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Серебряная пропасть
Серебряная пропасть, 2011: актеры и роли
O Abismo Prateado
Серебряная пропасть
2011 / Бразилия
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Серебряная пропасть, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карим Айнуз
Karim Aïnouz
В ролях
Камила Амаду
Camila Amado
Луиза Арраес
Luisa Arraes
Милтон Гонсалвис
Milton Gonçalves
Сержио Гуизе
Тьяго Мартинс
Thiago Martins
Алессандра Негрини
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