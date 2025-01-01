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Киноафиша Фильмы Суфражистка Цитаты из фильма Суфражистка

Цитаты из фильма Суфражистка

Violet Miller Вы хотите, чтобы я уважала закон? Тогда сделайте закон достойным уважения.
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Maud Watts Мы бьём окна, мы всё поджигаем. Потому что война — единый язык, который мужчины понимают! Потому что вы нас избивали и предали, и больше ничего не осталось!
Inspector Arthur Steed И больше ничего не остаётся, кроме как остановить вас.
Maud Watts Что вы собираетесь сделать? Закрыть нас всех в тюрьму? Мы в каждом доме, мы половина человечества, вы не сможете всех остановить.
Inspector Arthur Steed Ты можешь потерять жизнь, пока это не закончится.
Maud Watts Мы победим.
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Emmeline Pankhurst Пятьдесят лет мы мирно добивались избирательного права для женщин. Нас высмеивали, избивали и игнорировали. Теперь мы поняли, что поступки и жертвы — вот что нужно сегодня. Мы боремся за время, когда каждая девочка, рожденная в этом мире, получит равные шансы с братьями. Никогда не недооценивайте силу женщин в определении собственной судьбы. Мы не хотим быть нарушительницами закона. Мы хотим быть законодателями. Будьте боевыми, каждая по-своему. Те из вас, кто может разбивать окна — разбивайте. Кто может дальше атаковать священный идол собственности — делайте это! У нас не осталось выбора, кроме как бросить вызов правительству! Если для получения права голоса нам придется сесть в тюрьму, пусть будут разбиты окна правительственные, а не тела женщин! Я призываю эту встречу и всех женщин Британии к восстанию! Я лучше буду бунтаркой, чем рабыней!
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Maud Watts [закадровый голос, письмо инспектору Стиду] Дорогой инспектор Стид. Я обдумала ваше предложение и должна отказаться. Видите ли, я ведь суфражистка. Вы сказали, что никто не слушает таких, как я. Но я больше не могу это терпеть. Всю жизнь я была послушной, делала то, что говорили мужчины. Теперь я знаю лучше. Я стою не больше и не меньше, чем вы. Миссис Панкхерст говорила: «Если мужчинам правильно бороться за свободу, то женщинам тоже правильно бороться за свою». Если закон запрещает мне видеться с сыном, я буду бороться, чтобы изменить этот закон. Мы оба солдаты, каждый по-своему. Оба боремся за своё дело. Я не предам своё. А вы предадите своё? Если вы думали, что я предам — вы ошибались. Искренне ваша, Мод Уоттс.
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Emmeline Pankhurst Никогда не сдавайся. Никогда не прекращай борьбу.
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[последние слова]
Maud Watts И разум сказал ей: «Тишина. Что ты слышишь?» И она ответила: «Я слышу топот. Тысячи раз, десятки тысяч тысяч тысяч, и они идут сюда.» Это топот тех, кто пойдёт за тобой. Веди их вперёд.
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Maud Watts Твою мать зовут Мод Уоттс. Запомни это имя. Потому что я буду ждать, когда ты меня найдёшь. Ты найдёшь меня, Джордж? Не забывай это.
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Emmeline Pankhurst Дела, а не слова.
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Sonny Watts Я взялся за тебя, Мод. Думал, что смогу тебя исправить.
Maud Watts А если и не надо?
Sonny Watts Ты мать, Мод. Ты жена. Ты моя жена — и больше ничего.
Maud Watts Я уже не только это.
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Inspector Arthur Steed Знаете, была одна уборщица, которая возвращалась, когда взорвалась бомба. Она забыла свои перчатки. Если бы она опоздала на две минуты — что бы это изменило для вашего дела? Насилие не выбирает! Оно забирает и невинных, и виноватых! Что даёт вам право ставить под угрозу жизнь этой женщины?
Maud Watts Что дало вам право стоять посреди бунта, смотреть, как избивают женщин, и ничего не делать? Вы лицемер.
Inspector Arthur Steed Я исполняю закон.
Maud Watts Закон для меня ничего не значит — я не участвовала в его создании.
