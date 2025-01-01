Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Суперфорсаж! Цитаты из фильма Суперфорсаж!

Цитаты из фильма Суперфорсаж!

Vin Serento Вот в чём настоящая суть. Не машина рулит, а тот, кто за рулём... он и задаёт темп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офицер Лукас Уайт Я хочу гоняться. И у меня есть пинк-слип на машину, который говорит, что я могу взять всех вас.
Кертис Ты что, думаешь, можешь просто так подойти и посоревноваться с Винсом Серенто?
Вин Серенто На чём ты едешь?
Офицер Лукас Уайт На машине. С единорогами.
[Удивлённая реакция толпы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Police Officer [по рации] У нас черный парень в белом районе, занимается своим делом. Всем подразделениям — ответить. Повторяю, всем подразделениям — ответить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Если мы собираемся провернуть это ограбление, нам нужна большая команда. Черный парень, азиат, и красивая модель, которая дебютирует в актерстве.
Officer Lucas White Как ты это делаешь?
Vin Serento Что?
Officer Lucas White Ты их описываешь, и они тут же появляются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento От чего у тебя такая улыбка?
Officer Lucas White Я почти тебя обогнал.
Vin Serento Ты почти обогнал меня? Ты не просто не можешь меня обогнать, ты себя самого не можешь.
Officer Lucas White Это не так, Серенто. Я уже с младших классов себя бью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вин останавливает Кертиса, который собирается залить моторное масло в рот Лукасу]
Vin Serento Что ты делаешь? Ты его убьёшь.
[смотрит на этикетку 'Сироп для мороженого']
Vin Serento Ты же знаешь, как это жирно!
Curtis Он коп! Я видел, как он шастал вокруг.
Officer Lucas White Я не коп!
Curtis На тебе жучок!
[Кертис поднимает рубашку Лукаса, показывая магнитофон и микрофон под ней]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GPS Voice Поворот направо через 60 метров.
Vin Serento Чёрт, проскочил поворот.
GPS Voice Лысый неудачник.
Vin Serento Я брею голову, потому что так выгляжу круче и жёстче.
GPS Voice Ах, блин. У тебя на панели грязь. Нужен... Мистер Чистота.
Vin Serento Я не лысею, если ты это имеешь в виду.
GPS Voice Да пошёл ты, головоногий.
Vin Serento То, что я лысый с накачанной шеей, ещё не значит, что я головоногий! Чёрт поб###.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White Почему ты здесь? Ты не такая уж крутая девчонка. Снаружи ты вроде как крепкая, не даёшь в обиду. Но внутри... ты совсем другая.
Jordana Я это?
Officer Lucas White Идеальный вечер для тебя — это уютно завернуться в плед и смотреть любимые фильмы. «Дневник памяти», «Дорогой Джон» и «Человеческая многоножка».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Джорден рассказал мне, что случилось на твоём свидании вчера вечером.
Officer Lucas White Про фондю и прокол колеса?
Vin Serento Про... отношения, которые у вас были в её квартире.
Officer Lucas White Прости, Вин, больше не повторится.
Vin Serento Лучше уж случись снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White [Первая фраза] Извините, я ищу нелегальную уличную гонку.
[Мужчина указывает на табличку. На табличке написано: "Парковка для тупых белых парней"]
Officer Lucas White Отлично. Спасибо, братан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Johnson Канаро, что у тебя?
Julie Canaro Там камера.
Detective Johnson Да и что?
Julie Canaro Возможно, она записала, что произошло.
Detective Johnson А дальше что?
Julie Canaro А дальше... ты сможешь посмотреть запись и увидеть... кто стрелял.
Detective Johnson Вполне может сработать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Johnson Как насчёт этой футболки?
Julie Canaro Да?
Detective Johnson Достаточно ли она обтягивающая?
Julie Canaro Эм, я...
Detective Johnson Достаточно ли она обтягивающая?
Julie Canaro Да, я вижу твои соски и всё такое.
Detective Johnson Правильно, именно этого я и добивался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White Я больше не коп. Я теперь с ними.
Detective Johnson Ты собираешься отказаться от тридцати двух тысяч пятьсот долларов в год до налогов, трёх неоплачиваемых выходных и банкротной пенсии? И всё ради чего? Сбежать с сотней миллионов, жить на обшарпанном пляже и растить ребёнка с красивой женщиной?
Officer Lucas White Ну да. Тут думать нечего.
