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Киноафиша Фильмы Вселенная Стивена Хокинга Цитаты из фильма Вселенная Стивена Хокинга

Цитаты из фильма Вселенная Стивена Хокинга

Stephen Hawking Человеческим устремлениям не должно быть границ. Мы все разные. Как бы ни казалась жизнь тяжёлой, всегда есть то, что ты можешь сделать и преуспеть в этом. Пока есть жизнь, есть надежда.
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Jane Hawking А ты кто? Что ты такое?...
Stephen Hawking Космолог. Я — космолог.
Jane Hawking Что это?
Stephen Hawking Это своего рода религия для разумных атеистов.
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[последние слова]
Jane Hawking Что ты пишешь?
Stephen Hawking Смотри, что мы создали.
[они смотрят на своих детей]
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Stephen Hawking [представляются друг другу впервые] Здравствуйте.
Jane Hawking Здравствуйте.
Stephen Hawking Наука.
Jane Hawking Искусство.
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Stephen Hawking Очевидно, что мы — всего лишь развитая порода приматов на небольшой планете, вращающейся вокруг очень обычной звезды, в отдалённом пригороде одной из сотни миллиардов галактик. НО с самого рассвета цивилизации люди жаждут понять глубинный порядок мира. Должно быть что-то очень особенное в граничных условиях Вселенной. И что может быть особенным, если границ нет? И не должно быть границ человеческим устремлениям. Мы все разные. Как бы ни была тяжела жизнь, всегда есть что-то, что ты можешь сделать и добиться успеха. Пока есть жизнь, есть надежда.
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Jane Hawking Значит, ты никогда не была в церкви?
Stephen Hawking Бывало.
Jane Hawking Задумываешься о переходе?
Stephen Hawking У меня есть небольшая проблема с идеей небесной диктатуры.
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Jane Hawking Я любила тебя.
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Jane Hawking Твои очки всегда грязные.
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Brian Стивен, твоя «болтливая» болезнь, она влияет, эм...
Stephen Hawking Что?
Brian [Жест в сторону паха] Эм, на всё?
Stephen Hawking Что? Нет. Другая система. Автоматическая.
Brian Ты серьёзно? Ну, это здорово, да? Да, это многое объясняет про мужчин.
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Stephen Hawking Прости. Я старался изо всех сил.
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Stephen Hawking Я напишу книгу.
Jane Hawking О чём?
Stephen Hawking О времени.
Jane Hawking Времени?
Stephen Hawking Какова природа времени? Когда-нибудь оно закончится? Можно ли вернуться назад во времени? Возможно, когда-нибудь эти ответы будут казаться нам такими же очевидными, как то, что Земля вращается вокруг Солнца, или такими же нелепыми, как башня из черепах. Только время, — вот что мы говорим.
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Technician [представляют Хокингу устройство для озвучивания речи] Добро пожаловать в будущее.
Stephen Hawking [говорит впервые] Меня зовут Стивен Хокинг...
Jane Hawking [в изумлении] Это американский голос!
Technician Это проблема?
Jane Hawking О, Боже, ну... есть ли другой голос?
Technician Это единственный, который у меня есть сейчас.
Jane Hawking [улыбается с восторгом] Мне кажется, это здорово!
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Jane Hawking Чему поклоняются космологи?
Stephen Hawking Единому уравнению, которое объясняет всё во Вселенной.
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Cockcroft Guest 2 Теперь вас узнают везде. Как вы справляетесь с таким вниманием?
Stephen Hawking [улыбаясь] Недавно меня остановил турист в Кембридже и спросил, не я ли настоящий Стивен Хокинг. Я ответил, что нет, и сказал, что настоящий намного симпатичнее.
Audience [смех]
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Стивен Хокинг [из трейлера] А что если я поверну время вспять, чтобы увидеть, что происходило в самом начале времени?
Джейн Хокинг Отмотать назад?
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Stephen Hawking Нет... никаких врачей. Никаких врачей!
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Doctor Это называется боковой амиотрофический склероз. Прогрессирующее неврологическое заболевание, которое разрушает клетки мозга, контролирующие жизненно важные мышечные функции, такие как речь, ходьба, дыхание, глотание. Сигналы, которые мышцы должны получать для движения, нарушаются. В результате — постепенное истощение мышц. Исчезновение. В конце концов способность контролировать произвольные движения полностью теряется. К сожалению, средняя продолжительность жизни — два года. Я ничем не могу вам помочь.
Stephen Hawking А что с мозгом?
Doctor Мозг не поражается. Ваши мысли не изменятся, просто... ну, в конце концов никто их не услышит.
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[Стивен ездит на своей новой механической коляске]
Стивен Хокинг [используя синтезированный голос] Уничтожить. Уничтожить.
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Jane Hawking Эйнштейн ненавидел случайность. Квантовая теория. Он говорил: «Бог не играет в кости с Вселенной.»
