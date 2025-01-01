Doug HarrisЭто не... это не я. Это твой бывший, Стив. И я знаю, потому что ты рассказывала эту историю где-то раз пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bad Best Man[выходит на сцену и начинает битбоксить]Ха-ха, шучу, шучу. Как только Крис попросил меня быть шафером, я сел и написал довольно классную речь. Но, знаешь, думаю, лучше говорить от сердца.
[рвёт бумагу пополам]
JimmyО, не надо. Не рви эту бумагу. Ты никогда так не делаешь.
Bad Best ManАга. Знаешь, когда Крис... Крис и я впервые встретились, мы, эм... эээ, ну... Крис и я, эм... знаем друг друга с тех пор, эээ... ха-ха... Крис и я, понимаешь, мы делали разные штуки вместе.
ДжиммиБог создал мир за семь дней. А нам нужно сделать гораздо больше — и за гораздо меньшее время!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug HarrisДаг: Я хочу, чтобы моя настоящая жизнь была такой же веселой, как та, за которую я заплатил.
JimmyДжимми: Без п#здежа, Даг. Ты думаешь, мне этого не хочется? А? Ты думаешь, я не хочу быть пилотом Delta Air Lines или финансовым директором Lubriderm или кем-то ещё, кого я выдумал, вместо того чтобы быть парнем, который работает из этого чёртового переоборудованного чулана?
JimmyДжимми: Думаешь, я не пригласил бы Элисон пойти со мной поесть буррито? Я? С Джимми Каллаханом? Или сказать: «Эй, Даг, пошли как-нибудь на пиво на следующей неделе». «Может, сходим на игру.»
JimmyДжимми: Я хочу делать всё это дерьмо, но не могу. Потому что не могу пойти туда и сказать правду. Потому что тебе нужен Bic.
JimmyДжимми: Никому не нужен Джимми, чувак. Понял? Никому, ни одной душе не нужен Джимми.