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Киноафиша Фильмы Отель "Мэриголд": Заселение продолжается Отель "Мэриголд": Заселение продолжается, 2015: актеры и роли
The Second Best Exotic Marigold Hotel Отель "Мэриголд": Заселение продолжается 2015 / США / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отель "Мэриголд": Заселение продолжается, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Дев Патель Дев Патель Dev Patel Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Селия Имри Селия Имри Celia Imrie Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton
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