Detective Johnson Чёрт побери!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Hanover [Говорит Лукасу] У тебя нет семьи. Нет друзей. Ты выдал просто космос по тесту на криминальные наклонности. Посмотри. Ты набрал больше, чем Чарльз Мэнсон. Декстер. Ты обошёл даже Канье. Тонкая грань — на какой стороне закона ты вообще находишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Brooks Гонка до Рио?
Vin Serento Когда ты уже научишься? Ты меня не обгонишь. Как обычно — на ставку?
Officer Brooks Нет. Поднимем ставки. Я иду ва-банк.
Vin Serento Нерождённый ребёнок Джорданы?
Officer Brooks Точно.
Vin Serento Договорились.
[Джордана выглядит напуганной]
Officer Brooks Не волнуйся, дорогая, я всё контролирую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Ты только что врезался в мою «умную» машину. Теперь это уже по-личному. По-настоящему по-личному. Я воспринимаю это лично. Это личное дело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Посчитай. Убедись, что всё на месте.
Officer Lucas White Нет, эти ребята мне кажутся нормальными.
[Кейс открывается, и из него выпадает бомба]
Officer Lucas White Ой-ой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офицер Лукас Уайт Если бы Серенто узнал, что я под прикрытием, он меня убил бы.
Детектив Хановер Не волнуйся. Я удалил все твои дела. Никто из полиции даже не знает, что ты коп. Твой секрет умрёт вместе со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jose У меня есть ещё информация, сеньор. Я хотел сказать вам, но вы меня зарезали.
Juan Carlos de la Sol Да, ну вы всегда убиваете вестника. Так у нас принято, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Он мёртв. Теперь ты — копов убил. Дай пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White Он вернулся и сказал мне закурить, потому что уезжал. Мне было восемь лет.
Vin Serento Ты был просто ребёнком. Это не твоя вина.
Officer Lucas White Он как бы сказал, что это моя вина. Говорил, что до моего рождения он постоянно трахался с моей мамой. Они ходили в кино, ездили в интересные места — Напа-Вэлли, Белиз. А теперь он не мог больше ничего весёлого делать.
Vin Serento Но у тебя всё равно была мама.
Officer Lucas White Ну, он так убедительно говорил, что она тоже ушла.
Vin Serento Ты вырос в детдоме?
Officer Lucas White И из приёмной семьи в приёмную. Похоже, что никому больше не нужен нормальный белый ребёнок с голубыми глазами. Если только ты не из Намибии с мухами вокруг глаз — тогда ты никому не нужен.
Vin Serento С трендами на знаменитостей не поспоришь. Бранджелина, Мадонна, Сэнди Буллок — у всех чёрные дети.
Officer Lucas White Я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Curtis Полиция, выезжаем!
Officer Lucas White Полиция?
Officer Lucas White Знаешь? Пять нолей? Копы, бекон, Барни, жар, закон, ментура, власть?
Officer Lucas White Нет.
Curtis Парни в синем. Тонкая голубая линия. Джонни закон, Смоуки, стрелок, лапа. Да ты что, не смотрел ни одного эпизода КСИ или НЦИС или Иллинойс СБУ?
Officer Lucas White Они на Нетфликсе?
Curtis Я сваливаю.
[полиция подъезжает]
Officer Lucas White Чёрт, это копы! Спасибо, что предупредил, братан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Прежде чем войдёшь в хранилище, там есть комната для подсчёта. Де Ла Сол не доверяет счётчикам, боится, что они украдут. Поэтому, чтобы убедиться, что они не прячут деньги в одежде, заставляет всех работать голышом. Все голые. Даже охранники. Вы двое получите работу новых счётчиков.
Michelle Подожди. Все эти девчонки полностью голые и очень сексуальные?
Vin Serento Идеальные сиськи. Каждая без исключения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento У меня нехорошее предчувствие.
[Бандит прикладывает палец к горлу и делает жест, будто перерезает]
Officer Lucas White Почему?
Vin Serento Послушай музыку. Диссонанс, акцент на гобое. Всё это очень зловеще.
[Играет эпическая драматичная музыка]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Canaro Я везу тебя в участок и сразу же проведу обыск на наличие оружия.
Michelle Полный досмотр тела?
Julie Canaro Однозначно.
Michelle Слава богу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White Почему бы тебе самому не сесть за руль?
