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Киноафиша Фильмы Фрекен Юлия Цитаты из фильма Фрекен Юлия

Цитаты из фильма Фрекен Юлия

John Мои люди не живут так, как вы. Мы не ненавидим и не уничтожаем друг друга. Мы занимаемся любовью ради удовольствия. Да, это игра, и мы играем в неё, когда отдыхаем от работы. Но у нас нет целого дня и ночи, как у вас!
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Фрекен Юлия Ты когда-нибудь был влюблён?
Жан [тщательно начёсывает сапог] Мы такое слово не употребляем. Но я много девушек любил. И однажды, когда не мог заполучить одну девушку, которую хотел, я заболел, ужасно заболел. Как принц в сказке, который не может ни есть, ни пить из-за любви.
Фрекен Юлия Кто это была?
Жан Это была ты.
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Фрекен Юлия Я бы застрелила тебя, как собаку.
Жан Без угрызений совести?
Фрекен Юлия Без угрызений.
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Фрекен Юлия Тебя когда-нибудь пугало, что тебя больше не хотят видеть? Что ты никому не нужна?
Йохан Я делила кровать с младшим братом, и однажды утром, когда мне было восемь, я проснулась и увидела, что он мёртв рядом со мной. Я впервые столкнулась со смертью и да, мне было страшно. Но не так, как ты говоришь.
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Фрекен Юлия По ту сторону этой стены у меня есть место. Секретный сад. Там нет ветра. Я иду туда, когда тревожусь. Я тревожусь постоянно. Я всегда тоскую по какому-то другому месту. Ты даже не представляешь, насколько я хочу, чтобы моя жизнь была другой.
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John Ты и я.
Miss Julie Да, нам нужно уйти.
John Чтобы сводить друг другу жизнь в ад?
Miss Julie Нет. Чтобы быть счастливыми, улыбаться внутри. Наслаждаться жизнью несколько лет, пока можем, а потом... умереть. Ты умрёшь со мной?
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Kathleen Бог не смотрит на статусы, только последних ставит впереди.
Miss Julie Значит, Он помогает последним?
Kathleen И легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Видишь, мисс Юлия, так уж всё устроено.
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Kathleen Так ты собираешься сбежать?
John Сбежать? Это серьёзное слово.
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[последние слова]
Фрекен Юлия [бросая цветы в ручей] Я отпускаю вас в этот мир. Смотрите. Вы — словно яркие звёздочки. Вода — ваше небо. Знаете ли вы это, мои цветочки? Да. Всё гораздо больше, чем эти маленькие кусочки. Понимаете?
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John Ты знаешь, какой я. Всегда накладываю вуаль на людей, идеализирую их. И поэтому никогда не вижу, кто они на самом деле. Я так сделал с ней — мисс Юлией — и не мог не разочароваться.
Kathleen Мы все вынуждены столкнуться с тем, что мы хуже, чем надеялись быть.
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[первые строки]
Маленькая фрекен Юлия [чтение] Ей подарили самую прекрасную куклу. О, какая славная кукла, такая нежная и изящная. Казалось, она не создана для бед этого мира.
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John Это только доказывает, что они ничуть не лучше нас.
Kathleen Если они не лучше нас, то нечему у них учиться и становиться лучше!
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John Больно, как смотреть на последние цветы осени, которые уже повесили головы, увяли или разодраны дождём и превратились в грязь.
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Фрекен Юлия Иногда мне снится, что я на вершине колонны и не могу с неё слезть. Когда я смотрю вниз, мне почти темнеет в глазах, но я должна спуститься. Мне так страшно упасть. Я больше не могу держаться и хочу упасть. Но я не падаю. Но нет ни покоя, ни отдыха, пока я не спущусь. Я бы спускалась. Я бы упала. И если я достигну земли, я захочу спуститься ещё глубже. Прямо в глубины самой земли. Ты когда-нибудь так чувствовал?
Жан Нет, нет, мне снится, что я лежу под высоким деревом в тёмном лесу и хочу подняться, подняться на самый верх и оглядеться вокруг, там, где светит солнце, чтобы украсть гнездо с золотыми яйцами. И я лезу и лезу. Но ствол такой толстый и скользкий, и до первой ветки так далеко. Но я знаю, что если дотянусь до первой ветки, то легко доберусь до вершины. Я ещё не достиг её — этой первой ветки — но доберусь, если только во сне.
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John О, я не могу отрицать, что мне было приятно узнать: то, что ослепляло нас внизу, было лишь блёстками, что под нежной щекой есть пудра, что под твоими грязными ногтями есть грязь, что твой ароматный платок на самом деле грязный, Юлия. О, мне больно осознавать, что то, к чему я стремился, так далеко от настоящего. Это ничто. Это пустяк!
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John Фрекен Юлия, вы замечательная женщина, и вы слишком хороши для такого, как я. Вы выпили. Вы потеряли голову. А теперь пытаетесь оправдать свою ошибку, убеждая себя, что любите меня. Но это не так. Разве что вас привлекла моя внешность. И, может быть, была физическая влечение. Но это не делает вашу любовь лучше моей. Я могу быть вашей игрушкой, как ваша собака, которую вы ласкаете, когда вам удобно, но этого мне недостаточно. Я никогда не заставлю вас полюбить меня.
