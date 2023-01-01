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Вертолётная мама Вертолётная мама
Киноафиша Фильмы Вертолётная мама Вертолётная мама, 2014: актеры и роли
Helicopter Mom Вертолётная мама 2014 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Вертолётная мама, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саломе Брезинер
В ролях
Ниа Вардалос Ниа Вардалос Nia Vardalos Марк Бун Джуниор Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior Скайлер Сэмюэлс Скайлер Сэмюэлс Skyler Samuels Девон Веркхейзер Devon Werkheiser Кейт Флэннери Kate Flannery Скотт Шилстоун Scott Shilstone Джейсон Долли Jason Dolley
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