Officer Lucas White Он вернулся и сказал мне закурить, потому что уезжал. Мне было восемь лет.

Vin Serento Ты был просто ребёнком. Это не твоя вина.

Officer Lucas White Он как бы сказал, что это моя вина. Говорил, что до моего рождения он постоянно трахался с моей мамой. Они ходили в кино, ездили в интересные места — Напа-Вэлли, Белиз. А теперь он не мог больше ничего весёлого делать.

Vin Serento Но у тебя всё равно была мама.

Officer Lucas White Ну, он так убедительно говорил, что она тоже ушла.

Vin Serento Ты вырос в детдоме?

Officer Lucas White И из приёмной семьи в приёмную. Похоже, что никому больше не нужен нормальный белый ребёнок с голубыми глазами. Если только ты не из Намибии с мухами вокруг глаз — тогда ты никому не нужен.

Vin Serento С трендами на знаменитостей не поспоришь. Бранджелина, Мадонна, Сэнди Буллок — у всех чёрные дети.