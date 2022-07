1 Blackfoot Bloodhounds, Bitches Brooke Butler 0:08

2 Medication All Day 3:30

3 Boys Be Dogs, Girls Be Bitches Felisha Cooper 0:03

4 Teasin' Ass Bitch A Giant Dog 2:30

5 Crazy Wicca B******t Sianoa Smit-McPhee, Caitlin Stasey 0:11

6 Look Out Young Son Grand Ole Party 2:21

7 Fucking Magic Dude Eli Vargas, Cody Saintgnue 0:09

8 Sucka for My Suga Dueling £ugers 3:14

9 Queef & Run Tom Williamson, Chris Petrovski 0:07

10 Let It Go Matt K. Shrugg 1:59

11 Mr. Tiny Pee Pee Brooke Butler 0:05

12 Crushed IconAclass 2:59

13 Going To PE Caitlin Stasey, Sianoa Smit-McPhee 0:06

14 Workout Theme 1 Mads Heldtberg 0:20

15 Balls Deep Tom Williamson 0:06

16 Selena Shay Astar 2:24

17 Exactlies Sianoa Smit-McPhee 0:02

18 Workout Theme 2 Mads Heldtberg 0:44

19 It's Cold Leigh Parker 0:06

20 Saturday Night John Wesley Coleman III 2:32

21 Credit Card Chris Petrovski, Jordan Wilson 0:05

22 Gangsta Cheer Mads Heldtberg 0:24

23 Shave My Ballsack Eli Vargas 0:02

24 Lil Manny B Mini Death 3:37

25 Sweet Sweet Freezer Leigh Parker, Jordan Wilson 0:09

26 F Yeah Sean Spillane, E. David Blaque 3:35

27 She's Got Me Boss Chris Petrovski 0:03

28 The Grand A Giant Dog 2:36

29 Kinda New To Me Brooke Butler, Caitlin Stasey 0:09

30 Cheerleader Love Mads Heldtberg 2:46

31 I Am a Witch Sianoa Smit-McPhee, Caitlin Stasey, Reanin Johannink 0:08

32 Take a Bite of My Heart Sianoa 3:35

33 How's Your Hand Caitlin Stasey 0:08

34 Ghostcest A Giant Dog 3:00