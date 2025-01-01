Меню
Цитаты из фильма Они пришли вместе

Цитаты из фильма Они пришли вместе

Molly Можно задать вопрос: как ты спишь по ночам?
Joel Обычно я дрочу, а потом довольно крепко сплю.
Molly Обожаю художественную литературу. А ты?
Eggbert Нет, это всё выдумка.
Joel Дай мне ещё один, двойной сделай.
Bartender Выглядишь так, будто день не задался.
Joel А то, расскажи.
Bartender Ты пришёл сюда весь измученный и почти не сказал ни слова.
Joel Можешь повторить.
Bartender Ты пришёл сюда весь измученный и почти не сказал ни слова.
Melanie [по телефону] ... Он сделал мне минет, и я кончила за секунду, ха-ха...
Joel Доброе утро, Мелани.
Melanie О, мой начальник пришёл, я тебе потом позвоню. Пока, пап.
Molly [изображая шараду, притворяясь акулой]
Brenda Лапы!
Valerie Закон!
Eggbert Жижи!
Teddy Евреи!
Bob Время вышло.
Molly Челюсти. Я изображала Челюсти.
Brenda Десерт почти готов. Кто хочет кофе?
Eggbert Я бы с удовольствием взял двойные сливки, но без кофе.
Valerie Я возьму мокко макиато полуторный.
Teddy Мне кофе, половина латте с карамелью, венчи фраппучино.
Molly Молли, Джоэл: Ребята, что случилось с просто обычным хорошим кофе?
Molly ...Ид#т#к.
Joel М#д#ь.
Joel Почему бы тебе просто не взять себя в руки, ты же турист!
Kyle Можешь взять киску, только оставь мне дырку.
Joel [за ужином] Итак, э-э, Молли...
Molly Слушай, прежде чем задавать мне ещё вопросы из "Руководства ледокола", вот тебе вся инфа: Верхний Сладкий Рай, Нью-Йорк. Знакомо?
Joel Да. Маленький магазинчик сладостей?
Molly Точно, точно! Дай парню приз, он победитель! Чего хочет Джонни? Новую тачку! Да, это мой магазин, и я вложила в него всю свою жизнь.
Joel Я и не знал.
Molly Тебя волнует только итог. Ты тот человек, с кем у меня сильная связь? Да. Ты симпатичный и смешной? Да. Ты тот, в кого я могу влюбиться и с кем проживу всю жизнь? Да, но суть в том, что ты корпоративный робот. И поэтому с большим удовольствием говорю тебе: иди к чёрту, мясной червь!
[плевок воды в лицо и уход в гневе, все ахают]
Joel Молли. Постой, Молли!... Чёрт.
[неловкая пауза]
Joel Я тоже возьму то, что она.
Bob ...Ты берёшь то же самое, что и она. Там всё одно и то же: паста, фасоль и чечевица.
Molly Я не знаю эту Тиффани, но она звучит как тупая с#ка.
Molly [Фрэнк выбегает] Фрэнк?
[поворачивается к Джоэлу]
Molly Фрэнк, мой бывший, помнишь?
Joel Ага.
Molly Что ты здесь делаешь? Где Миа, инструктор по йоге? Я думала, вы сбежали в Париж.
Frank Она умерла, так что всё кончено. Женись на мне, Молли.
Molly Нет, Фрэнк, для этого уже поздно.
Frank Ладно.
[поворачивается и уходит]
Molly Я возьму банановый маффин с обезжиренным йогуртом и без сахара. Но если такого не будет, тогда половину маффина с маком, только без маковых зерен и подогретую.
Joel Хорошо.
Molly Погоди! Если не смогут подогреть, тогда оставьте половину маковых зерен и посыпьте оставшуюся половину маффина с черникой, потом разрежьте обе половинки ещё пополам и выбросьте. В любом случае хочу лимонный кекс, но, что очень важно, он должен быть запечатан в плёнку, и, что ещё важнее, пахнуть лимоном больше, чем шоколадом. Понял?
Joel Вот так ты заказываешь маффин?
Molly Что? Я хочу, чтобы всё было именно так, как я хочу.
Joel Коммунизм мог бы сработать. Правда мог бы. Но то, что они сейчас делают — это не коммунизм, а тоталитаризм под видом коммунизма.
Molly Ванда, мне очень нравится этот парень Джоэл, но я не знаю, что он — тот самый. Хотелось бы, чтобы был какой-то знак, который это доказывал.
Wanda А вот как насчёт этого? Когда встретишься с ним сегодня вечером, немного измени свой образ — совсем чуть-чуть, но если он это заметит, значит, он тот самый.
Molly [Размышляет] Изменить образ и посмотреть, заметит ли он. Ванда, спасибо, ты — лучше всех.
Wanda Это точно ты.
Wanda [Молли подходит и слегка целует Ванду в губы. Ванда выглядит в ужасе] Нет.
Molly Просто почувствовала какое-то настроение.
