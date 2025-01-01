JohnМои люди не живут так, как вы. Мы не ненавидим и не уничтожаем друг друга. Мы занимаемся любовью ради удовольствия. Да, это игра, и мы играем в неё, когда отдыхаем от работы. Но у нас нет целого дня и ночи, как у вас!
Жан[тщательно начёсывает сапог]Мы такое слово не употребляем. Но я много девушек любил. И однажды, когда не мог заполучить одну девушку, которую хотел, я заболел, ужасно заболел. Как принц в сказке, который не может ни есть, ни пить из-за любви.
Фрекен ЮлияТебя когда-нибудь пугало, что тебя больше не хотят видеть? Что ты никому не нужна?
ЙоханЯ делила кровать с младшим братом, и однажды утром, когда мне было восемь, я проснулась и увидела, что он мёртв рядом со мной. Я впервые столкнулась со смертью и да, мне было страшно. Но не так, как ты говоришь.
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Фрекен ЮлияПо ту сторону этой стены у меня есть место. Секретный сад. Там нет ветра. Я иду туда, когда тревожусь. Я тревожусь постоянно. Я всегда тоскую по какому-то другому месту. Ты даже не представляешь, насколько я хочу, чтобы моя жизнь была другой.
Фрекен Юлия[бросая цветы в ручей]Я отпускаю вас в этот мир. Смотрите. Вы — словно яркие звёздочки. Вода — ваше небо. Знаете ли вы это, мои цветочки? Да. Всё гораздо больше, чем эти маленькие кусочки. Понимаете?
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JohnТы знаешь, какой я. Всегда накладываю вуаль на людей, идеализирую их. И поэтому никогда не вижу, кто они на самом деле. Я так сделал с ней — мисс Юлией — и не мог не разочароваться.
KathleenМы все вынуждены столкнуться с тем, что мы хуже, чем надеялись быть.
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[первые строки]
Маленькая фрекен Юлия[чтение]Ей подарили самую прекрасную куклу. О, какая славная кукла, такая нежная и изящная. Казалось, она не создана для бед этого мира.
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JohnЭто только доказывает, что они ничуть не лучше нас.
KathleenЕсли они не лучше нас, то нечему у них учиться и становиться лучше!
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JohnБольно, как смотреть на последние цветы осени, которые уже повесили головы, увяли или разодраны дождём и превратились в грязь.
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Фрекен ЮлияИногда мне снится, что я на вершине колонны и не могу с неё слезть. Когда я смотрю вниз, мне почти темнеет в глазах, но я должна спуститься. Мне так страшно упасть. Я больше не могу держаться и хочу упасть. Но я не падаю. Но нет ни покоя, ни отдыха, пока я не спущусь. Я бы спускалась. Я бы упала. И если я достигну земли, я захочу спуститься ещё глубже. Прямо в глубины самой земли. Ты когда-нибудь так чувствовал?
ЖанНет, нет, мне снится, что я лежу под высоким деревом в тёмном лесу и хочу подняться, подняться на самый верх и оглядеться вокруг, там, где светит солнце, чтобы украсть гнездо с золотыми яйцами. И я лезу и лезу. Но ствол такой толстый и скользкий, и до первой ветки так далеко. Но я знаю, что если дотянусь до первой ветки, то легко доберусь до вершины. Я ещё не достиг её — этой первой ветки — но доберусь, если только во сне.
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JohnО, я не могу отрицать, что мне было приятно узнать: то, что ослепляло нас внизу, было лишь блёстками, что под нежной щекой есть пудра, что под твоими грязными ногтями есть грязь, что твой ароматный платок на самом деле грязный, Юлия. О, мне больно осознавать, что то, к чему я стремился, так далеко от настоящего. Это ничто. Это пустяк!
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JohnФрекен Юлия, вы замечательная женщина, и вы слишком хороши для такого, как я. Вы выпили. Вы потеряли голову. А теперь пытаетесь оправдать свою ошибку, убеждая себя, что любите меня. Но это не так. Разве что вас привлекла моя внешность. И, может быть, была физическая влечение. Но это не делает вашу любовь лучше моей. Я могу быть вашей игрушкой, как ваша собака, которую вы ласкаете, когда вам удобно, но этого мне недостаточно. Я никогда не заставлю вас полюбить меня.
Фрекен ЮлияЯ вижу серебро и золото — и все звёзды. Как тогда, когда я засыпала в детстве. Я плыву в окно и вверх к небу. Такая свобода, вокруг сверкает кристалл. И тьма уже не тьма. Вся комната теплая и уютная, словно у открытого огня. Это ты. И я близко к огню. Как приятно и тепло. И так тихо и светло.
Фрекен ЮлияМне нужно, чтобы ты меня понял, чтобы ты меня увидел.
ЖанНе рассказывай мне свои секреты. Потом пожалеешь.
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KathleenГде грех преизбыточен, там благодать преизбыточнее.
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Miss JulieПрикажи. Приказывай. Я буду слушаться тебя, как собака.
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KathleenДжон, пойдёшь со мной в церковь? Тебе бы не помешала хорошая проповедь.
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KathleenФрекен Юлия думает, что снова беременна, потому что она, ну, знаешь, была рядом с собакой егеря. Фрекен Юлия сказала мне, что наблюдала за ними, и ей стало плохо. А теперь она скорее рискнёт, что собака умрёт от лекарства, чем у неё будет помесь. Господи, храни её.
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JohnВот это жизнь — всегда новые лица, ни минуты на тревоги и нервы, не нужно ломать голову, чем заняться, люди танцуют день и ночь, поезда свистят, а всё время звенят золотые монеты. Вот это жизнь, Юлия. Ах, вечное лето, апельсиновые рощи, лавры.
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JohnЭто красивые слова, которые заставляют женщин раскрываться.
JohnОна элегантна — Фрекен Юлия — великолепна. О, её талия, её шея.
KathleenХватит. Я слышала, как Клара болтает. Она видела её — голую — много раз, когда мыла её.
JohnО, Клара, слишком косоглазая, чтобы что-то понять. Вы, женщины, всегда друг другу завидуете. Слушай, я, кто ездил с ней верхом — знаю её достаточно — как она сидит на лошади, её ноги, а потом как она танцует.
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JohnЭто что, какое-то ведьмовское зелье вы, дамы, варите в канун Ивана Купалы, а?
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Miss JulieЯ решила забыть о всех званиях, и ты должен сделать то же. Давай, подай мне руку. Спасибо, Джон. Я совсем не хочу считать тебя ниже себя.