Miss Julie Вы в этом так уверены?
John Вы хотите сказать, что это возможно?
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Фрекен Юлия Я вижу серебро и золото — и все звёзды. Как тогда, когда я засыпала в детстве. Я плыву в окно и вверх к небу. Такая свобода, вокруг сверкает кристалл. И тьма уже не тьма. Вся комната теплая и уютная, словно у открытого огня. Это ты. И я близко к огню. Как приятно и тепло. И так тихо и светло.
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Фрекен Юлия Слуга есть слуга.
Жан А шлюха есть шлюха!
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Фрекен Юлия О, как же человеческая душа может быть такой грязной?
Йохан Тогда смой её.
Фрекен Юлия Ты подхалим!
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John Свобода. Больше никаких стен и никаких садов.
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Фрекен Юлия Скажи, что любишь меня. Иначе я — никто.
Жан Не сейчас, не здесь. И главное — никаких чувств. Иначе всё потеряно. Хладнокровно, с ясной головой, по-взрослому.
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John Я до сих пор в изумлении. Хотя должен признать, победа была слишком лёгкой, чтобы быть по-настоящему захватывающей.
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John Куда ты, думаешь, попал? В зоопарк? В бордель?
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John Вперёд. Забирайся туда.
Miss Julie Говори со мной ласково.
John Приказы всегда звучат грубо. Теперь ты знаешь, как это — получать их. Вперёд.
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Miss Julie Я всё время тревожусь. Мне постоянно хочется оказаться где-то в другом месте.
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John Ох, ты — огонь, который вспыхивает в мужчине, вряд ли погаснет. Ты словно острые специи одним своим поцелуем.
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Фрекен Юлия Оставь меня в покое. Ты отвратителен, как крыса. Я тебя ненавижу.
Йохан Тогда убегай со мной.
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Фрекен Юлия Мне нужно, чтобы ты меня понял, чтобы ты меня увидел.
Жан Не рассказывай мне свои секреты. Потом пожалеешь.
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Kathleen Где грех преизбыточен, там благодать преизбыточнее.
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Miss Julie Прикажи. Приказывай. Я буду слушаться тебя, как собака.
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Kathleen Джон, пойдёшь со мной в церковь? Тебе бы не помешала хорошая проповедь.
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Kathleen Фрекен Юлия думает, что снова беременна, потому что она, ну, знаешь, была рядом с собакой егеря. Фрекен Юлия сказала мне, что наблюдала за ними, и ей стало плохо. А теперь она скорее рискнёт, что собака умрёт от лекарства, чем у неё будет помесь. Господи, храни её.
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John Вот это жизнь — всегда новые лица, ни минуты на тревоги и нервы, не нужно ломать голову, чем заняться, люди танцуют день и ночь, поезда свистят, а всё время звенят золотые монеты. Вот это жизнь, Юлия. Ах, вечное лето, апельсиновые рощи, лавры.
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John Это красивые слова, которые заставляют женщин раскрываться.
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John Ты играешь с огнём.
Miss Julie Нет, я мечтаю.
John Нет, не мечтаешь.
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Фрекен Юлия Подними тост.
[Джон застыл]
Фрекен Юлия Ты что, стесняшка?
Джон За твое здоровье, фрекен Юлия.
Фрекен Юлия Браво. Теперь поцелуй мой башмак.
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John Она элегантна — Фрекен Юлия — великолепна. О, её талия, её шея.
Kathleen Хватит. Я слышала, как Клара болтает. Она видела её — голую — много раз, когда мыла её.
John О, Клара, слишком косоглазая, чтобы что-то понять. Вы, женщины, всегда друг другу завидуете. Слушай, я, кто ездил с ней верхом — знаю её достаточно — как она сидит на лошади, её ноги, а потом как она танцует.
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John Это что, какое-то ведьмовское зелье вы, дамы, варите в канун Ивана Купалы, а?
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Miss Julie Я решила забыть о всех званиях, и ты должен сделать то же. Давай, подай мне руку. Спасибо, Джон. Я совсем не хочу считать тебя ниже себя.
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John Я ушёл от неё. Она странная, Кэтлин.
Kathleen Она всегда странная.
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John Я знал, что никогда не смогу тебя иметь. Ты — всё, чего я никогда не смогу иметь.
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John Возможно, между людьми на самом деле не так уж много различий, как им кажется.
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Фрекен Юлия Ты человек будущего, не так ли?
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John Ты странный.
Фрекен Юлия И ты тоже. Жизнь — странная штука, люди — тоже. Мы — просто пена на воде, пока не утонем.
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John Ты бы удивился, узнав, в каких местах я побывал.
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Фрекен Юлия Пойдём сорвём немного сирени?
Жан Я не могу. Ни в коем случае.
Фрекен Юлия Приказываю тебе.
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Фрекен Юлия Думаю, она храпит.
Йон Нет, не храпит. Но во сне разговаривает.
Фрекен Юлия Откуда тебе знать?
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John Мы делаем то, что делают все. Сегодня ночь на Ивана Купала, мисс Юлия. Между полуночью и рассветом влюблённым позволено раскрывать свои сердца и страсти.
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