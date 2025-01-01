Muriel DonnellyНе существует конца; есть только место, где ты оставляешь историю.
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Muriel DonnellyКонца не существует, есть только место, где ты оставляешь историю. И теперь это твоя история.
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Muriel DonnellyТы сейчас не представляешь, кем станешь, не пытайся это контролировать. Отпускай. Вот тогда начинается настоящее веселье. Потому что, как я однажды слышала, "Лучшего времени нет, чем настоящее".
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BabulКто-то выигрывает, кто-то учится на ошибках.
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Sonny KapoorТолько совместная работа превращает мечту в реальность.
Sonny KapoorСовпадение — это просто слово, которым мы называем то, что не можем увидеть целиком.
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Muriel DonnellyЗнаешь, есть целый список вещей, которые меня бесят: врачи, солнечные ожоги, комары, люди, которые задерживаются дольше, чем нужно... Могу продолжать бесконечно. Но есть одна вещь, которую я терпеть не могу — это жалость к себе. Она разрушает всё вокруг. Не будь этим идиотом. Не позволяй этому случиться.
Douglas AinslieБольшая ночь, да? Счастливое завершение немного неровного пути. Вот в чём смысл, правда? Во всех отношениях — путь. Недостаточно просто стоять на месте. Должен быть... прогресс. Движение к чему-то. Потому что самое раздражающее — мы могли бы быть безумно счастливы. И не пойти за этим, не рискнуть, когда оно так близко, что можно почти протянуть руку и... дотронуться. Великое и ужасное в жизни — столько чёртового... потенциала. Хотя, скорее всего, это полная ерунда, и я сам не знаю, о чём болтаю.
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Sonny KapoorЭтот мужчина такой красавчик, что я срочно начинаю сомневаться в своей ориентации. Последняя надежда на наш отель — в его руках, мама Джи, так что, пожалуйста, возьми на себя эту миссию.
HariТы что, свою собственную мать на прокат сдаёшь?