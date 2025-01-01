NarratorКаждый, кто любит настольные игры, знает: их столько же и они так же разнообразны, как сама жизнь. Игры случая, смекалки, стратегии. В которые можно играть одному, вдвоём или в компании. Одни изобретены сотни лет назад, другие — совсем недавно. Но если настольным геймерам предложить выбрать приключенческую, фантастическую и захватывающую игру, на первом месте окажется «Жизнь Ивана Драго».
NarratorОткуда же появилась эта игра? Это была идея великого изобретателя? История её создания очень интересна. А одна из клеток в начале, та, что с изображением колеса обозрения, — хорошее место, чтобы начать.
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Anunciacion[посреди ночи]Тсс. Тсс. Иван, не бойся, мы в одном классе. Я тоже здесь в интернате.
Ivan DragoЭто неправда, в эту школу ходят только мальчики. Ты призрак?
AnunciacionНет, глупый. Я знаю, что сюда должны ходить только мальчики. Вот почему я должна была стать невидимой. Я — Анунасьон.
Ivan DragoДиректор Посум сказал, что я здесь единственный интернатский.
AnunciacionНу, это его мнение. Я тоже живу здесь — в стенах. Я знаю это здание лучше всех. Даже директор Посум.