Stephen HawkingЧеловеческим устремлениям не должно быть границ. Мы все разные. Как бы ни казалась жизнь тяжёлой, всегда есть то, что ты можешь сделать и преуспеть в этом. Пока есть жизнь, есть надежда.
Stephen HawkingОчевидно, что мы — всего лишь развитая порода приматов на небольшой планете, вращающейся вокруг очень обычной звезды, в отдалённом пригороде одной из сотни миллиардов галактик. НО с самого рассвета цивилизации люди жаждут понять глубинный порядок мира. Должно быть что-то очень особенное в граничных условиях Вселенной. И что может быть особенным, если границ нет? И не должно быть границ человеческим устремлениям. Мы все разные. Как бы ни была тяжела жизнь, всегда есть что-то, что ты можешь сделать и добиться успеха. Пока есть жизнь, есть надежда.
Stephen HawkingКакова природа времени? Когда-нибудь оно закончится? Можно ли вернуться назад во времени? Возможно, когда-нибудь эти ответы будут казаться нам такими же очевидными, как то, что Земля вращается вокруг Солнца, или такими же нелепыми, как башня из черепах. Только время, — вот что мы говорим.
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Technician[представляют Хокингу устройство для озвучивания речи]Добро пожаловать в будущее.
DoctorЭто называется боковой амиотрофический склероз. Прогрессирующее неврологическое заболевание, которое разрушает клетки мозга, контролирующие жизненно важные мышечные функции, такие как речь, ходьба, дыхание, глотание. Сигналы, которые мышцы должны получать для движения, нарушаются. В результате — постепенное истощение мышц. Исчезновение. В конце концов способность контролировать произвольные движения полностью теряется. К сожалению, средняя продолжительность жизни — два года. Я ничем не могу вам помочь.
Jane HawkingЧитая черновик "Краткой истории времени" Стивена Хокинга: «Кто мы? Почему мы здесь? Если мы когда-нибудь узнаем это, это будет высшей победой человеческого разума, ведь тогда мы познаем разум Бога.»
Khalatnikov[для зала, полного физиков]Как вы знаете, моя область — эволюция горячей Вселенной, свойства реликтового излучения и теория чёрных дыр. Честно говоря, я пришёл сегодня сюда, ожидая услышать кучу ерунды. Ухожу разочарованным. Этот малыш справился! Он справился!
Beryl Wilde[наливает чашку чая]А теперь... позвольте сделать предложение. Это может показаться немного необычным, но я видела, как это творит чудеса. Я думаю... вам стоит подумать о том, чтобы присоединиться к церковному хору.
Jane Hawking[смеётся]Мам, мне кажется, это самое английское, что кто-либо когда-либо говорил.
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Dennis SciamaЯ не понимаю. Ты годами предполагал, что чёрные дыры существуют, и считаешь, что Сигнус X-1 может оказаться первой чёрной дырой, которую мы действительно сможем наблюдать. И всё же ты поспорил с Кипом Торном, что это не чёрная дыра.
Frank HawkingТы, наверное, не до конца понимаешь, что нас ждёт, Джейн. Его жизнь будет очень короткой, так что... будь осторожна. Наука не на твоей стороне. И это не будет борьба, Джейн. Это будет очень тяжёлое поражение. Для всех нас.
Jane HawkingЯ знаю, что вы все думаете, что я... не выгляжу очень сильной. Но я его люблю. И он любит меня. Мы будем бороться с этой болезнью вместе. Все вместе.