JoshЕдинственное, что я ненавижу больше настоящего — это ностальгия по прошлому.
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Ben[в его небрежном почерке]Суждение проникает в любые отношения. Даже в самые близкие. Если нам повезёт, мы встретим несколько человек, которые слушают нас без критики и упрёков. Таких людей мы называем друзьями.
JoshВосьмилетний расист... Послушай, если так много народу запихнуть на остров, получится как будто пульсирующая инбридная теплица культурного миазма. Честно говоря, удивлён, что у них не больше фетишей.
Ben[рассказчик]В колледже есть три этапа поиска друзей. Первый — отчаяние. Второй — паника. Третий — судьба. Когда вы каким-то образом оказываетесь вместе за одним столом, вот тогда и начинается настоящая жизнь.
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JoshБен, можно тебя кое-что спросить? Было ли сложно, когда вышел iPhone 4s, для вас как для пары? Потому что я могу представить: вы занимаетесь своими делами, а все вдруг начинают спрашивать её.
AlexПривет, эм... Прости за то, что я сказал вчера вечером. Я...
KateВсё нормально. Не волнуйся. Ты всего лишь меньше чем 48 часов после травмирующего события. Вдруг ты в центре внимания и любви, чувствуешь легкую манию и странную злость. Наверное, у тебя ещё перепады настроения, и ты чертовски боишься, когда снова рухнешь. Так что нет, я не принимаю это на свой счёт.
Джош[теперь отвечает на звонок]Раньше у меня был сосед по комнате по первому курсу по имени «Бен», но этот му-д#к уже давно не звонит. Что?
Сара[говорит по телефону]И никого не было? Он... один? Да, конечно, он был один. Это было глупо. Да, наверное, смогу подняться через пару часов. Мне просто нужно немного времени, чтобы выбраться отсюда.
[на её стол кладут больше работы]
Айзек[идёт, разговаривая по телефону]Ну, с ним всё будет в порядке. Это главное. Ладно.
[проверяет входящий звонок]
АйзекМне надо взять этот звонок. Подожди секундочку... Дорогая? Да, у меня всё хорошо. Только что пришёл в офис — оттуда и поеду.
AlexЭто правда. Помню, это чувство не проходило. Пока, эээ, не начался третий курс, когда Бен пригласил меня к родителям на Пасху. Мы ехали туда и обратно на поезде. Почти не разговаривали, но знаешь, это было лучше, чем разговоры. Просто... Просто хорошо.
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SarahМожет, нам стоит заключить такой договор: если к 35 годам мы все еще будем одни, то просто поженимся друг на друге.
SarahЗнаешь, чего я хочу? Хочу, чтобы ты вел себя как мой парень семь лет назад. Отвез меня в кино, купил, блин, мороженое. Вот чего я хочу. Вместо того, чтобы быть тем, кто навсегда испортил мои представления о нормальных отношениях. Тем, кто заставил меня объяснять маме: «Нет, Джош не мой парень, он просто тот, кто спит со мной, когда приходит домой, тоскуя по моей лучшей подруге и слишком пьян, чтобы видеть ясно.»