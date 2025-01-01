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Киноафиша Фильмы Бивень Цитаты из фильма Бивень

Цитаты из фильма Бивень

Ally Leon Плакать — это хорошо. Это отличает нас от зверей. Показывает, что у тебя есть душа.
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Wallace Bryton [играет с резной слоновой костью] Морж спас тебе жизнь?
Howard Howe Морж намного развитее любого человека, которого я знал. Включая тебя.
Wallace Bryton Спасибо!
Howard Howe [покерфейс] Не за что.
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[из трейлера]
Wallace Bryton Я не хочу умирать в Канаде!
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Howard Howe Решить загадку, старше Сфинкса. Ответить на вопрос, который мучил нас с тех пор, как мы впервые выползли из земли и встали под солнцем. Человек — действительно морж в душе?
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Wallace Bryton Как далеко отсюда находится Бифрост?
Girl Clerk #2 Бифрост? Чёрт, это далеко.
Girl Clerk #1 [с канадским акцентом] Это примерно два часа отсюда.
Wallace Bryton Да, эти девчонки говорят, что это «примерно» два часа.
Girl Clerk #1 Я терпеть не могу американцев.
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Howard Howe Мистер Таск... почему вы так рыдаете? Вы правда скорбите о потере человечности? Я не понимаю. Кто, чёрт возьми, захочет быть человеком? Господи Всемогущий... За все мои путешествия я знал человека только как океан дерьма.
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[наркотики Уоллеса]
Howard Howe Тише, тише. Всё будет хорошо, мистер Таск.
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Howard Howe Я так устал, мистер Таск, измученный жизнью, жестокой судьбой, ошибками и ужасными последствиями того и другого.
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Howard Howe Всегда делай трезвым то, что сделал бы пьяным. Это научит тебя держать рот на замке.
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Wallace Bryton [по телефону] Я так боюсь, этот парень хочет превратить меня в животное или что-то в этом роде...
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Guy Lapointe Парни из отдела прозвали этого убийцу "Первая жена", потому что первая жена не даст тебе слова вставить, никуда не отпустит и не п#з#т с тобой.
[никакой реакции от Элли и Тедди]
Guy Lapointe Видишь... И она не п#з#т с тобой.
[никакой реакции]
Guy Lapointe Это... Смешнее, если ты был женат несколько раз.
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Border Agent Канадец не грустит. Грусть придумали в США.
Wallace Bryton Да ну. Что это вообще значит?
Border Agent [указывает на канадский флаг] Правда, вот так. Прямо на нашем флаге. Смотришь на него — и видишь? Смотришь сквозь этот священный клён, и что видишь?
Wallace Bryton Белую стену?
Border Agent В Америке ты может быть красным, белым и синим. А в Канаде — красным, белым, да никогда синим, а?
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Howard Howe [слышен звонок мобильного телефона] Ну, кто-то ищет Уоллеса! Должно быть, приятно знать, что кто-то так сильно о тебе заботится. Именно это я чувствовал на острове с мистером Таском. Он был единственным живым существом, которое когда-либо желало мне добра. В детстве обо мне не заботились, меня скорее... складывали, как документ. Документ, который отправляли в шредер, питаемый кровью невинных.
Howard Howe Видите ли, я сирота Дюплессиса. Морис Дюплессис был премьером Квебека в те времена. Он возглавлял Консервативную партию и имел тесные связи с Католической церковью. На самом деле, в сговоре с этими лжецами от Господа Дюплессис принес Квебеку La Grande Noirceur — Великую Тьму.
Howard Howe В десять лет меня родители отвезли в Монреаль. Я никогда не видел ничего столь красивого, яркого, большого и удивительного в жизни. Но когда в Монреале наступает ночь, выходят монстры. Мы шли на ужин, и нас напали разбойники в переулке. Моего отца несколько раз ударили ножом, а горло матери перерезали, словно скоту. Меня отправили в заброшенный приют для мальчиков в Квебеке. Мальчиков, чьи жизни были разрушены. Провинции несли финансовую ответственность за все приюты. Правительство отвечало за психиатрические учреждения. Поэтому Дюплессис и Церковь придумали схему, чтобы получить больше денег, переклассифицировав приюты как психиатрические лечебницы. И когда никто не возразил — они просто закрыли приюты и отправили всех детей, включая меня, в психиатрические больницы.
