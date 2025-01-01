Doug Harris Даг: Я хочу, чтобы моя настоящая жизнь была такой же веселой, как та, за которую я заплатил.

Jimmy Джимми: Без п#здежа, Даг. Ты думаешь, мне этого не хочется? А? Ты думаешь, я не хочу быть пилотом Delta Air Lines или финансовым директором Lubriderm или кем-то ещё, кого я выдумал, вместо того чтобы быть парнем, который работает из этого чёртового переоборудованного чулана?

Jimmy Джимми: Думаешь, я не пригласил бы Элисон пойти со мной поесть буррито? Я? С Джимми Каллаханом? Или сказать: «Эй, Даг, пошли как-нибудь на пиво на следующей неделе». «Может, сходим на игру.»

Jimmy Джимми: Я хочу делать всё это дерьмо, но не могу. Потому что не могу пойти туда и сказать правду. Потому что тебе нужен Bic.

Jimmy Джимми: Никому не нужен Джимми, чувак. Понял? Никому, ни одной душе не нужен Джимми.

Jimmy Джимми: Вот такая реальность, Даг.