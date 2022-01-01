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Лагерь «X-Ray»
Лагерь «X-Ray», 2014: актеры и роли
Camp X-Ray
Лагерь «X-Ray»
2014 / США
Трейлер
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Лагерь «X-Ray», 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Сэттлер
В ролях
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Тара Холт
Tara Holt
Джон Кэрролл Линч
John Carroll Lynch
Лэйн Гаррисон
Джулия Даффи
Julia Duffy
Марко Хэнлиэн
Marco Khan
Кори Майкл Смит
Cory Michael Smith
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