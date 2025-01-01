Doctor Это называется боковой амиотрофический склероз. Прогрессирующее неврологическое заболевание, которое разрушает клетки мозга, контролирующие жизненно важные мышечные функции, такие как речь, ходьба, дыхание, глотание. Сигналы, которые мышцы должны получать для движения, нарушаются. В результате — постепенное истощение мышц. Исчезновение. В конце концов способность контролировать произвольные движения полностью теряется. К сожалению, средняя продолжительность жизни — два года. Я ничем не могу вам помочь.

Stephen Hawking А что с мозгом?