Roger Я хочу произнести тост. За мою прекрасную белую дочь, Молли.
Pam Говорю «да»!
Joel [недоумевающий взгляд] Подожди, что?
Roger Она красивая, не так ли, Джоэл? Кожа чистая, как свежий снег. Совершенно без примесей. Эм... Моя прекрасная арийская принцесса Молли.
Pam За Молли. Спасибо, мама.
Joel Что за х#рня?
Roger Джоэл, ты когда-нибудь думал о том, что белые люди должны гордиться своим наследием, так же как и другие?
Joel Нет.
Pam Ты понимаешь, что из-за смешанных браков белые теперь стали меньшинством в этой стране?
Roger Хороший аргумент.
Molly Ребята, не надо утомлять Джоэла. Джастин, как учёба?
Joel [переход на Джоэла, Молли заходит в её квартиру] Как ты мог не сказать мне, что твои родители — белые супремасисты?
Molly Я не думала, что это важно, Джоэл.
Joel Не важно? Ты шутишь? «Привет, мама, это я, Джоэл. Знаешь что? Я встречаюсь с классной девушкой. Её зовут Молли. Кстати, она нацистка».
Molly Они просто немного странные!
Molly Эм... Забудь.
Joel Что?
Molly Нет, я...
Joel Давай, рассказывай.
Molly Ты голоден?
Joel Голоден? Лучше попробуй умирать с голоду.
Molly Почему бы тебе не зайти на ужин? Я приготовлю свою фирменную макароны с сыром.
Joel Ладно.
[улыбается и кивает]
Molly Мне нравится, как ты говоришь «Ладно».
Joel Мне нравится, как ты говоришь «Мне нравится, как ты говоришь „Ладно“».
Joel Ты меня любишь?
Tiffany Я люблю субботы.
Joel Я знаю, что ты любишь субботы, но ты меня любишь?
Tiffany Я думаю, ты просто отличный. Сколько раз мне ещё нужно сказать, чтобы ты поверил?
Joel Слушай, мне нужно кое-что тебе сказать. С тех пор, как мы с тобой снова вместе, что-то не так. Я думаю, глубоко внутри ты ужасный человек. Правда, ты чертовски хорош собой. И это никто не отнимет у тебя. Кроме, конечно, времени, которое рано или поздно всё заберёт. Но это не суть.
Tiffany В чём суть?
Joel Суть в том... Прости, но всё кончено.
Tiffany Ты расстаёшься со мной?
Joel Да. И должен был сделать это давно. Мы с тобой — как гидроизоляция на деревянном настиле. Всё.
Tiffany Ну и ладно. И знаешь что? Я всегда притворялась.
Joel Притворялась чем? Оргазмами?
Tiffany Нет, Джоэл. Я не та, за кого ты меня принимаешь.
Joel Судья Джуди?
Karen Это же сумасшедшая история!
Joel Говорил же! Прямо как дешевая романтическая комедия.
Kyle Да, так и есть. Было отличное начало, почему вы тогда развелись?
Joel Потом всё пошло наперекосяк.
Molly Обещание Роланда навсегда сохранить мой магазин, ну, оказалось, что всё не так просто, как казалось. Короче, магазин закрылся.
Joel А "Кап оф Джоэл" рухнул и сгорел за неделю. Там вообще ничего не было. И хоть маленькому Такеру и нравилось, что у него появился новый папа, он был травмирован, когда увидел, как его настоящий отец получил пулю в лицо от полиции.
Molly Долги начали накапливаться, и я стал принимать таблетки, чтобы заглушить боль.
Joel А потом...
Molly Я снова начала спать с Фрэнком. Но хватит ныть. Главное — мы решили, что нам лучше оставаться друзьями, чем супругами.
Joel Ага.
Joel Спасти эту маленькую кондитерскую — значит спасти жизнь на Земле, какой мы её знаем! Это всё, что у меня есть. Извините, что потратил ваше время.
Roland Он прав. Ну-ну-ну. Ты только что получил большое повышение и кабинет с угловым окном.
Trevor Что?
Joel Боже мой. Я так шокирован. Совсем не ожидал этого.
Trevor Это абсурд. Этот кабинет был моим!
Roland Прости, Тревор. Ты не слышал? Ты уволен! И если твой стол не будет пуст к утру, я лишу тебя лицензии.
Trevor Какой лицензии?
Roland Всё кончено, Тревор. Убирайся отсюда, пока я не передумал!
Trevor Нет, я хочу, чтобы ты передумал. Тогда у меня ещё будет работа.
Joel Разве в Нью-Йорке не может быть двух кондитерских, Роланд?
Trevor Не ведись на его сладкие речи.
Roland Заткнись, Тревор. В твоих словах есть доля правды, Джоэл.
Joel Что мы делаем?
Molly О боже, всё происходит так быстро.
[Джоэл наклоняется, чтобы поцеловать]
Molly Не могу — ко мне тётя Фло в гости зашла.
Joel У тебя критические дни?
