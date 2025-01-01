Молодой ДжеремайяНекоторые из этих людей без цвета.
Молодой МамереПотому что они рождаются без кожи.
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NickЧто ты делаешь?
JeremiahГрех не помогать нуждающимся.
NickПо мнению кого?
JeremiahДжеремайя.
NickА кто это?
Jeremiah[поворачивается в фартуке]Я. Меня зовут Джеремайя.
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[Последние слова]
ЗаставкаЕсли хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь дойти далеко — иди вместе. — Африканская пословица
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[из трейлера]
Carrie DavisКого тут надо об###ть, чтобы попасть к иммиграционному офицеру?
Dan ReedМеня!
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Young Mamere[старшему мальчику]У меня есть мужество, а у тебя — только сила.
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[первые реплики]
ТитрыВ 1983 году в Судане началась жестокая гражданская война между Севером и Югом из-за религии и ресурсов, в результате которой деревни были разрушены армиями и милициями северного правительства.
ТитрыК 1987 году тысячи сирот начали бежать пешком через страны Африки к югу от Сахары, преодолевая порой тысячи миль до Эфиопии, а потом Кении. Тринадцать лет спустя 3600 беженцев были переселены в США. Их просто называли «Потерянные мальчики Судана».
ТитрыЭтот фильм основан на их истории.
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[первые реплики]
Aid WorkerПодойдите, пожалуйста.
RefugeeНе забудьте нас в Америке.
AbitalТеперь мы наконец можем понять, что это значит.
Mamere[за кадром] Это история моих братьев и сестёр. Когда мы были маленькими, мы мало что знали. Мы не знали, что мир большой и что он отличается от нас. Мы знали только наши деревни в Судане, которые существуют уже тысячи лет. Следует сказать — Южный Судан, потому что вскоре мы поняли, что это важное различие.