Stephen Hawking Похоже, он не просто играет в кости, он бросает их туда, где мы не можем их найти.
Jane Hawking Бог снова в списке исчезающих видов.
Jonathan Hellyer Jones Ну, думаю, он с этим справится.
Stephen Hawking А физика снова в деле.
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Stephen Hawking [говорит впервые через синтезатор речи] Меня зовут Стивен Хокинг.
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Женщина [вопрос из зала] Сейчас вас знают повсюду. Как вы справляетесь с таким вниманием?
Стивен Хокинг [говорит через компьютер] Недавно меня остановил турист в Кембридже и спросил, не я ли настоящий Стивен Хокинг. Я ответил, что нет, и сказал, что настоящий гораздо симпатичнее.
Мужчина В 1979 году вы говорили о возможности открытия теории всего до конца века.
Стивен Хокинг Теперь я предсказываю, что ошибался.
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Jane Hawking Читая черновик "Краткой истории времени" Стивена Хокинга: «Кто мы? Почему мы здесь? Если мы когда-нибудь узнаем это, это будет высшей победой человеческого разума, ведь тогда мы познаем разум Бога.»
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[последние слова]
Jane Hawking Что ты пишешь?
Stephen Hawking [показывая на детей] Посмотри, что мы создали.
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Khalatnikov [для зала, полного физиков] Как вы знаете, моя область — эволюция горячей Вселенной, свойства реликтового излучения и теория чёрных дыр. Честно говоря, я пришёл сегодня сюда, ожидая услышать кучу ерунды. Ухожу разочарованным. Этот малыш справился! Он справился!
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[удалённая сцена из DVD-релиза]
Stephen Hawking [диктует Джейн] "... использования пространства и времени."
Jane Hawking [перестаёт печатать] Это потрясающе, это поэзия!
Stephen Hawking Нет, это теория чёрной дыры.
Jane Hawking Время началось в определённый момент. Был момент сотворения. Это дело Бога.
Stephen Hawking Думаю, уравнения мои, но хорошее замечание. Давай поставим знак авторского права на титульной странице, чтобы избежать конфликтов.
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Jonathan Hellyer Jones Стивен, Джейн рассказывала, что у тебя есть красивая теорема. Которая доказывает, что у Вселенной было начало. Так ли это?
Stephen Hawking Это была моя кандидатская диссертация. Мой новый проект опровергает её.
Jonathan Hellyer Jones Опровергает?
Stephen Hawking Да.
Jonathan Hellyer Jones Значит, ты больше не веришь в сотворение?
Stephen Hawking Вообще-то, во Физике не важны чьи-то верования.
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Beryl Wilde [наливает чашку чая] А теперь... позвольте сделать предложение. Это может показаться немного необычным, но я видела, как это творит чудеса. Я думаю... вам стоит подумать о том, чтобы присоединиться к церковному хору.
Jane Hawking [смеётся] Мам, мне кажется, это самое английское, что кто-либо когда-либо говорил.
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Dennis Sciama Я не понимаю. Ты годами предполагал, что чёрные дыры существуют, и считаешь, что Сигнус X-1 может оказаться первой чёрной дырой, которую мы действительно сможем наблюдать. И всё же ты поспорил с Кипом Торном, что это не чёрная дыра.
Stephen Hawking Да.
Dennis Sciama На что ты ему поставил?
Stephen Hawking Подписку на год на журнал.
Dennis Sciama Какой журнал? Nature?
Stephen Hawking Нет. Penthouse.
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Stephen Hawking Доказать одной единственной формулой, что у времени было начало. Разве это не прекрасно, профессор? Одна простая, элегантная формула, чтобы объяснить всё
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[поднимают бокалы за тост]
Jane Hawking За уважаемого и грозного доктора...
Brian Кого?
Jane Hawking *Доктора Стивена Хокинга*.
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Stephen Hawking [говорит через компьютер] Я сказал: «Я давно ищу модель Вселенной». И вот, наконец, я её нашёл.
Elaine Mason Спорю, что да.
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Stephen Hawking [Джонатану] Джейн нужна помощь.
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Jane Hawking Стивен должен жить.
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Stephen Hawking Физика возвращается в игру.
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Dennis Sciama [Стивену] Отличная работа, доктор.
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Stephen Hawking Время.
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Frank Hawking Ты, наверное, не до конца понимаешь, что нас ждёт, Джейн. Его жизнь будет очень короткой, так что... будь осторожна. Наука не на твоей стороне. И это не будет борьба, Джейн. Это будет очень тяжёлое поражение. Для всех нас.
Jane Hawking Я знаю, что вы все думаете, что я... не выгляжу очень сильной. Но я его люблю. И он любит меня. Мы будем бороться с этой болезнью вместе. Все вместе.
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