Alan[в электронном письме]Дорогой доктор Хакем. Надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Ваше мастерство быстро справилось с той кистой. Хочу ещё раз поблагодарить вас. После операции я чувствую прилив сил и уже смог передать эту энергию другим. Единственная загвоздка — теперь мне не на что списывать свои проблемы. Та маленькая опухоль объясняла всё, а теперь её нет. Я искренне благодарен, правда. Алан Клэй.
Zahra[её ответ]Уважаемый мистер Клэй, хоть всё и было немного сложнее, чем я ожидала, это была простая операция. Обычно осознание, что ты не умираешь от злокачественной опухоли, поднимает дух большинству людей. Но вы не из большинства, верно? Доктор Захра Хакем.
AlanДорогая доктор Хакем, на самом деле мой дух сейчас очень высок, может даже слишком. Мне немного кружится голова. Причина загадочна. Но я почувствовал странное новое уплотнение в спине. Я не врач, но оно похоже на резиновую перчатку. Неужели вы могли что-то оставить? Иногда люди оставляют перчатки у тех, кто им нравится, надеясь, что встреча за их возвращением станет поводом увидеться снова. Ваш, Алан.
ZahraДорогой Алан, возможно, я что-то оставила. Думаю, губку? Или часть перекуса, который я съела во время операции. Полагаю, мне нужно вас снова увидеть. Может, вне больницы? Не хотим тревожить ваших страховщиков. Захра.
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🥱
[последние слова]
AlanПродолжай верить, Кит, потому что я верю в тебя. Ты сильный и молодой, у тебя есть время. Я уже не так молод, но должен тебе сказать: в моей жизни появилась сила, которая снова придаёт мне сил. И я чувствую, что время есть. Оно *обязательно* есть.
Alan[подражая The Talking Heads в своём музыкальном видео для ТВ-рекламы]Вдруг окажешься жить в садовом домике. И вдруг поймёшь, что не дома в своём доме. И вдруг начнёшь искать свою большую машину. И вдруг окажешься без красивого дома. Без красивой жены. И можешь спросить себя: «Как я вообще сюда попал?»
Alan[едет на американских горках в припеве]Всё так, как всегда было. Всё так, как всегда было. Всё так, как всегда было. Всё так, как всегда было.