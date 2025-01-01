DevereauxС детства меня промывали мозги. Родители, учителя. Учителя, начальство на работе. Мне повезло, я не христианин. Но хочу сказать вот что: когда я умру, я буду вечно целовать зад Бога. Я нашёл своего Бога. Тебя. Мой первый Бог? Я не нашёл его в церкви, а в классе. Это был идеализм. Какой великолепный Бог! Верить, что всё будет хорошо. Я был в храме, который назывался университетом. Сначала студентом, потом профессором. И я позволял себе окутываться этим священным светом. Несправедливость? Мы исправили все ошибки. Голод в мире? Все ели до отвала. Бедность? Далёкое воспоминание, существование которого было трудно даже представить. Богатство должно было распределяться. Каждому по потребностям. Вот так. Только когда я пришёл в Всемирный банк, величина мировой трагедии, бесконечные страдания, присущие человеческой природе, раскрылись во всей своей ужасной полноте. Медленно. День за днём. Нет. Минута за минутой. Я понял тщетность борьбы с этим непреодолимым цунами проблем, с которым мы сталкиваемся. Ничего не изменится. Голодные умрут. Больные? Они тоже умрут. Бедность — это хороший бизнес. Мудрецы утешаются своими ограничениями. Меня переполняет это откровение. Нет. Я не могу вернуться к той блаженной юности. Мне не грозит спасение.
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DevereauxВ XVII и XVIII веках было много эротических книг, написанных монахинями. Большинство монахинь попадали в монастырь, потому что их семьи отправляли их туда. Потому что они изменяли.
DevereauxОн сказал, что обедал с матерью, и вместо того чтобы попросить передать масло, он сказал ей: ты с########### сука, ты разрушила мою жизнь.
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DevereauxЕщё один педантичный, узколобый и близорукий софист, чья единственная цель — убедить меня присоединиться к остальному стаду. Я не стану строем идти. Меня бесит, что в очередной раз я не смог тебе сказать «нет». Знаешь, что ты сделал за эти годы, понемногу, шаг за шагом? Ты добился того, что я начал себя ненавидеть. Видишь? Ты добился.
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DevereauxЯ не способен быть президентом. Ты это знаешь. Я не хочу. Я никому ничего не должен.
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DevereauxУ меня нет чувства жизни. Я ничего не чувствую. Мне не жаль. Мне пох#й на людей. Никто никого не спасёт. Никто не хочет быть спасён.
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SimoneТы не можешь совмещать своё лицо с моим отцом!
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SimoneПротивоположность любви — не ненависть, а безразличие.