Howard Howe И так в течение пяти лет меня мучили, били, насиловали. В рот мне клали вещи, которые ни один человек не должен пробовать. Они никогда не считали меня человеком. Для них я был просто объектом. И использовали меня. Использовали по-настоящему. Священники, политики... все педофилы. Даже медсестры, монахини и ночные сторожа. Все они — ведьмы, пришедшие удовлетворить свои низменные... физические и финансовые желания... через рот и задницу ребенка. Без страха наказания за свои ужасные преступления эти дьяволы бесчинствовали с моей невинностью. Но в пятнадцать я сбежал из Канады. Сел на корабль, уехал в США и больше не оглядывался. До сих пор. Да... человек — дикое животное, мистер Брайтон. Лучше быть моржом.
Howard Howe Да... человек — дикое животное, мистер Брайтон. Лучше быть моржом.
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Howard Howe [письмо] Здравствуйте, я старик, который прожил долгую и насыщенную жизнь на море. Я гордый канадец, прошедший необычный путь за эти многие годы. И после бесконечных морских приключений я оказался сушеным, с Манитобой в качестве последнего порта. Я знаю, что не хочу проводить оставшиеся годы в одиночестве в огромном доме. Не тогда, когда у меня столько историй, чтобы рассказать. Поэтому я предлагаю комнату в аренду в моём величественном лесном доме. Это предложение — бесплатно, взамен вы будете выполнять простые домашние дела, за которыми я уже не в состоянии ухаживать из-за этого проклятого кресла-коляски. Но хоть я и стар, я жил. И я расскажу вам обо всех своих приключениях во всех подробностях. Пожалуйста, звоните по номеру ниже. С уважением, Говард Хау.
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Howard Howe Ваша прежняя жизнь закончилась, мистер Брайтон. Так что, если хотите продолжать жить, станете моржом или не станете ничем.
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Guy Lapointe [выясняет написанное на блокноте, заштриховывая сверху карандашом] Видишь это?
Girl Clerk #2 Вау... Это потрясающе.
Teddy Craft Так сделали в «Большом Лебовски».
Guy Lapointe Знаешь, я именно там этому и научился. Не странно?
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Howard Howe Знаешь, я тут подумал: горечь утраты конечности, наверное, похожа на скорбь по близкому другу, которого ты слишком часто принимал как должное.
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Ally Leon [состояние растущей тревоги] Иногда я забываю, что моя жизнь — это... сложная, хрупкая паутина лжи. И я чувствую себя такой обычной, такой банальной. Это так удивительно — быть скучной. Верной. Безгрешной. Я даже забываю, что мы с ним делаем. Пока не вспоминаю, что он делает со мной. Со всеми этими пустыми женщинами. И это... ломает меня. И я его ненавижу. Ненавижу. Но ещё больше я ненавижу себя за то, что позволяю любому мужику так со мной обращаться. Я счастлива, что папы нет рядом, чтобы видеть это. Видеть, как его единственная маленькая девочка ставит жизнь на паузу ради какого-то изменяющего чёртова мудака. И я просто хочу сдохнуть.
Ally Leon Но каждый раз, когда он меня уничтожает, ты... ты возвращаешь меня к жизни. Ты заставляешь меня снова чувствовать себя красивой. Желанной. Ты даришь мне человечность. Хотя мы с каждым разом всё больше её теряем, я... честно... не знаю, как жить без тебя.
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Howard Howe МОРЖИ НЕ ПЛАЧУТ!
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Howard Howe Не унывайте и не печальтесь, мистер Брайтон. Мы с вами отправляемся в экспедицию, похожую на ту, что была у обречённой Анастасии. Их ошибка была в том, что они искали чудовищ там, вдалеке. Им не следовало покидать причал. Зверь всегда жил внутри.
