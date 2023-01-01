Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Голова-жестянка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек на Кэррион-роуд Человек на Кэррион-роуд
Киноафиша Фильмы Человек на Кэррион-роуд Человек на Кэррион-роуд, 2014: актеры и роли
The Man on Carrion Road Человек на Кэррион-роуд 2014 / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Человек на Кэррион-роуд, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гонсало Лопес-Гальего Gonzalo López-Gallego
В ролях
Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Джеймс Белуши Джеймс Белуши James Belushi Дэвид Фернандез David Fernandez Jr. Дерек Бун Derek Boone Линн Коллинз Линн Коллинз Lynn Collins
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App