Juan Carlos de la Sol Я бы с удовольствием, но у меня миллион неоплаченных штрафов за парковку. Из-за этого страховка выросла. Да и машина у меня — настоящий магнит для копов, понимаешь?
Officer Lucas White Пробовал Geko? 15 минут — и экономия 15%.
Juan Carlos de la Sol Пробовал. Но всё равно слишком дорого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Тогда Де Ла Сол начнёт тыкать твоё лицо словно боксерскую грушу. Всё ради того, чтобы он хорошенько вспотел. Чтобы Модель, ставшая актрисой, смогла взять образец ДНК из верхней части его задницы.
Cool Asian Guy Задница?
Vin Serento Самая чистая форма ДНК.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thug Как там была середина?
Juan Carlos de la Sol Что? Эээ... здание, охраняемое.
Thug Нет. Нет... а.
Juan Carlos de la Sol Сейф?
Thug Нет. Нет, не это... эээ...
Juan Carlos de la Sol Убить Серенто.
Thug Ага. Теперь понял. Охраняй здание и запри Серенто в сейф!
Juan Carlos de la Sol Нет. Нет. Лучше я тебе смс с подробностями отправлю. Так будет надежнее.
Thug Так будет надежнее.
Juan Carlos de la Sol [Отправляет смс] Теперь инструкция у тебя в телефоне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vin Serento Мы выезжаем на рассвете.
Officer Lucas White Рассвет? Серьёзно?
Vin Serento Что не так с рассветом?
Officer Lucas White Слишком рано, рассвет — это ещё до завтрака.
Cool Asian Guy Да, а я без завтрака — никакой.
Vin Serento Ладно. Поедем после завтрака.
Officer Lucas White А давайте все вместе завтракать, в Айхопе было бы здорово.
Michelle Да. Отлично. Отлично.
Rapper Cameo Их блинчики — лучшие.
Vin Serento Поедем... после Айхопа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Female Newscaster Полиции приказано стрелять на поражение.
[Показывают фото Лукаса]
Female Newscaster Полиция также призывает жителей Лос-Анджелеса самим наводить порядок. Если увидите этого человека, стреляйте в него, колите или, если подвернётся случай, шлёпните по башке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Lucas White Дело в том, что, возможно, я не тот человек для этой работы. Я, скажем, совсем не вписываюсь. Я действительно белый.
Detective Hanover Всё будет хорошо.
Officer Lucas White Я такой белый, что учился в полностью белой школе-интернате. Моим прозвищем был «крэкер».
Officer Lucas White Понимаю.
Officer Lucas White Нет, ты, пожалуй, не понимаешь. Я люблю хоккей, катаюсь на водных лыжах, у меня есть любимая команда по лакроссу. У меня есть влюблённость в Марту Стюарт. Люди принимают меня за того парня из WikiLeaks.
Detective Hanover Ладно.
Officer Lucas White Я до сих пор покупаю альбомы Kid Rock. В моем ящике для нижнего белья лежат пакетики-саше. Я ношу Crocs. Я хожу на еженедельный кружок зумбы.
Detective Hanover Да ради Христа!
Officer Lucas White Я расплакался, когда сериал «Друзья» закончился. Моя любимая актриса всех времён — Кристен Стюарт. А мой любимый фильм всех времён — Pitch Perfect.
Detective Hanover О, боже мой.
Detective Hanover Я такой белый, что намазываю майонез на палочки и замораживаю их, чтобы получились майонезные сосульки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офицер Лукас Уайт [Лукас и Вин только что побили человека] Вопрос. Это 1414 Бэкер-стрит?
Мексиканский пастор Это 1414 Беккер-лейн.
Вин Серенто Ну и чего с этими деньгами?
Мексиканский пастор Мы — церковь. Был вечер бинго. Я пастор, ты идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэйл Павински
Алекс Ашбаух
Дэниэл Буко
Daniel Booko
Лили Мирожник
Lili Mirojnick
Дио Джонсон
Dio Johnson
Гонсало Менендес
Гонсало Менендес
Gonzalo Menendez
Омар Чапарро
Омар Чапарро
Omar Chaparro
Андреа Наведо
Andrea Navedo
Крис Пэнг
Крис Пэнг
Chris Pang
Крис Дэлфоз
Chris Trouble Delfosse
Энтони Мартинс
Anthony Martins
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе»
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»?
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти»
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
От блузки до пионерского галстука: вспомните 5 фильмов СССР по красным предметам гардероба (тест)
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше