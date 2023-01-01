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Астрал: Глава 3
Астрал: Глава 3, 2015: актеры и роли
Insidious: Chapter 3
Астрал: Глава 3
2015 / США / Канада
Трейлер
7.4
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Астрал: Глава 3, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Уоннелл
Leigh Whannell
В ролях
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Стефани Скотт
Stefanie Scott
Ли Уоннелл
Leigh Whannell
Лин Шэй
Lin Shaye
Хейли Кийоко
Hayley Kiyoko
Майкл Рид МакКей
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Эли Китс
Ele Keats
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