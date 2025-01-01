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Киноафиша Фильмы Про Алекса Цитаты из фильма Про Алекса

Цитаты из фильма Про Алекса

Josh Единственное, что я ненавижу больше настоящего — это ностальгия по прошлому.
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Ben [в его небрежном почерке] Суждение проникает в любые отношения. Даже в самые близкие. Если нам повезёт, мы встретим несколько человек, которые слушают нас без критики и упрёков. Таких людей мы называем друзьями.
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Sarah Ты — мудак.
Josh Да. Все мужики — мудаки, Сара. Мы так устроены.
Sarah Да, но ты — мудак, который считает себя лучше других мудаков, потому что может прикрыть своё мудачество психологическим бредом и псевдонаукой.
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Josh Позволь мне кое-что рассказать тебе про Брюса Спрингстина, ладно? Никогда не доверяй тем, кто так страстно относится к штату Нью-Джерси.
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[Наблюдая, как Кейт приходит с Айзеком]
Sarah Ох, она красивая.
Alex У тебя сиськи больше.
Sarah Это не правда! Это не правда!
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Alex [когда Бен приветствует Алекса, возвращающегося домой из больницы] ... Не говори мне, что у нас тут вечеринка в честь моего суицида.
Ben Попытка суицида. Чёрт, если бы это был суицид, мы бы оба были в костюмах.
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Sarah Значит, с романтической точки зрения нам всем крышка.
Alex Только на каком-то глубоком кармическом уровне.
Josh По какой-то причине меня это странным образом устраивает.
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Josh Японцы — самые отбитые люди на свете.
Sarah О боже, ты как восьмилетний расист.
Josh Восьмилетний расист... Послушай, если так много народу запихнуть на остров, получится как будто пульсирующая инбридная теплица культурного миазма. Честно говоря, удивлён, что у них не больше фетишей.
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Siri Джош, я реально накосячил.
Josh Я знаю. Он переживёт. Хотя, это иронично.
Siri Почему?
Josh Я просто думал, что если ты когда-нибудь ошибёшься, то со мной.
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[последние реплики]
Josh [позируем для групповой фотографии] Ладно, все, стройтесь.
Kate [держит камеру] Эээ, вам нужно стать гораздо плотнее.
Sarah Хорошо.
Ben Давай, давай.
[рука на плече Алекса]
Josh Ладно. Предлагаю идею, ребята. Может в следующий раз соберёмся по хорошему поводу.
Alex А будет ли следующий раз?
Isaac Ой-ой.
Sarah Алекс...
Kate Так. Раз, два...
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Josh Иногда вещи нужно говорить вслух. И в такие моменты быть муд###ом очень кстати.
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Isaac Готова познакомиться с моими родителями?
Kate Не думаю.
Isaac Я тебя понимаю. Они п#д#с#и.
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Josh Я тебя всему дал по кальку 21, а ты на экзамене меня обошёл; я не собираюсь учить тебя рубить дрова.
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Josh Алекс, откуда у тебя эти пластинки? Я будто на гаражной распродаже.
Alex Я купил их на гаражной распродаже.
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Josh Сара!
Sarah Что?
Josh Хватит с этими чёртовыми фотографиями.
Sarah Прости, я просто записываю это для истории. Можно?
Josh Чем? Портить в настоящем?
Sarah Нет, это твоя работа.
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Ben [рассказчик] В колледже есть три этапа поиска друзей. Первый — отчаяние. Второй — паника. Третий — судьба. Когда вы каким-то образом оказываетесь вместе за одним столом, вот тогда и начинается настоящая жизнь.
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Josh Бен, можно тебя кое-что спросить? Было ли сложно, когда вышел iPhone 4s, для вас как для пары? Потому что я могу представить: вы занимаетесь своими делами, а все вдруг начинают спрашивать её.
Ben Ты п#здец какой идиот.
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Alex Привет, эм... Прости за то, что я сказал вчера вечером. Я...
Kate Всё нормально. Не волнуйся. Ты всего лишь меньше чем 48 часов после травмирующего события. Вдруг ты в центре внимания и любви, чувствуешь легкую манию и странную злость. Наверное, у тебя ещё перепады настроения, и ты чертовски боишься, когда снова рухнешь. Так что нет, я не принимаю это на свой счёт.
