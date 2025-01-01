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Киноафиша Фильмы Дивергент, глава 2: Инсургент Цитаты из фильма Дивергент, глава 2: Инсургент

Цитаты из фильма Дивергент, глава 2: Инсургент

Tris Что ты здесь делаешь?
Four Ты умираешь — я умираю.
Peter Окей, ребята, ну давайте, серьёзно. Это потом сделаем.
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Jack Kang Если бы ты подозревал, что Жанин испортила Бесстрашных, почему ты просто не ушёл? Почему остался?
Four Я хотел уйти. Но я влюбился в Трис Прайор. И не мог оставить её.
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Tris Прекратите самоубийства, или я клянусь, что застрелю его.
[Поднимает пистолет на Питера]
Jeanine Да не проблема. Можешь его убить, если хочешь. У нас много охраны.
Peter Что?
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Tris Я не могу позволить, чтобы кто-то ещё умирал из-за меня.
Four Никто больше не умрёт из-за тебя. Тори найдёт способ отключить эти диски...
Tris А если она не сможет?
Four Тогда, тогда... Если не сможет, мы разберёмся. Вместе.
Tris Ты знаешь, я всего лишь один человек. Я того не стою.
Four Нет, ты стоишь. Ты для меня очень дорога. Я люблю тебя.
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Peter Эй, Трис, кстати, мне очень нравится твоя причёска. Ты что, специально подстриглась так коротко и странно?
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Uriah Где твой страшный парень?
Tris Наверное, занят делами страшного парня.
Uriah Не против, если я к вам присоединюсь? Я обожаю высоту. С высоты всё кажется таким маленьким, понимаешь? Знаю, звучит безумно, но... иногда мне кажется, что я вижу огни за стеной. Говорят, там только пустошь, но... мы же не одни остались, правда?
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Питер Подожди, ты не собираешься меня убить?
Трис Раз — труп, навсегда труп.
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[последние слова]
Jeanine Прошло больше 200 лет. Кто знает, что там снаружи?
Evelyn Ты никогда не узнаешь.
[стреляет в неё]
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Peter [Трис] Ну вот видишь, это доказывает, что можно вывести девушку из Отречения, но Отречение из девушки не вывести. Пошли. Был ты ботаном — ботаном и останешься, верно?
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Four Мы в порядке — ты и я.
Tris [Улыбается]
Four Я знаю, что ничто другое таким не является, но мы — да.
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[Эрик проводит тест на мужчине и определяет, что он на 10% дивергент]
Eric Ты почти нормальный. Скучно.
[Эрик стреляет ему в голову]
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Жанин Ты правда думаешь, что остальные фракции это стерпят?
Эвелин Потому что ты такая популярная?
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Evelyn Мы с тобой на одной стороне, Трис. Я — Безфракционный, потому что не вписываюсь ни в одну фракцию. А ты — Дивергент, потому что принадлежишь сразу к нескольким. Но мы оба — угроза для Джинин. Мои люди готовы к войне, если потребуется.
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Evelyn Тобиас.
Four Мама.
Caleb Я думал, она мертва.
Tris Я тоже.
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Tris Наши родители бы тобой гордились.
Caleb Ну, может, и нет. То есть, я готов пожертвовать тобой, единственной семьёй, что у меня осталась, единственным человеком, которого я люблю, чтобы сохранить лучшее для всех остальных. Что может быть самоотверженнее?
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Питер [Жанин] Я могу быть Бесстрашной, но я не просто тупица. Без обид, Макс.
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Tris Я так по тебе скучаю.
Natalie Я знаю. Но я всё ещё с тобой. Тебе нужно быть сильной сейчас. Скажи, что будешь сильной.
Tris Я стараюсь.
Natalie Ты сможешь. Я знаю, что сможешь. Ты храбрая. Храбрее всех.
Tris Я не храбрая, мама. Я просто делаю вид, что такая. И хочу, чтобы другие так думали. Но на самом деле я очень сильно боюсь. Что, может, именно мы — проблема в этом мире. Дивергенты. Я никогда не хотела всего этого. Ты, папа, Кейлеб, а потом Фоур. И я не могу перестать думать, что если бы я была нормальной... мы бы все ещё были вместе. Мама, я больше не хочу быть дивергентом. Я просто хочу снова чувствовать себя в безопасности.
🧡
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Tris Говори со мной что хочешь, Жанин. Но я не собираюсь с тобой драться.
Jeanine Как это по-амити с твоей стороны.
Tris Я серьёзно. Я не собираюсь с тобой драться.
Jeanine Конечно, нет. Ты будешь драться с ней. С той, кого ты действительно ненавидишь.
