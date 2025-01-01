В тебе есть что-то. В тебе... В тебе есть что-то глубоко внутри. Оно так глубоко, и ты должен победить это. Ты должен встретить свой страх. Ты ОБЯЗАН, потому что если не сделаешь этого, ты станешь мной, и, дружище, тебе это не нужно. Но если сделаешь — и мне всё равно, побежишь ли ты когда-нибудь в жизни ещё одну гонку — потому что если ты встретишь этот страх, это изменит твою жизнь. Обещаю. Это самое сложное, что тебе придётся сделать, но ты должен сделать это. О, ты должен. И тогда ты сможешь прорваться сквозь боль. Пройдёшь через эту дверь. И когда будешь почти без сознания, ноги не будут слушаться, легкие не смогут дышать, а глаза — видеть, ты поймёшь, что это только начало, и это прекрасно. Это прекрасно. Вот чему я всё время пытаюсь тебя научить. Понятно?