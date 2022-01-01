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Махни крылом!
Махни крылом!, 2014: актеры и роли
Yellowbird
Махни крылом!
2014 / Франция
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Махни крылом!, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кристиан Де Вита
Christian De Vita
В ролях
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Кристин Барански
Christine Baranski
Сет Грин
Seth Green
Джим Рэш
Jim Rash
Дэнни Гловер
Danny Glover
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Elliott Gould
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