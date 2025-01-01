Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хорошая ложь Цитаты из фильма Хорошая ложь

Цитаты из фильма Хорошая ложь

Молодой Джеремайя Некоторые из этих людей без цвета.
Молодой Мамере Потому что они рождаются без кожи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Что ты делаешь?
Jeremiah Грех не помогать нуждающимся.
Nick По мнению кого?
Jeremiah Джеремайя.
Nick А кто это?
Jeremiah [поворачивается в фартуке] Я. Меня зовут Джеремайя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
Заставка Если хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь дойти далеко — иди вместе. — Африканская пословица
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Carrie Davis Кого тут надо об###ть, чтобы попасть к иммиграционному офицеру?
Dan Reed Меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Mamere [старшему мальчику] У меня есть мужество, а у тебя — только сила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Титры В 1983 году в Судане началась жестокая гражданская война между Севером и Югом из-за религии и ресурсов, в результате которой деревни были разрушены армиями и милициями северного правительства.
Титры К 1987 году тысячи сирот начали бежать пешком через страны Африки к югу от Сахары, преодолевая порой тысячи миль до Эфиопии, а потом Кении. Тринадцать лет спустя 3600 беженцев были переселены в США. Их просто называли «Потерянные мальчики Судана».
Титры Этот фильм основан на их истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Aid Worker Подойдите, пожалуйста.
Refugee Не забудьте нас в Америке.
Abital Теперь мы наконец можем понять, что это значит.
Mamere [за кадром] Это история моих братьев и сестёр. Когда мы были маленькими, мы мало что знали. Мы не знали, что мир большой и что он отличается от нас. Мы знали только наши деревни в Судане, которые существуют уже тысячи лет. Следует сказать — Южный Судан, потому что вскоре мы поняли, что это важное различие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremiah Я скучаю по Судану
Carrie Davis Почему?
Jeremiah Потому что в Судане мы знаем, как выглядит лев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremiah Я верю в тебя, Ярди.
Carrie Davis Ярди?
Jeremiah Это наше особое имя для тебя.
Carrie Davis Для меня?
Jeremiah Да. Оно имеет большое культурное значение.
Carrie Davis Что оно значит?
Jeremiah Означает "большая белая корова".
Carrie Davis Хорошо. Ну, это лучше многих прозвищ, которыми меня называли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Abital Я хочу жить, я не хочу умирать.
[поочерёдно повторяют остальные дети, выпивая мочу Тео]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Теперь мы в Америке. А в Америке мы никто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пол смеётся на своей койке]
Mamere Что там такого смешного?
Paul Я думаю о той курице.
[Все трое мальчиков истерически смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Immigration Official Ваш дата рождения неизвестна?
Mamere Да.
Immigration Official Как и у многих других, вам назначат 1 января.
Mamere Почему именно в эту ночь?
Immigration Official В этот день всегда праздник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carrie Davis Привет... Эй, вы, наверное, ребята из... Сомали?... Сенегала? Извините, помогите мне разобраться.
Mamere Из Судана?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mamere Так во сколько его ждать?
[Санта-Клаус]
Mamere ?
[Пол смеётся]
Pamela Очень поздно ночью. И только если ты был хорошим.
Mamere Похоже на вора, если честно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Эй, кажется, ты что-то забыла.
[Показывает ей бюстгальтер]
Carrie Davis Они из Африки. Уверена, им это без разницы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carrie Davis Здесь почти ничего не изменилось.
Jack Я всё собирался покрасить веранду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше