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Вертолётная мама
Вертолётная мама, 2014: актеры и роли
Helicopter Mom
Вертолётная мама
2014 / США
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Вертолётная мама, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саломе Брезинер
В ролях
Ниа Вардалос
Nia Vardalos
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Скайлер Сэмюэлс
Skyler Samuels
Девон Веркхейзер
Devon Werkheiser
Кейт Флэннери
Kate Flannery
Скотт Шилстоун
Scott Shilstone
Джейсон Долли
Jason Dolley
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