Alex Хорошо.
Kate Но не переживай. Всё стабилизируется.
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Alex У меня отличная южная сторона, так что я думал установить солнечную батарею. И, мм, может, еще пару резервуаров для дождевой воды.
Josh Звучит здорово, Алекс. Тогда у тебя будет все, чтобы основать секту.
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Ben Не могу вспомнить, что было в последний раз — я писал что-то нормальное или мы с Сири трахались.
Josh То есть ты хочешь сказать, что у тебя *заблокировано* не в одном смысле?
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Isaac Итак, что мы готовим, Сара?
Sarah Мы готовим холодный арбузный суп и ризотто с морскими гребешками.
Josh Что? Что мы опять готовим?
Sarah Извини, можешь сделать что-нибудь полезное?
Josh Ты сказал ризотто?
Sarah Пожалуйста, сделай что-нибудь полезное.
Josh Сам косяк не свернётся, Сара. А я делаю волшебную закуску, которая сделает твоё ризотто намного вкуснее.
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[первые реплики]
Ночной редактор [вход] Бен. Твоя страница готова?
Бен М-м, да. Почти.
[смотрит на фотографию]
Бен Чёрт, Алекс.
[отвечает на звонок]
Бен Алло? Да, это он, но я на работе. Так что...
Джош [теперь отвечает на звонок] Раньше у меня был сосед по комнате по первому курсу по имени «Бен», но этот му-д#к уже давно не звонит. Что?
Сара [говорит по телефону] И никого не было? Он... один? Да, конечно, он был один. Это было глупо. Да, наверное, смогу подняться через пару часов. Мне просто нужно немного времени, чтобы выбраться отсюда.
[на её стол кладут больше работы]
Айзек [идёт, разговаривая по телефону] Ну, с ним всё будет в порядке. Это главное. Ладно.
[проверяет входящий звонок]
Айзек Мне надо взять этот звонок. Подожди секундочку... Дорогая? Да, у меня всё хорошо. Только что пришёл в офис — оттуда и поеду.
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Alex Думаю, я просто боялся.
Sarah Чего?
Alex Вас всех. Возможности, что я вам не нравлюсь.
Sarah Это смешно.
Alex Это правда. Помню, это чувство не проходило. Пока, эээ, не начался третий курс, когда Бен пригласил меня к родителям на Пасху. Мы ехали туда и обратно на поезде. Почти не разговаривали, но знаешь, это было лучше, чем разговоры. Просто... Просто хорошо.
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Sarah Может, нам стоит заключить такой договор: если к 35 годам мы все еще будем одни, то просто поженимся друг на друге.
Alex Мы, все *трое*?
Sarah Да, и Тимми, конечно.
[показывая на собаку]
Sarah Мы бы стали отличной неидеальной семьей. Как тебе такое, Тимми?
Josh Я бы рассмотрел такой вариант.
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Sarah Знаешь, чего я хочу? Хочу, чтобы ты вел себя как мой парень семь лет назад. Отвез меня в кино, купил, блин, мороженое. Вот чего я хочу. Вместо того, чтобы быть тем, кто навсегда испортил мои представления о нормальных отношениях. Тем, кто заставил меня объяснять маме: «Нет, Джош не мой парень, он просто тот, кто спит со мной, когда приходит домой, тоскуя по моей лучшей подруге и слишком пьян, чтобы видеть ясно.»
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Ben Я боюсь, каким будет этот мир без тебя.
Siri Ты не можешь остаться со мной, потому что боишься.
Ben Ты прав.
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Josh Да ладно, я это не слушаю.
Ben Что?
Josh Будто нас захватила бесконечная ностальгия по музыке наших родителей. Это душит.
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Ben Когда случаются хорошие вещи, мы всегда хотим думать, что это судьба. А когда происходят плохие — проклинаем мир за его холодную и жестокую случайность.
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Ben Отличный синяк.
Alex Отличная езда.
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Josh Я подумал, что теперь я бы намного меньше интересовался, если бы просто лучше справился с...
Alex ...тем, чтобы больше колбаситься в колледже.
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