Luzi[рассказчик]О некоторых вещах не говорят — о прошлом, давно минувшем. Но это не значит, что их можно забыть. Есть вещи, которые забыть невозможно.
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[последние слова]
Luzi[за кадром]Он чуть не умер от лихорадки. Был болен три недели. Никто ничего не сказал, хотя многие хотели выгнать его. Или сделать хуже. Старик Бреннер оставил потомство в каждой семье. А свобода — это дар, который не всем по душе.
LuziВ этом году весна пришла раньше обычного. Это было в марте, почти в полдень, когда Грейдер отправился в путь. Он оглянулся в последний раз. В последний раз я его и видел. В тот день я сказал Лукасу, что жду ребёнка. Он обрадовался и гордился, ведь наконец-то случилось что-то хорошее.