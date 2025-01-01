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Киноафиша Фильмы Одна квадратная миля Цитаты из фильма Одна квадратная миля

Цитаты из фильма Одна квадратная миля

Coleman В тебе есть что-то. В тебе... В тебе есть что-то глубоко внутри. Оно так глубоко, и ты должен победить это. Ты должен встретить свой страх. Ты ОБЯЗАН, потому что если не сделаешь этого, ты станешь мной, и, дружище, тебе это не нужно. Но если сделаешь — и мне всё равно, побежишь ли ты когда-нибудь в жизни ещё одну гонку — потому что если ты встретишь этот страх, это изменит твою жизнь. Обещаю. Это самое сложное, что тебе придётся сделать, но ты должен сделать это. О, ты должен. И тогда ты сможешь прорваться сквозь боль. Пройдёшь через эту дверь. И когда будешь почти без сознания, ноги не будут слушаться, легкие не смогут дышать, а глаза — видеть, ты поймёшь, что это только начало, и это прекрасно. Это прекрасно. Вот чему я всё время пытаюсь тебя научить. Понятно?
🧡
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Drew Jacobs Ты считаешь, что пробежать милю за пять минут — это быстро?
Coleman Ну, если пробежишь десять таких — да, но с раздражением не побежишь. Надо контролировать себя, иначе сам себя и порвёшь.
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🥱
Coleman Ты создан для мили, а не для 400 метров, и чем скорее ты это поймёшь, тем лучше для тебя.
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🥱
Wes Jacobs Не растрачивай то, что у тебя есть.
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🥱
Coleman Но ты быстрый.
Drew Jacobs Достаточно быстрый, чтобы выиграть чемпионат штата?
Coleman Эм, ярмарка штата, может быть. Хватит волноваться, кого ты обгонишь. Бег — это не про это.
Drew Jacobs Бег — есть бег. Вот и всё.
Coleman Правда?
Drew Jacobs Да.
Coleman Ох, блин, придётся почитать твою книгу. Хочешь доказать, что я не прав?
🧡
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🥺
🤔
🥱
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