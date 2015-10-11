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Астрал: Глава 3 Астрал: Глава 3
Киноафиша Фильмы Астрал: Глава 3 Отзывы о фильме «Астрал: Глава 3»
Insidious: Chapter 3 Астрал: Глава 3 2015 / США / Канада
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Астрал: Глава 3»

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skyspb 11 октября 2015, 23:38
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Вики 13 октября 2015, 00:19
Самый слабый из серии "Астрал". Нудно, не страшно, местами смешно
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Елена 13 октября 2015, 00:23
13 октября 2015, 00:23 Ответить
хм 13 октября 2015, 00:23
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Леночка 13 октября 2015, 00:23
❗️
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Леночка 13 октября 2015, 00:23
❗️
13 октября 2015, 00:23 Ответить
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