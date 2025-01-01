Maggie Слушай, у нас осталось всего пару месяцев родительского контроля, а потом эта реальность, в которой мы живём, закончится. Вот в чём вся прелесть. Ты выбираешь колледж на другом конце страны. Он становится еженедельным звонком. Потом звонки сокращаются до ежемесячных — когда нужны деньги. Такое ощущение, что он уже не твой папа. Он просто банк, в который заходишь на День благодарения.