[Трис оборачивается и видит саму себя]
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Tris Я правда не знаю, сколько ещё смогу играть в эту всю мир и любовь.
Four Таков путь Амити, понял? Мы просто пытаемся слиться с толпой.
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Jeanine Необычно. Что это именно ты, из всех людей. Почти нарушает законы вероятности.
Tris Не менее необычно, чем количество людей, которых ты умудрилась убить.
Jeanine Тёмные времена требуют радикальных мер. Тебе может быть трудно в это поверить, но я служу высшему благу.
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Tris Потому что со всеми, кто ко мне сближается... с ними что-то случается... Они получают раны или умирают... Я не могу себя простить.
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Jeanine Мы — всё, что осталось от человечества. Огромная стена, что окружает этот город, может защитить нас от ядовитой среды снаружи, но именно нам предстоит противостоять любому элементу, способному отравить нас изнутри. Потому что, когда ты — последняя надежда цивилизации, мир — это не просто идеал. Это обязанность. И на каждом из нас лежит ответственность встать на защиту от её единственного настоящего врага — Дивергентов.
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Eric [трис] Если ты думаешь, что тебе повезло, ты ошибаешься. Ты пожалеешь, что я тебя не убил.
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Eric Думаешь, теперь она в безопасности? Ошибаешься.
Eric [Трис] Жанин никогда не перестанет тебя искать.
Four Почему? Что она хочет от неё? Скажи мне.
Eric Слушай, я знаю только одно — она именно то, что нужно Жанин. Идеальный объект.
[Фоур взводит курок]
Eric Это должно было меня испугать?
Four Ты ответственный за смерть сотен людей. Ты знаешь, какое за это наказание.
Eric Слушай... я нашёл способ жить с кровью на руках. А ты сможешь?
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[первые слова]
Jeanine Мир. Давным-давно, ещё до того, как Основатели создали этот великий город, это слово почти не имело смысла. Идеал, такой же неуловимый, как сон. Сейчас, спустя 200 лет, мы все вместе — живое доказательство того, что мир достижим. Причина этого — наша система фракций. Эрудит, Бесстрашные, Дружелюбные, Искренние, Отречённые. Разделив людей по характеру и способностям, мы создали общество, где каждая фракция играет ключевую роль в поддержании порядка. Но эту гармонию теперь угрожает небольшая, но чрезвычайно опасная группа. Мы называем их Дивергентами. По сути, это худшее, что осталось в человечестве. Мятежные, непокорные и неудержимые.
🧡
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Tris Что, по мнению Жанин, в этой коробке, Кейлеб?
Caleb Это послание от Основателей. Но коробку можно открыть только если Система Фракций рухнет, именно поэтому её должен открыть кто-то вроде тебя. Ты — живое доказательство того, что проблема Дивергентов вышла из-под контроля.
🧡
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Evelyn Извини, я не хотел тебя разбудить. Мне всегда нравилось смотреть, как он спит. Ты собираешься утром отправиться в Фракцию Правды?
Tris Да.
Evelyn Я хочу только лучшего для него.
Tris Ты его почти не знаешь.
Evelyn Ты бы хотел так думать, не так ли? Но глубоко внутри, я думаю, ты боишься, что я знаю его слишком хорошо.
Tris Я не боюсь.
Evelyn Конечно боишься. Ты боишься, что он наконец увидит тебя такой, какая ты есть на самом деле. Смертоносной. Не веришь мне? Спроси у него.
🧡
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Four Я знаю, ты думаешь, что Калеб — это твоя ответственность, но он сделал свой выбор. Ты не можешь защитить всех.
Tris Я никого не могу защитить.
Four Никто не может. Его уход — не твоя вина. Вообще ничего из этого — не твоя вина. Джоанна была права. Ты должна простить себя.
Tris Спасибо.
🧡
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🥱
Jack Kang Мне жаль, что я не могу сделать больше. Я и представить не могла, что Жанин способна на такое.
Four Пора дать им отпор.
Tori У нас нет численного превосходства.
Four Будет, когда мы доберёмся до Бесфракционных.
🧡
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🥱
Evelyn Хочешь уложить его спать, или мне?
🧡
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🥺
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🥱
Johanna [трис] Я знаю, что ты злишься. Но ты позволяешь этому поглотить себя.
🧡
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Four Поздравляю, Мать. Ты получила свою войну.
Evelyn Я знаю, ты бы хотела, чтобы был другой выход.
Four Но его нет.
Evelyn Я — меньшее из двух зол. Вот в чём дело?
Four Надеюсь, так и есть.
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Johanna Видишь ли, быть Амити — значит прощать. Других. И себя.
🧡
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Tris Спасибо, Питер.
Peter Да, да, теперь мы квиты, стой.
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