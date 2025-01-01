Howard Howe [слышен звонок мобильного телефона] Ну, кто-то ищет Уоллеса! Должно быть, приятно знать, что кто-то так сильно о тебе заботится. Именно это я чувствовал на острове с мистером Таском. Он был единственным живым существом, которое когда-либо желало мне добра. В детстве обо мне не заботились, меня скорее... складывали, как документ. Документ, который отправляли в шредер, питаемый кровью невинных.

Howard Howe Видите ли, я сирота Дюплессиса. Морис Дюплессис был премьером Квебека в те времена. Он возглавлял Консервативную партию и имел тесные связи с Католической церковью. На самом деле, в сговоре с этими лжецами от Господа Дюплессис принес Квебеку La Grande Noirceur — Великую Тьму.

Howard Howe В десять лет меня родители отвезли в Монреаль. Я никогда не видел ничего столь красивого, яркого, большого и удивительного в жизни. Но когда в Монреале наступает ночь, выходят монстры. Мы шли на ужин, и нас напали разбойники в переулке. Моего отца несколько раз ударили ножом, а горло матери перерезали, словно скоту. Меня отправили в заброшенный приют для мальчиков в Квебеке. Мальчиков, чьи жизни были разрушены. Провинции несли финансовую ответственность за все приюты. Правительство отвечало за психиатрические учреждения. Поэтому Дюплессис и Церковь придумали схему, чтобы получить больше денег, переклассифицировав приюты как психиатрические лечебницы. И когда никто не возразил — они просто закрыли приюты и отправили всех детей, включая меня, в психиатрические больницы.

Howard Howe И так в течение пяти лет меня мучили, били, насиловали. В рот мне клали вещи, которые ни один человек не должен пробовать. Они никогда не считали меня человеком. Для них я был просто объектом. И использовали меня. Использовали по-настоящему. Священники, политики... все педофилы. Даже медсестры, монахини и ночные сторожа. Все они — ведьмы, пришедшие удовлетворить свои низменные... физические и финансовые желания... через рот и задницу ребенка. Без страха наказания за свои ужасные преступления эти дьяволы бесчинствовали с моей невинностью. Но в пятнадцать я сбежал из Канады. Сел на корабль, уехал в США и больше не оглядывался. До сих пор. Да... человек — дикое животное, мистер Брайтон. Лучше быть моржом.