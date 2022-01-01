Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про Алекса Про Алекса
Киноафиша Фильмы Про Алекса Про Алекса, 2014: актеры и роли
About Alex Про Алекса 2014 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Про Алекса, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джесси Цвик Jesse Zwick
В ролях
Мэгги Грэйс Мэгги Грэйс Maggie Grace Джейн Леви Джейн Леви Jane Levy Обри Плаза Обри Плаза Aubrey Plaza Макс Мингелла Макс Мингелла Max Minghella Макс Гринфилд Макс Гринфилд Max Greenfield Джейсон Риттер Джейсон Риттер Jason Ritter Нэйт Паркер Нэйт Паркер Nate Parker
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Приложение киноафиши