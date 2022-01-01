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Махни крылом! Махни крылом!
Киноафиша Фильмы Махни крылом! Махни крылом!, 2014: актеры и роли
Yellowbird Махни крылом! 2014 / Франция
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Махни крылом!, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кристиан Де Вита Christian De Vita
В ролях
Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Кристин Барански Кристин Барански Christine Baranski Сет Грин Сет Грин Seth Green Джим Рэш Джим Рэш Jim Rash Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Эллиотт Гулд Эллиотт Гулд Elliott Gould Крис Парсон Chris Parson Алексей Воробьев Алексей Воробьев Пелагея Ханова Вадим Галыгин Вадим Галыгин Марина Кравец Марина Кравец Алена Бородина
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