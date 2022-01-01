Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Близнецы Близнецы
Киноафиша Фильмы Близнецы Близнецы, 2014: актеры и роли
The Skeleton Twins Близнецы 2014 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Близнецы, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Джонсон Крэйг Джонсон Craig Johnson
В ролях
Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Тай Буррелл Тай Буррелл Ty Burrell Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Люк Уилсон Люк Уилсон Luke Wilson Кэтлин Роуз Перкинс Кэтлин Роуз Перкинс Kathleen Rose Perkins Бойд Холбрук Бойд Холбрук Boyd Holbrook Джоанна Глисон Joanna Gleason Дженнифер ЛаФлер Jennifer Lafleur
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Приложение киноафиши