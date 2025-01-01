Officer Lucas White
Он вернулся и сказал мне закурить, потому что уезжал. Мне было восемь лет.
Vin Serento
Ты был просто ребёнком. Это не твоя вина.
Officer Lucas White
Он как бы сказал, что это моя вина. Говорил, что до моего рождения он постоянно трахался с моей мамой. Они ходили в кино, ездили в интересные места — Напа-Вэлли, Белиз. А теперь он не мог больше ничего весёлого делать.
Vin Serento
Но у тебя всё равно была мама.
Officer Lucas White
Ну, он так убедительно говорил, что она тоже ушла.
Vin Serento
Ты вырос в детдоме?
Officer Lucas White
И из приёмной семьи в приёмную. Похоже, что никому больше не нужен нормальный белый ребёнок с голубыми глазами. Если только ты не из Намибии с мухами вокруг глаз — тогда ты никому не нужен.
Vin Serento
С трендами на знаменитостей не поспоришь. Бранджелина, Мадонна, Сэнди Буллок — у всех чёрные дети.
Officer Lucas White
Я знаю.