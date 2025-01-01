Charles AmbroseЯ не получаю удовольствия от своей работы, Джон. Это не фетиш. Речь идёт о том, чтобы позволить тем, кто уже умирает... уйти с достоинством. Иногда самые великие акты любви — это самые трудные поступки.
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Agent Katherine CowlesДоктор Клэнси, прежде чем мы поднимемся наверх, с вашего позволения, но я вообще не верю в паранормальное. Это всё фальшь. Надеюсь, вы не против.
John ClancyСовсем нет. Я так же отношусь к психотерапевтам. Им нужна только одна вещь — ваши деньги. Дашь им палец — отрежут всю руку.
John ClancyЯ? У меня нет шуток. Ладно, одну скажу. Эта женщина, миссис Джонс, э-э... у неё редкое сердечное заболевание. Доктор прописал ей мужской гормон для повышения тестостерона, по две таблетки в день. Она их принимает, а через месяц возвращается к доктору и говорит: «Доктор, этот гормон творит чудеса с моим сердцем. Единственная проблема — у меня растут волосы в местах, где раньше их не было». Он отвечает: «Не волнуйтесь, миссис Джонс. Избыточный рост волос — это нормально. А где именно они растут?» Она говорит: «На моих яичках, доктор. На моих яичках.»
Joe Merriwether[в больничной палате после стрельбы]Чёрт, Джон! Я не готов умирать. Думаю, я... Знаешь, я к этому готовился. Немного ждал этого. Но не через пару месяцев. У меня столько всего надо сделать. Хочу перевезти Лору за город. Хочу научить сына водить машину.