такое ощущение, что он уже не твой папа. Он просто банк, в который заходишь на День благодарения.
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Elise Rainier Если ты позовёшь одного из мёртвых, услышат все.
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[первые реплики]
Elise Rainier Кто там?
Quinn Brenner Привет. Меня зовут Куинн. Я искал Элиз.
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[последние слова]
Elise Rainier Я тоже тебя люблю, Джек.
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