MollyТебя волнует только итог. Ты тот человек, с кем у меня сильная связь? Да. Ты симпатичный и смешной? Да. Ты тот, в кого я могу влюбиться и с кем проживу всю жизнь? Да, но суть в том, что ты корпоративный робот. И поэтому с большим удовольствием говорю тебе: иди к чёрту, мясной червь!
MollyПогоди! Если не смогут подогреть, тогда оставьте половину маковых зерен и посыпьте оставшуюся половину маффина с черникой, потом разрежьте обе половинки ещё пополам и выбросьте. В любом случае хочу лимонный кекс, но, что очень важно, он должен быть запечатан в плёнку, и, что ещё важнее, пахнуть лимоном больше, чем шоколадом. Понял?
JoelЯ знаю, что ты любишь субботы, но ты меня любишь?
TiffanyЯ думаю, ты просто отличный. Сколько раз мне ещё нужно сказать, чтобы ты поверил?
JoelСлушай, мне нужно кое-что тебе сказать. С тех пор, как мы с тобой снова вместе, что-то не так. Я думаю, глубоко внутри ты ужасный человек. Правда, ты чертовски хорош собой. И это никто не отнимет у тебя. Кроме, конечно, времени, которое рано или поздно всё заберёт. Но это не суть.
MollyОбещание Роланда навсегда сохранить мой магазин, ну, оказалось, что всё не так просто, как казалось. Короче, магазин закрылся.
JoelА "Кап оф Джоэл" рухнул и сгорел за неделю. Там вообще ничего не было. И хоть маленькому Такеру и нравилось, что у него появился новый папа, он был травмирован, когда увидел, как его настоящий отец получил пулю в лицо от полиции.
MollyДолги начали накапливаться, и я стал принимать таблетки, чтобы заглушить боль.