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Guy Lapointe [с сильным акцентом] Я — Ги Лапуэнт. Это моё имя. Ги Лапуэнт. И я провёл 20 лет инспектором в Сюрете Квебека. Но последние 10 лет своей жизни я охочусь за животным, которое маскируется под человека. Я охочусь за этим Ховардом Хау. Ховард Хау — этот неуловимый, э... дьявол в человеческом облике. Этот серийный убийца, который сеет кровь и террор в самой Канаде.
Guy Lapointe Я... очень преданный человек, и я пожертвовал своей жизнью. Слишком много браков, ни шанса на счастье и, вероятно, некоторые скажут, что и рассудок мой... Всё ради поимки этого мясника. И из-за этого покой и сон меня почти не посещают. Но прошлой ночью, после твоего звонка, я спал, как младенец на руках у матери. И проснулся сегодня утром с ощущением в костях, что моя добыча близка. Он так близок, что я почти чувствую запах его говн#. Извините за мой французский.
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Howard Howe Ну, я познакомился с моржом, когда потерялся в море.
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Howard Howe Ты ведьма кухни, приносящая только удачу.
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Howard Howe Вижу, у тебя глаз на необычное и любопытство кота.
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Howard Howe Знаешь, если закрыть глаза, я почти могу представить, что снова на Пондер Рок. Там я знал мир в этом извращённом, ненавистном мире. Я скучаю по нашему маленькому раю, мистер Бивень. Это всего лишь бледная копия того волшебного уголка, где мы впервые стали настоящими друзьями. Помнишь? До того... ужасного дня. Человек питается плотью и жилками беззащитных, пока мы все не остаёмся... одни. Мы выживаем любой ценой, лишь чтобы снова и снова истреблять друг друга, пока в конце концов не становимся жертвами сами. Ты не был готов ко мне в прошлый раз, мистер Бивень. Ты не был готов к бою. Но теперь всё будет иначе. Потому что я закалил тебя. Чтобы показать, насколько жестоким может быть человек на самом деле. И если я действительно пробудил в тебе моржа, то на этот раз ты, возможно, одержишь победу.
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Howard Howe Итак... можно перейти к делу, мистер Брайтон? Думаю, в наших зарождающихся отношениях лучше сразу говорить начистоту. Видите ли... уже некоторое время я делаю очень реалистичный костюм моржа. И, с небольшими доработками, он подойдет вам идеально. Но... находясь в костюме моржа, вы должны быть именно моржом. Ни единого звука человеческого голоса. Вы должны передавать всё, что делаете, как морж. Понимаете?
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Howard Howe Несколько лет назад меня спасли с острова Пондер Рок. Всего через час после того, как я зарезал моего дорогого спасителя-моржа, чтобы выжить. Вот уже пятнадцать лет я отмечаю этот день... давая моему ластоногому другу тот шанс в бою, которого у него никогда не было.
[выходит в костюме моржа]
Howard Howe Так... ты будешь драться со мной как морж! Или умрёшь!
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Howard Howe Ой, ой, ой, мистер Таск. Всё-всё, я понимаю. Быть слоном в глубоком синем море — это очень тяжело.
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Howard Howe А теперь иди к рыбе, мистер Таск. Возьми скумбрию. КОРМИ!
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Howard Howe О, как же я по тебе скучал, мистер Таск. Как я скучал по нашим весёлым временам на Пондер-Рок. Я жалел каждый день, что вернулся в эту проклятую... цивилизацию. Этот тревожный, глупый мир, со всей банальностью утренних хлопьев. Худшие из людей давно гнили в жадности и равнодушии. Лучшие из людей давно промыты реальти-шоу. Мне никогда не следовало покидать дикую природу. Мне никогда не следовало оставлять тебя. Это извивающееся гнездо двуногих. Каждый пожирает другого, чтобы выжить. И я предал тебя. Ради чего? Мира людей? Аморального отстойника, наполненного отбросами и нищетой.
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Howard Howe Ты продержался дольше остальных. Ты бы убил меня, если бы мог. Ты хочешь. Твои инстинкты выживания... сработали. Но мои тоже!
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