Molly Нет, тётя Фло приехала из Флориды. Привет, тётя Фло.
[Оборачивается и видит, что рядом стоит её тётя Фло]
Joel У меня есть мечта — однажды я хочу открыть своё кафе, "Кружка Джоэла", понимаешь, как "кружка джо", но я бы сказал Джоэл...
Molly Понятно.
Joel ...потому что все знают "кружка джо", а "кружка Джоэла", потому что меня зовут Джоэл.
Molly Умно.
Joel Так что Джоэл вместо Джо.
Molly Поняла.
Joel А, не знаю, наверное, это просто пустые мечты, да, глупо вроде.
Molly Нет, это не глупо, это здорово, ты должен так сделать.
Joel Тиффани всегда говорила, что это дурацкая идея.
Molly Не знаю, кто такая Тиффани, но она звучит как тупая с***а.
[Оба смеются]
Pam Хочешь меня голой увидеть, Джоэл? Что-нибудь приглянулось? Бери меня, Джоэл. Трахай меня до потери пульса.
Joel Но я влюблён в твою дочь, мадам... Как там фамилия у Молли? Правильный ответ! Ты сделал это, Джоэл. Он сделал, ребята!
Molly [Молли и Роджер выходят из-за занавесок] Да. Ты первый парень, который смог пройти этот тест!
Roger Я очень впечатлён, Джоэл. Очень.
Joel Э-э, спасибо.
Roger Я видел, как многие парни Молли заканчивали у моей жены на этом буфете и проваливали этот тест с треском!
Joel О. Могу я пройти тест ещё раз?
[все смеются]
Joel Пожалуйста? Давай, я хочу переспать с твоей мамой.
Bubby Ты в порядке, Бубела?
Joel Хм... О, да. Всё нормально. Я просто думаю о кое-чём.
Bubby Позволь рассказать тебе небольшую историю.
Kyle [переход к сцене в ресторане] Подожди! Кто этот человек?
Joel Моя Бабби. Та дама, о которой я говорил, которая любит художественную литературу?
Karen О, твоя бабушка.
Joel Да.
Bubby [переход к квартире Бабби] Позволь рассказать тебе маленькую историю. Это история о бейгелях.
Joel Подожди, не говори больше. Я понял. Ты собирался сказать, что бейгели — это метафора круга жизни.
Bubby Нет, я не собирался говорить этого.
Joel О, боже мой, конечно! Как я мог этого не заметить? Я позволил своему желанию урвать счёт Dickricker затмить моё суждение! Я точно знаю, что нужно сделать!
[Joel stands]
Joel Спасибо, Бубби!
Bubby [Бубби встаёт и обнимает Джоэла] О, Джоэл, я так горжусь тобой!
Joel [объятие длится] Что мы делаем?
Bubby Не знаю, но кажется, так и должно быть.
Joel О, Боже, Бубби, я так сильно хочу тебя.
Bubby Делай это. Делай это, Джоэл. Не думай об этом слишком.
Joel О, нет.
[Джоэл поднимает юбку Бубби, обнажая юные ноги, и разрывает объятие]
Joel Я... Похоже, мне нужно уйти.
Bubby Да, понимаю.
Joel Эй, Бабби.
Bubby Да, bubela?
Joel Спасибо.
[переход к ресторану, где Кайл и Карен ошарашены]
Joel Извини.
Molly Ты извинишь? Думала, тебя зовут Джоэл.
Joel На самом деле, Джоэл — моё второе имя.
Molly Извини — твоё первое имя?
Joel Билли — моё первое имя.
Molly Тебя зовут Билли Джоэл?
Joel Хмм... Я раньше об этом не думал, но да, наверное, так и есть. Пожалуй, мне пора. Спокойной ночи.
Bob Рождественские шарады! Тиффани, твоя очередь.
Tiffany Моя очередь.
Bob Твоя очередь. На старт. Внимание. Марш.
Tiffany Ладно. Эм...
Bob Боб, Джоэл: [одновременно] Для цветных девушек, которые думали о суициде, когда радуга была достаточно яркой!
Tiffany Да!
Joel Ага!
Brenda [читая с бумажки] Это «Колесницы огня».
Bob Стой, стой, стой...
Eggbert «Колесницы огня».
Bob Нет, нет, дорогая...
Guest 1 Ура, Бренда!
Guest 2 Ты угадала!
Eggbert Она угадала!
Bob Вау! Отлично, дорогая!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эми Полер
Эми Полер
Amy Poehler
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Ed Helms
Норин ДеВулф
Норин ДеВулф
Noureen DeWulf
Мелани Лински
Мелани Лински
Melanie Lynskey
Эринн Хэйс
Erinn Hayes
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Kenan Thompson
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Jason Mantzoukas
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Bill Hader
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Тейона Паррис
Тейона Паррис
Teyonah Parris
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Морин Мюллер
Maureen Mueller
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Christopher Meloni
Майкл Ян Блэк
Линн Коэн
Линн Коэн
Lynn Cohen
