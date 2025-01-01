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Киноафиша Фильмы Экстрасенсы Цитаты из фильма Экстрасенсы

Цитаты из фильма Экстрасенсы

Charles Ambrose Я не получаю удовольствия от своей работы, Джон. Это не фетиш. Речь идёт о том, чтобы позволить тем, кто уже умирает... уйти с достоинством. Иногда самые великие акты любви — это самые трудные поступки.
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Agent Katherine Cowles Доктор Клэнси, прежде чем мы поднимемся наверх, с вашего позволения, но я вообще не верю в паранормальное. Это всё фальшь. Надеюсь, вы не против.
John Clancy Совсем нет. Я так же отношусь к психотерапевтам. Им нужна только одна вещь — ваши деньги. Дашь им палец — отрежут всю руку.
Agent Katherine Cowles Тот, кто это сказал, явно никогда не встречал хорошего специалиста.
John Clancy Это сказал Зигмунд Фрейд.
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Charles Ambrose Мне неинтересно играть в Бога. Что касается его работы, меня это не впечатляет.
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Joe Merriwether Во имя дружбы, расскажи мне шутку.
John Clancy Я? У меня нет шуток. Ладно, одну скажу. Эта женщина, миссис Джонс, э-э... у неё редкое сердечное заболевание. Доктор прописал ей мужской гормон для повышения тестостерона, по две таблетки в день. Она их принимает, а через месяц возвращается к доктору и говорит: «Доктор, этот гормон творит чудеса с моим сердцем. Единственная проблема — у меня растут волосы в местах, где раньше их не было». Он отвечает: «Не волнуйтесь, миссис Джонс. Избыточный рост волос — это нормально. А где именно они растут?» Она говорит: «На моих яичках, доктор. На моих яичках.»
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Charles Ambrose Мы связаны. Одно и то же животное.
John Clancy Нет, нет. Я не убийца.
Charles Ambrose Об этом мы поговорим через семь минут.
John Clancy Семь минут?
Charles Ambrose Именно тогда ты кого-то убьёшь.
John Clancy Кого именно?
Charles Ambrose Меня.
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Joe Merriwether [в больничной палате после стрельбы] Чёрт, Джон! Я не готов умирать. Думаю, я... Знаешь, я к этому готовился. Немного ждал этого. Но не через пару месяцев. У меня столько всего надо сделать. Хочу перевезти Лору за город. Хочу научить сына водить машину.
John Clancy Ты всегда был паршивым водителем.
Joe Merriwether [смеясь] Знаю.
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Agent Katherine Cowles Привет.
John Clancy Привет.
Agent Katherine Cowles Я принесла материалы дела.
John Clancy Это было не обязательно.
Agent Katherine Cowles Агентство изменило правила оформления дел. Теперь их легче читать.
John Clancy Хм. Ну, это облегчение.
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John Clancy Что бы это ни было, у меня есть эта супер-пупер дельюкс версия того, что теперь называют «интуицией» и «внутренним чутьём».
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[последние слова]
Charles Ambrose [рассказывает из могилы] До скорой встречи, Джон.
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[первые реплики]
Джо Мерривезер [нюхая сигару] Кубинская.
Агент Кэтрин Коулз Что скажешь, Сойер?
Агент Сойер Похоже, совпадение.
Агент Кэтрин Коулз [показывает Джо три пальца]
Агент Сойер [по телефону] Да, это Джо. У нас серия. Тот же почерк, та же подпись, ни ДНК, ни одной грёбаной ниточки.
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