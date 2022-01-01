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Фрекен Юлия
Фрекен Юлия, 2014: актеры и роли
Miss Julie
Фрекен Юлия
2014 / Норвегия / Великобритания
Трейлер
5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Фрекен Юлия, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лив Ульман
Liv Ullmann
В ролях
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Саманта Мортон
Samantha Morton
Нора МакМенэми
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