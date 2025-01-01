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Киноафиша Фильмы Отель "Мэриголд": Заселение продолжается Цитаты из фильма Отель "Мэриголд": Заселение продолжается

Цитаты из фильма Отель "Мэриголд": Заселение продолжается

Babul Нет подарка лучше времени.
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Ty Burley Я пришёл отдать тебе дань уважения. Нет ничего, что я больше восхищался бы, чем человеком, который сажает деревья, под тенью которых сам вряд ли когда-нибудь сядет.
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Evelyn Greenslade Как Америка?
Muriel Donnelly Там смерть казалась заманчивее.
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Muriel Donnelly Не существует конца; есть только место, где ты оставляешь историю.
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Muriel Donnelly Конца не существует, есть только место, где ты оставляешь историю. И теперь это твоя история.
[...]
Muriel Donnelly Ты сейчас не представляешь, кем станешь, не пытайся это контролировать. Отпускай. Вот тогда начинается настоящее веселье. Потому что, как я однажды слышала, "Лучшего времени нет, чем настоящее".
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Babul Кто-то выигрывает, кто-то учится на ошибках.
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Sonny Kapoor Только совместная работа превращает мечту в реальность.
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Muriel Donnelly Я приехала без особых надежд и была разочарована.
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Evelyn Greenslade Иногда мне кажется, что разница между тем, чего мы хотим, и тем, чего боимся, — всего лишь ширина ресницы.
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Muriel Donnelly То, что я смотрю на тебя, когда ты говоришь, не значит, что я слушаю — или что мне интересно.
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Evelyn Greenslade Я не понимаю, зачем вообще что-то тебе рассказываю.
Muriel Donnelly Потому что я старше и мудрее.
Evelyn Greenslade На девятнадцать дней.
Muriel Donnelly Это вся жизнь осы.
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Sonny Kapoor Совпадение — это просто слово, которым мы называем то, что не можем увидеть целиком.
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Muriel Donnelly Знаешь, есть целый список вещей, которые меня бесят: врачи, солнечные ожоги, комары, люди, которые задерживаются дольше, чем нужно... Могу продолжать бесконечно. Но есть одна вещь, которую я терпеть не могу — это жалость к себе. Она разрушает всё вокруг. Не будь этим идиотом. Не позволяй этому случиться.
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Sonny Kapoor Зачем умирать здесь... если можно умереть там!
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Douglas Ainslie Большая ночь, да? Счастливое завершение немного неровного пути. Вот в чём смысл, правда? Во всех отношениях — путь. Недостаточно просто стоять на месте. Должен быть... прогресс. Движение к чему-то. Потому что самое раздражающее — мы могли бы быть безумно счастливы. И не пойти за этим, не рискнуть, когда оно так близко, что можно почти протянуть руку и... дотронуться. Великое и ужасное в жизни — столько чёртового... потенциала. Хотя, скорее всего, это полная ерунда, и я сам не знаю, о чём болтаю.
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Sonny Kapoor Этот мужчина такой красавчик, что я срочно начинаю сомневаться в своей ориентации. Последняя надежда на наш отель — в его руках, мама Джи, так что, пожалуйста, возьми на себя эту миссию.
Hari Ты что, свою собственную мать на прокат сдаёшь?
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Muriel Donnelly Вижу, ты всё ещё цел и почти невредим.
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Jean Ainslie Я не могла упустить шанс приехать и увидеть старые развалины — и заодно проверить, как поживает отель.
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Sonny Kapoor Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?
Muriel Donnelly Кто-то другой...
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Sonny Kapoor Обещаю, что буду лучшим мужем, чем женихом.
Sunaina Хорошо. Потому что ты ужасный жених.
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