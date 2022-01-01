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Зося
Киноафиша Фильмы Зося Зося, 1967: актеры и роли
Зося 1967 / СССР / Польша
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Зося, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Богин
В ролях
Юрий Каморный Пола Ракса Pola Raksa Николай Мерзликин Николай Мерзликин Зигмунт Зинтель Барбара Баргеловская Barbara Bargielowska Веслава Мазуркевич Wiesława Mazurkiewicz Георгий Бурков Георгий Бурков
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