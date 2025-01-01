Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ганмен Цитаты из фильма Ганмен

Цитаты из фильма Ганмен

Barnes Зажечь? Не возражаешь, если я присяду? Кажется, у меня для тебя есть одна. Бывают такие дни, когда все законы — это законы Мёрфи? Всё валится из рук, и все хотят тебя убить за что-то. Сегодня у тебя там серьёзные дела.
Terrier Да ну?
Barnes Ага, одну из компаний в том здании навестила Интерпол. Знаешь, что такое Интерпол?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terrier Надеюсь, ты не против, я дал ему твой адрес. Он приедет сюда, и мы будем охотиться отсюда.
Felix Охотиться? На кого?
Terrier На что угодно, что в сезоне. Мне просто нужно что-то пристрелить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
News Anchor Демократическая Республика Конго — место, где по данным Организации Объединённых Наций происходит самый масштабный гуманитарный кризис в мире.
News Anchor Этот конфликт называют самым смертоносным со времён Второй мировой войны — погибли миллионы людей. Массовые убийства и изнасилования, которые регулярно используют как оружие войны, заставили сотни тысяч людей бежать из своих домов.
News Anchor Годами Организация Объединённых Наций и неправительственные организации оказывают гуманитарную помощь в всё более нестабильной обстановке, часто привлекая частных охранников для защиты работников гуманитарных миссий. Конфликт подпитывается огромными запасами полезных ископаемых страны — все стороны подозреваются в намеренном затягивании войны ради грабежа природных ресурсов, таких как золото, алмазы, медь, колтан и другие ценные минералы, чтобы удовлетворить растущий спрос Запада.
News Anchor Несмотря на призывы к прекращению огня и присутствие миротворцев ООН, ухудшающаяся гуманитарная ситуация, бедность и коррупция ставят под угрозу надежды на долгосрочный мир и восстановление разрушенной страны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix Ты назначенный у нас на роль спускового крючка, Джим.
Terrier Я так и думал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cox Ты всегда слишком много волнуешься, Джим. Прошлое — это прошлое, друг мой. Держи глаза открытыми, друг мой. В конце концов, именно те, кто за тобой не гонится, и подставляют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terrier Мы сделали кое-что нехорошее. Я сделал кое-что нехорошее.
Annie Рассказывай.
Terrier Мы думали, что помогаем, но получилось иначе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Annie Тебе сегодня на работу?
Terrier Мне надо кое-что схватить, а потом на объект.
Annie Будешь работать допоздна?
Terrier Надеюсь, нет.
Annie Что ты там делаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix Джим, у нас для тебя сюрприз. Она — удивительная женщина, Джим, просто удивительная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cox Я понимаю точку зрения компании. Ты — последняя реальная угроза на столе.
Terrier Тогда нам больше не о чем говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terrier Что ты в нём находишь?
Annie Если пожарный спасает тебя от огня, у тебя есть долг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix Ты ведёшь дневник наших ужасных дел? Этого никогда не было!
Terrier Так ты решил играть со мной? Ты сделал своё, я сделал своё. Каждый находит способ оправдать это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terrier Я всё записал. Собираюсь выложить это на всеобщее обозрение.
Felix Правда? Серьёзно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terrier Расчётный центр компании.
Stanley Ты должен их разоблачить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix Что ты ведёшь, дневник? Дневник ужасов, что мы сотворили? С кровью всех этих женщин и дедушек, и всех этих малышей, маленьких, что плывут по реке рядом со своими игрушками. И ты ведёшь дневник об этом? Мы должны смотреть вперёд, Джим. Оглядываясь назад, мы только е##м и убиваем, как животные. И ты в этом отлично разбираешься, особенно в е## и убийствах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хогвартсы из Японии: 5 аниме для тех, кто скучает по «Гарри Поттеру» и любит что-то особенное
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше