Я? У меня нет шуток. Ладно, одну скажу. Эта женщина, миссис Джонс, э-э... у неё редкое сердечное заболевание. Доктор прописал ей мужской гормон для повышения тестостерона, по две таблетки в день. Она их принимает, а через месяц возвращается к доктору и говорит: «Доктор, этот гормон творит чудеса с моим сердцем. Единственная проблема — у меня растут волосы в местах, где раньше их не было». Он отвечает: «Не волнуйтесь, миссис Джонс. Избыточный рост волос — это нормально. А где именно они растут?» Она говорит: «На моих яичках, доктор. На моих яичках.»