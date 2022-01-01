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Серебряная пропасть Серебряная пропасть
Киноафиша Фильмы Серебряная пропасть Серебряная пропасть, 2011: актеры и роли
O Abismo Prateado Серебряная пропасть 2011 / Бразилия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Серебряная пропасть, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карим Айнуз Карим Айнуз Karim Aïnouz
В ролях
Камила Амаду Camila Amado Луиза Арраес Luisa Arraes Милтон Гонсалвис Милтон Гонсалвис Milton Gonçalves Сержио Гуизе Тьяго Мартинс Thiago Martins Алессандра Негрини Alessandra Negrini
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