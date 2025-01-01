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Киноафиша Фильмы Шафер напрокат Цитаты из фильма Шафер напрокат

Цитаты из фильма Шафер напрокат

Edmundo Ты кладёшь траву в кокос и зажигаешь эту хрень.
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[последние слова]
Lurch У меня плохое предчувствие насчёт этого самолёта.
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[из трейлера]
Jimmy Познакомься со своими шаферами!
[Даг смотрит на кучу незнакомцев]
Doug Harris Эти ребята не могут быть моими шаферами. Похоже, весь состав „Охотников за сокровищами“ вырос и стал извращенцами!
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[из трейлера]
Doug Harris Я хочу, чтобы моя настоящая жизнь была такой же веселой, как выдуманная мной!
🧡
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[из трейлера]
Jimmy Ты, наверное, придумал для меня имя, да?
Doug Harris Бик Митчум.
Jimmy У меня плащ есть? «Привет, дамы, как дела? Меня зовут Бик.» «Я — Бик Митчум, и я обожаю конфеты!» «Бик Митчум может получить всё, что захочет!»... Мне нравится.
[позже]
Paige Разве не странно, что твоего шафера зовут... Бик Митчум?
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[из трейлера]
Doug Harris Чем именно ты занимаешься?
Jimmy Я предоставляю услуги шафера для тех, кому это нужно.
Doug Harris Так я не один такой?
Jimmy Один? Нет! Мой бизнес приносит кучу денег благодаря таким, как ты! Сколько свадеб было в США в прошлом году?
Doug Harris 2,4 миллиона!
Jimmy Значит 2,4 миллиона женихов! Ты правда думаешь, что у каждого из них есть свой шафер?
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Jimmy Это не значит, что мы не повеселимся, Даг.
Doug Harris Я сказал, что понял. Ты — друг за деньги, но когда надо — никому не друг.
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Jimmy Вот что тебе нужно понять, Даг. Некоторые люди просто одиночки. Вот и всё, чувак.
Doug Harris Может, я и не хочу быть таким. Может, мне просто нужен кто-то, с кем можно выпить пива, съездить в мужскую поездку.
Jimmy Ты никогда не ездил в мужскую поездку, Даг? Кабо, Канкун, весенние каникулы? Никогда не делал ничего подобного?
Doug Harris У меня просто не было с кем.
🧡
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🥱
[из трейлера]
Jimmy Жирный зад можно спрятать в мешковатых штанах, но плохого танцора не скроешь!
Doug Harris Ты спрашиваешь, как такая девчонка, как Гретхен, могла влюбиться в меня? Я сводил её на танцы!
[начинается танцевальный баттл]
🧡
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Hal Lane И под какую песню у вас будет первый танец?
Paige Под нашу песню — "Ты такая красивая". Это Джо Кокер.
Hal Lane [саркастично] Спасибо.
Paige [смотрит на Дуга, который выглядит недовольным] Что?
Doug Harris Это не наша песня. Это не наша песня.
Paige Дорогой, конечно же, наша! Милый, ты не помнишь? Твой сломанный CD-плеер повторял её снова и снова в первый раз, когда мы занялись любовью?
Hal Lane Ааа.
Paige Такое ощущение...
Doug Harris Это не... это не я. Это твой бывший, Стив. И я знаю, потому что ты рассказывала эту историю где-то раз пять.
🧡
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Bad Best Man [выходит на сцену и начинает битбоксить] Ха-ха, шучу, шучу. Как только Крис попросил меня быть шафером, я сел и написал довольно классную речь. Но, знаешь, думаю, лучше говорить от сердца.
[рвёт бумагу пополам]
Jimmy О, не надо. Не рви эту бумагу. Ты никогда так не делаешь.
Bad Best Man Ага. Знаешь, когда Крис... Крис и я впервые встретились, мы, эм... эээ, ну... Крис и я, эм... знаем друг друга с тех пор, эээ... ха-ха... Крис и я, понимаешь, мы делали разные штуки вместе.
[сухо вздыхает, будто тошнит]
Jimmy Он сейчас вырвет на чёртову невесту.
Bad Best Man И, эм, Крис для меня как брат. Ну, потому что мой настоящий брат умер. Хотя, он не умер сразу...
Jimmy Нет...
Bad Best Man Его оживили в скорой, потом он умер позже. Ха... эээ... Адольф Гитлер однажды сказал...
Jimmy Ё-моё.
🧡
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🥱
[из трейлера]
Джимми Бог создал мир за семь дней. А нам нужно сделать гораздо больше — и за гораздо меньшее время!
🧡
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🥱
Doug Harris Даг: Я хочу, чтобы моя настоящая жизнь была такой же веселой, как та, за которую я заплатил.
Jimmy Джимми: Без п#здежа, Даг. Ты думаешь, мне этого не хочется? А? Ты думаешь, я не хочу быть пилотом Delta Air Lines или финансовым директором Lubriderm или кем-то ещё, кого я выдумал, вместо того чтобы быть парнем, который работает из этого чёртового переоборудованного чулана?
Jimmy Джимми: Думаешь, я не пригласил бы Элисон пойти со мной поесть буррито? Я? С Джимми Каллаханом? Или сказать: «Эй, Даг, пошли как-нибудь на пиво на следующей неделе». «Может, сходим на игру.»
Jimmy Джимми: Я хочу делать всё это дерьмо, но не могу. Потому что не могу пойти туда и сказать правду. Потому что тебе нужен Bic.
Jimmy Джимми: Никому не нужен Джимми, чувак. Понял? Никому, ни одной душе не нужен Джимми.
Jimmy Джимми: Вот такая реальность, Даг.
Jimmy Джимми: Я выйду туда, сделаю свой тост, и мы с тобой будем кончены здесь.
🧡
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