UriahНе против, если я к вам присоединюсь? Я обожаю высоту. С высоты всё кажется таким маленьким, понимаешь? Знаю, звучит безумно, но... иногда мне кажется, что я вижу огни за стеной. Говорят, там только пустошь, но... мы же не одни остались, правда?
EvelynМы с тобой на одной стороне, Трис. Я — Безфракционный, потому что не вписываюсь ни в одну фракцию. А ты — Дивергент, потому что принадлежишь сразу к нескольким. Но мы оба — угроза для Джинин. Мои люди готовы к войне, если потребуется.
CalebНу, может, и нет. То есть, я готов пожертвовать тобой, единственной семьёй, что у меня осталась, единственным человеком, которого я люблю, чтобы сохранить лучшее для всех остальных. Что может быть самоотверженнее?
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Питер[Жанин]Я могу быть Бесстрашной, но я не просто тупица. Без обид, Макс.
NatalieТы сможешь. Я знаю, что сможешь. Ты храбрая. Храбрее всех.
TrisЯ не храбрая, мама. Я просто делаю вид, что такая. И хочу, чтобы другие так думали. Но на самом деле я очень сильно боюсь. Что, может, именно мы — проблема в этом мире. Дивергенты. Я никогда не хотела всего этого. Ты, папа, Кейлеб, а потом Фоур. И я не могу перестать думать, что если бы я была нормальной... мы бы все ещё были вместе. Мама, я больше не хочу быть дивергентом. Я просто хочу снова чувствовать себя в безопасности.
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TrisГовори со мной что хочешь, Жанин. Но я не собираюсь с тобой драться.
JeanineКонечно, нет. Ты будешь драться с ней. С той, кого ты действительно ненавидишь.
[Трис оборачивается и видит саму себя]
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TrisЯ правда не знаю, сколько ещё смогу играть в эту всю мир и любовь.
FourТаков путь Амити, понял? Мы просто пытаемся слиться с толпой.
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JeanineНеобычно. Что это именно ты, из всех людей. Почти нарушает законы вероятности.
TrisНе менее необычно, чем количество людей, которых ты умудрилась убить.
JeanineТёмные времена требуют радикальных мер. Тебе может быть трудно в это поверить, но я служу высшему благу.
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TrisПотому что со всеми, кто ко мне сближается... с ними что-то случается... Они получают раны или умирают... Я не могу себя простить.
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JeanineМы — всё, что осталось от человечества. Огромная стена, что окружает этот город, может защитить нас от ядовитой среды снаружи, но именно нам предстоит противостоять любому элементу, способному отравить нас изнутри. Потому что, когда ты — последняя надежда цивилизации, мир — это не просто идеал. Это обязанность. И на каждом из нас лежит ответственность встать на защиту от её единственного настоящего врага — Дивергентов.
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Eric[трис]Если ты думаешь, что тебе повезло, ты ошибаешься. Ты пожалеешь, что я тебя не убил.
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EricДумаешь, теперь она в безопасности? Ошибаешься.
Eric[Трис]Жанин никогда не перестанет тебя искать.
FourТы ответственный за смерть сотен людей. Ты знаешь, какое за это наказание.
EricСлушай... я нашёл способ жить с кровью на руках. А ты сможешь?
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[первые слова]
JeanineМир. Давным-давно, ещё до того, как Основатели создали этот великий город, это слово почти не имело смысла. Идеал, такой же неуловимый, как сон. Сейчас, спустя 200 лет, мы все вместе — живое доказательство того, что мир достижим. Причина этого — наша система фракций. Эрудит, Бесстрашные, Дружелюбные, Искренние, Отречённые. Разделив людей по характеру и способностям, мы создали общество, где каждая фракция играет ключевую роль в поддержании порядка. Но эту гармонию теперь угрожает небольшая, но чрезвычайно опасная группа. Мы называем их Дивергентами. По сути, это худшее, что осталось в человечестве. Мятежные, непокорные и неудержимые.
CalebЭто послание от Основателей. Но коробку можно открыть только если Система Фракций рухнет, именно поэтому её должен открыть кто-то вроде тебя. Ты — живое доказательство того, что проблема Дивергентов вышла из-под контроля.
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🥺
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🥱
EvelynИзвини, я не хотел тебя разбудить. Мне всегда нравилось смотреть, как он спит. Ты собираешься утром отправиться в Фракцию Правды?