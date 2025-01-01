Большая ночь, да? Счастливое завершение немного неровного пути. Вот в чём смысл, правда? Во всех отношениях — путь. Недостаточно просто стоять на месте. Должен быть... прогресс. Движение к чему-то. Потому что самое раздражающее — мы могли бы быть безумно счастливы. И не пойти за этим, не рискнуть, когда оно так близко, что можно почти протянуть руку и... дотронуться. Великое и ужасное в жизни — столько чёртового... потенциала. Хотя, скорее всего, это полная ерунда, и я сам не знаю, о чём болтаю.