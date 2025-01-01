GraceЧеловек, который не может дышать. Человек, что живёт в вентиляции. Я слышала, как он называл твоё имя прошлой ночью. Я слышала его в твоей комнате. Пока тебя не было, он стоял там. Прямо сейчас стоит в твоей комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elise RainierЧто бы ни случилось. Что бы ты ни увидел. Держись крепко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elise RainierЛюбить кого-то — это просто отложенная боль, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elise RainierВремя, проведённое в разговоре, никогда не потрачено зря
Sean BrennerАлекс, видишь это лицо? Это моё "лицо, когда я собираюсь дать по заслугам". Когда видишь это лицо, значит, я сейчас дам по заслугам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lambert Woman[пение Элизе в Дальнем]Я всегда хотел знать... как уйду... скажи мне, друг... как я встречу свой конец...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лилит Бреннер[неразборчиво]Куинн, ты помнишь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MaggieСлушай, у нас осталось всего пару месяцев родительского контроля, а потом эта реальность, в которой мы живём, закончится. Вот в чём вся прелесть. Ты выбираешь колледж на другом конце страны. Он становится еженедельным звонком. Потом звонки сокращаются до ежемесячных — когда нужны деньги. Такое ощущение, что он уже не твой папа. Он просто банк, в который заходишь на День благодарения.