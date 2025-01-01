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Титры В 1983 году в Судане началась жестокая гражданская война между Севером и Югом из-за религии и ресурсов, в результате которой деревни были разрушены армиями и милициями северного правительства.

Титры К 1987 году тысячи сирот начали бежать пешком через страны Африки к югу от Сахары, преодолевая порой тысячи миль до Эфиопии, а потом Кении. Тринадцать лет спустя 3600 беженцев были переселены в США. Их просто называли «Потерянные мальчики Судана».