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British MP #1 [Первые слова] Женщины не обладают спокойствием нрава и уравновешенностью ума, чтобы принимать решения в политике.
British MP #2 Если мы позволим женщинам голосовать, это приведёт к разрушению социальной структуры. Женщины отлично представлены своими отцами, братьями, мужьями.
British MP #3 Как только голосование будет дано, остановиться будет невозможно. Женщины потребуют право становиться депутатами, министрами, судьями.
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Inspector Arthur Steed Не тратьте время на аресты. Пусть с ними разбираются их мужья.
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Maud Watts Они нам врали!
Inspector Arthur Steed Они не врали. Они ничего не обещали и ничего не дали.
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Maud Watts Вы суфражистка, миссис Эллин?
Edith Ellyn Да, ну, я скорее считаю себя солдатом, миссис Уоттс.
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David Lloyd George Что для вас будет означать право голоса, миссис Уоттс?
Maud Watts Я никогда не думала, что мы получим право голоса. Поэтому и не задумывалась, что это может значить.
David Lloyd George Тогда почему вы здесь?
Maud Watts Я думала, что — мы можем. Что в этой жизни — есть другой способ жить этой жизнью. Извините... слова мои...
David Lloyd George Нет. Нет. Самая лучшая красноречивость — та, что приводит к делу.
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Inspector Arthur Steed Посмотри на меня.
Maud Watts Он это заслужил. Если бы я тебе рассказала...
Inspector Arthur Steed А ты думаешь, кто-то слушает таких, как ты? Кому ты нужна? Никому. Ты — никто в этом мире. Я вырос с такими, как ты, Мод. Люди, что жертвуют жизнью ради мести и идеи. Я тебя знаю. И они тоже знают. Они умеют использовать таких, как ты. Девушек без денег и перспектив, которые хотят, чтобы всё стало лучше. Они тебя красят, уговаривают, льстят и говорят — ты пехота дела. Но ты всего лишь расходный материал — в битве, которую ни одна из вас не выиграет.
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Emmeline Pankhurst Мы не хотим быть нарушителями закона. Мы хотим быть творцами закона.
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Violet Miller И Бог отрет всякую слезу с глаз их; и смерти не будет больше, ни плача, ни вопля, ни боли уже не будет; прежнее прошло.
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Inspector Arthur Steed Опасение в том, что они не сломаются, сэр. Если кто-то из них погибнет, у нас будут кровь на руках, а у них — свой мученик.
Benedict Haughton Этого допустить нельзя, иначе миссис Панкхёрст одержит победу.
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Violet Miller В пятницу будет большое собрание. Говорят, она будет выступать.
Maud Watts Я не могу идти. Я не могу.
Violet Miller Ты не можешь не пойти.
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Inspector Arthur Steed [Просмотр фотографий с наблюдения] Ну и кто это у нас тут?
Police Detective and Developer Уоттс, Мод Уоттс.
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Inspector Arthur Steed Я протягиваю тебе спасательный круг. Хватай его. Пока не стало поздно.
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Benedict Haughton Пэнкхёрст берёт на себя ответственность за взрыв и идёт в тюрьму, в то время как настоящие виновники остаются на свободе. Она собирается выжать из тюрьмы максимум внимания.
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Alice Haughton Это ваш шанс выступить и высказаться. И я выберу одного из вас, кто отдаёт бельё, чтобы дать показания в Палате общин. Их выслушает канцлер казначейства, мистер Ллойд Джордж.
Mrs Coleman Никому нет дела, дорогая.
Violet Miller Некоторым есть, миссис Коулмен. Так что заткнись, бл#ть!
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Inspector Arthur Steed Вы, женщины, хорошо приготовились. Ни намёка на динамит ни на одной из вас.
Maud Watts Тогда почему я здесь?
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Benedict Haughton Прессу можно держать в узде лишь до поры. Они всё больше и больше интересуются этими проклятыми женщинами, а мы, в правительстве, должны подавлять каждую новую новость.
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Alice Haughton Спасибо за вашу поддержку. Голосуйте за женщин! Дамы, голосуйте за женщин! Власть в ваших руках. Спасибо, дамы. Голосуйте за женщин. Спасибо.
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Sonny Watts Имя твоей матери — Мод Уоттс.
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