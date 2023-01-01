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Астрал: Глава 3 Астрал: Глава 3
Киноафиша Фильмы Астрал: Глава 3 Астрал: Глава 3, 2015: актеры и роли
Insidious: Chapter 3 Астрал: Глава 3 2015 / США / Канада
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Астрал: Глава 3, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Уоннелл Ли Уоннелл Leigh Whannell
В ролях
Дермот Малруни Дермот Малруни Dermot Mulroney Стефани Скотт Стефани Скотт Stefanie Scott Ли Уоннелл Ли Уоннелл Leigh Whannell Лин Шэй Лин Шэй Lin Shaye Хейли Кийоко Hayley Kiyoko Майкл Рид МакКей Michael Reid MacKay Эли Китс Ele Keats Эштон Мойо Анна Росс
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