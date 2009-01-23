Под лунным светом Клеопатра безмятежно спит в лапах сфинкса – в это же время Цезарь задумчиво прогуливается рядом. Древнеримский полководец решает заговорить со сфинксом, и тот отвечает ему нежным женским голосом. Сначала Цезарь решает, что обладатель этого голоса сам сфинкс, однако через некоторое мгновение полководец понимает, что голос принадлежит прекрасной девушке Клеопатре. Царица, в свою очередь, не признает в этом мужчине Цезаря и поэтому разговаривает с полководцем как с простым добродушным человеком, с которым она может поделиться своими страхами и сомнениями.

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