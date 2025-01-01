Emilia Не думаю, что виноваты мужья, если жёны падают. Говорят, что они забывают о своих обязанностях, льют наши сокровища в чужие объятия, или же охвачены капризной ревностью, которая нас сковывает. Или говорят, что они бьют нас. Что ж, у нас есть горечь, и хоть у нас есть немного достоинства, у нас есть и месть. Пусть мужья знают: у жён есть разум, как и у них. Они видят, слышат, имеют вкус и к сладкому, и к кислому, как мужья. Что они делают, меняя нас на других? Развлекаются? Думаю, да. А рождает ли это привязанность? Думаю, да. Это слабость, что ошибается так? И это тоже. Неужели у нас нет привязанностей, желаний к забавам и слабостей, как у мужчин? Тогда пусть пользуются нами хорошо, а если нет — пусть знают: те беды, что мы причиняем, — от них же и учимся.