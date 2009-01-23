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Постер фильма Цезарь и Клеопатра
7.5
Киноафиша Фильмы Цезарь и Клеопатра
7.5

Цезарь и Клеопатра

, 2009
Caesar and Cleopatra
Канада / спектакль / 18+
Постер фильма Цезарь и Клеопатра
7.5

О фильме

Под лунным светом Клеопатра безмятежно спит в лапах сфинкса – в это же время Цезарь задумчиво прогуливается рядом. Древнеримский полководец решает заговорить со сфинксом, и тот отвечает ему нежным женским голосом. Сначала Цезарь решает, что обладатель этого голоса сам сфинкс, однако через некоторое мгновение полководец понимает, что голос принадлежит прекрасной девушке Клеопатре. Царица, в свою очередь, не признает в этом мужчине Цезаря и поэтому разговаривает с полководцем как с простым добродушным человеком, с которым она может поделиться своими страхами и сомнениями.

В ролях

Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Caesar
Никки М. Джеймс
Никки М. Джеймс
Cleopatra
Дайэн Д’Акила
Ftatateeta
Питер Дональдсон
Rufio
Тимоти Д. Стикни
Pothinus
Стивен Сатклифф
Brittanus
Джон Виккери
Lucius Septimius
Далаль Бадр
Actor
Уэйн Бест
Belzanor
David Collins
Theodotus
Режиссер Дес МакАнуфф
Сценарист Джордж Бернард Шоу
Композитор Rick Fox
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 23 января 2009
Производство Melbar Entertainment Group
Другие названия
Caesar and Cleopatra, César y Cleopatra

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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