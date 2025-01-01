[первые реплики]

Narrator Каждый, кто любит настольные игры, знает: их столько же и они так же разнообразны, как сама жизнь. Игры случая, смекалки, стратегии. В которые можно играть одному, вдвоём или в компании. Одни изобретены сотни лет назад, другие — совсем недавно. Но если настольным геймерам предложить выбрать приключенческую, фантастическую и захватывающую игру, на первом месте окажется «Жизнь Ивана Драго».