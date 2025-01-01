Пятьдесят лет мы мирно добивались избирательного права для женщин. Нас высмеивали, избивали и игнорировали. Теперь мы поняли, что поступки и жертвы — вот что нужно сегодня. Мы боремся за время, когда каждая девочка, рожденная в этом мире, получит равные шансы с братьями. Никогда не недооценивайте силу женщин в определении собственной судьбы. Мы не хотим быть нарушительницами закона. Мы хотим быть законодателями. Будьте боевыми, каждая по-своему. Те из вас, кто может разбивать окна — разбивайте. Кто может дальше атаковать священный идол собственности — делайте это! У нас не осталось выбора, кроме как бросить вызов правительству! Если для получения права голоса нам придется сесть в тюрьму, пусть будут разбиты окна правительственные, а не тела женщин! Я призываю эту встречу и всех женщин Британии к восстанию! Я лучше буду бунтаркой, чем рабыней!