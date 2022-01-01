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Отелло 1970
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Отелло 1970, 0: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Герберт фон Караян Herbert von Karajan
В ролях
Джон Викерс Jon Vickers Жозе ван Дам Мирелла Френи Mirella Freni Питер Глоссоп Peter Glossop Стефания Малагу Stefania Malagù
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