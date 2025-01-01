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News Anchor Демократическая Республика Конго — место, где по данным Организации Объединённых Наций происходит самый масштабный гуманитарный кризис в мире.

News Anchor Этот конфликт называют самым смертоносным со времён Второй мировой войны — погибли миллионы людей. Массовые убийства и изнасилования, которые регулярно используют как оружие войны, заставили сотни тысяч людей бежать из своих домов.

News Anchor Годами Организация Объединённых Наций и неправительственные организации оказывают гуманитарную помощь в всё более нестабильной обстановке, часто привлекая частных охранников для защиты работников гуманитарных миссий. Конфликт подпитывается огромными запасами полезных ископаемых страны — все стороны подозреваются в намеренном затягивании войны ради грабежа природных ресурсов, таких как золото, алмазы, медь, колтан и другие ценные минералы, чтобы удовлетворить растущий спрос Запада.