Alan [в электронном письме] Дорогой доктор Хакем. Надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Ваше мастерство быстро справилось с той кистой. Хочу ещё раз поблагодарить вас. После операции я чувствую прилив сил и уже смог передать эту энергию другим. Единственная загвоздка — теперь мне не на что списывать свои проблемы. Та маленькая опухоль объясняла всё, а теперь её нет. Я искренне благодарен, правда. Алан Клэй.

Zahra [её ответ] Уважаемый мистер Клэй, хоть всё и было немного сложнее, чем я ожидала, это была простая операция. Обычно осознание, что ты не умираешь от злокачественной опухоли, поднимает дух большинству людей. Но вы не из большинства, верно? Доктор Захра Хакем.

Alan Дорогая доктор Хакем, на самом деле мой дух сейчас очень высок, может даже слишком. Мне немного кружится голова. Причина загадочна. Но я почувствовал странное новое уплотнение в спине. Я не врач, но оно похоже на резиновую перчатку. Неужели вы могли что-то оставить? Иногда люди оставляют перчатки у тех, кто им нравится, надеясь, что встреча за их возвращением станет поводом увидеться снова. Ваш, Алан.