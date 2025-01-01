Emmeline PankhurstПятьдесят лет мы мирно добивались избирательного права для женщин. Нас высмеивали, избивали и игнорировали. Теперь мы поняли, что поступки и жертвы — вот что нужно сегодня. Мы боремся за время, когда каждая девочка, рожденная в этом мире, получит равные шансы с братьями. Никогда не недооценивайте силу женщин в определении собственной судьбы. Мы не хотим быть нарушительницами закона. Мы хотим быть законодателями. Будьте боевыми, каждая по-своему. Те из вас, кто может разбивать окна — разбивайте. Кто может дальше атаковать священный идол собственности — делайте это! У нас не осталось выбора, кроме как бросить вызов правительству! Если для получения права голоса нам придется сесть в тюрьму, пусть будут разбиты окна правительственные, а не тела женщин! Я призываю эту встречу и всех женщин Британии к восстанию! Я лучше буду бунтаркой, чем рабыней!
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Maud Watts[закадровый голос, письмо инспектору Стиду]Дорогой инспектор Стид. Я обдумала ваше предложение и должна отказаться. Видите ли, я ведь суфражистка. Вы сказали, что никто не слушает таких, как я. Но я больше не могу это терпеть. Всю жизнь я была послушной, делала то, что говорили мужчины. Теперь я знаю лучше. Я стою не больше и не меньше, чем вы. Миссис Панкхерст говорила: «Если мужчинам правильно бороться за свободу, то женщинам тоже правильно бороться за свою». Если закон запрещает мне видеться с сыном, я буду бороться, чтобы изменить этот закон. Мы оба солдаты, каждый по-своему. Оба боремся за своё дело. Я не предам своё. А вы предадите своё? Если вы думали, что я предам — вы ошибались. Искренне ваша, Мод Уоттс.
Inspector Arthur SteedЗнаете, была одна уборщица, которая возвращалась, когда взорвалась бомба. Она забыла свои перчатки. Если бы она опоздала на две минуты — что бы это изменило для вашего дела? Насилие не выбирает! Оно забирает и невинных, и виноватых! Что даёт вам право ставить под угрозу жизнь этой женщины?
Maud WattsЧто дало вам право стоять посреди бунта, смотреть, как избивают женщин, и ничего не делать? Вы лицемер.
Maud WattsОн это заслужил. Если бы я тебе рассказала...
Inspector Arthur SteedА ты думаешь, кто-то слушает таких, как ты? Кому ты нужна? Никому. Ты — никто в этом мире. Я вырос с такими, как ты, Мод. Люди, что жертвуют жизнью ради мести и идеи. Я тебя знаю. И они тоже знают. Они умеют использовать таких, как ты. Девушек без денег и перспектив, которые хотят, чтобы всё стало лучше. Они тебя красят, уговаривают, льстят и говорят — ты пехота дела. Но ты всего лишь расходный материал — в битве, которую ни одна из вас не выиграет.