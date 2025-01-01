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Киноафиша Фильмы Отелло Цитаты из фильма Отелло

Цитаты из фильма Отелло

Iago О, берегись, мой господин, ревности. Это зелёноглазый монстр, который насмехается над тем, чем питается.
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[первые реплики]
Рассказчик Жил-был в Венеции мавр, Отелло, который за свои заслуги и военное искусство пользовался большим уважением. Случилось так, что он влюбился в молодую благородную даму по имени Дездемона, которая, очарованная его добродетелями, ответила ему взаимностью...
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Отелло Наглая тварь!
Дездемона Клянусь небом, вы меня обижаете!
Отелло Разве ты не тварь?
Дездемона Нет, клянусь, я христианка. Пусть небо простит!
Отелло Прошу прощения тогда. Я принял тебя за ту хитрую шлюху Венеции, что вышла замуж за Отелло.
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Othello Иди, Дездемона, у меня есть всего час любви, чтобы провести с тобой. Мы должны подчиниться времени.
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Iago Я ношу чувства на рукаве.
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Отелло Я не знаю, где тот Прометеев огонь, что мог бы вновь зажечь твой прежний свет.
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Emilia У меня к тебе есть желание.
Iago Желание ко мне? Это обычное желание...
Emilia А?
Iago Иметь глупую жену.
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Othello Яго. Яго! Честный Яго,
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Othello О, теперь навеки прощай, спокойный ум! Прощай, довольство! Прощай, пернатое войско и великие войны, делающие честолюбие добродетелью! О, прощай! Прощай ржущий конь и пронзительная труба, возбуждающий дух барабан, ухо режущий свисток, королевский штандарт и всё благородство, гордость, пышность и обстоятельства славной войны!
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[последние слова]
Othello Когда расскажешь о моих несчастных делах, говори обо мне, как я есть. Не смягчай и не приписывай злого умысла. Тогда ты скажешь о том, кто любил не мудро, но слишком сильно, о том, кто не был склонен к ревности, но, будучи доведен до крайности, запутался без меры; о том, чья рука, как у низменного индейца, выбросила жемчужину дороже всей его стаи. Запомни это.
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Emilia Не год и два делают из человека мужчину. Все мы — лишь животы, а мы для них — пища. Они жрут нас жадно, а насытившись, отрыгивают.
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Iago Репутация приобретается без заслуг и теряется без причины.
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Iago Жена нашего генерала теперь — сам генерал.
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Iago Я хорошо знаю нравы нашей страны. В Венеции они позволяют небесам видеть шалости, которые не смеют показывать своим мужьям. Их лучшая совесть — не оставить это несделанным, а сохранить в тайне.
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Iago Что в таком желании может вонять сильнее всего — мерзкие несоразмерности, мысли противоестественные.
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Iago Я бы хотел просить вашу честь не вглядываться в это дальше. Оставьте это времени.
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Othello Её имя, что было так же свежо, как лик Дианы, теперь запятнано и черно — как и моё собственное лицо.
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Iago Где же удовлетворение? Невозможно, чтоб ты это увидел, даже если бы они были крепки как козлы, горячие как обезьяны.
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Iago Недавно я спал с Кассио, и, мучимый невыносимой зубной болью, не мог уснуть. Есть такие люди, что в своем сне бормочут свои дела. Один из таких — Кассио. Во сне я слышал, как он говорил: «Милая Дездемона, будь осторожна, давай скрывать нашу любовь». И тогда, сударь, он сжимал и выкручивал мою руку, крича: «О, милое создание!» — и целовал меня так, словно вырывал эти поцелуи с корнями с моих губ. Потом клал ногу мне на бедро, вздыхал, целовал и кричал: «Проклята судьба, что дала тебя этому мавру!»
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Othello Чёрт возьми её, развратная стерва! Чёрт возьми её!
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Отелло Но как же жаль, Яго! О, Яго, как же жаль!
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Othello Что он сказал?
Iago Правда, он сказал — я и сам не знаю что точно.
Othello Что? Что?
Iago Врёт...
Othello Врёт с ней?
Iago С ней, на ней — как хочешь.
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Lodovico Герцог и сенаторы Венеции приветствуют вас.
Othello Целую орудие их наслаждений.
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Lodovico Он в своём уме? Не потерял ли рассудок?
Iago Он есть тот, кто он есть.
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Emilia Не думаю, что виноваты мужья, если жёны падают. Говорят, что они забывают о своих обязанностях, льют наши сокровища в чужие объятия, или же охвачены капризной ревностью, которая нас сковывает. Или говорят, что они бьют нас. Что ж, у нас есть горечь, и хоть у нас есть немного достоинства, у нас есть и месть. Пусть мужья знают: у жён есть разум, как и у них. Они видят, слышат, имеют вкус и к сладкому, и к кислому, как мужья. Что они делают, меняя нас на других? Развлекаются? Думаю, да. А рождает ли это привязанность? Думаю, да. Это слабость, что ошибается так? И это тоже. Неужели у нас нет привязанностей, желаний к забавам и слабостей, как у мужчин? Тогда пусть пользуются нами хорошо, а если нет — пусть знают: те беды, что мы причиняем, — от них же и учимся.
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Othello Это причина, это причина, о душа моя. Не назову я её тебе, целомудренные звёзды. Это причина. Но крови её я не пролью, не трону той кожи, что бела, словно снег, и гладка, как мраморная статуя. Но она должна умереть, иначе предаст ещё многих.
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Othello Загаси свет — и погаси жизнь.
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Отелло Если после каждой бури наступают такие тихие часы, пусть ветры дуют, пока не разбудят Смерть!
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Iago Подойди, лейтенант, стопку вина. Вот пара господ, что хотят выпить за здоровье черного Отелло.
Cassio Не сегодня, добрый Яго. У меня голова совсем не варит для выпивки.
Iago О, всего лишь чашку.
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Iago Наш генерал так рано ушёл, ради любви к Дездемоне. Он ещё не провёл с ней ночь в страсти, а она — игра для Юпитера.
Cassio Она — дивная дама.
Iago И полна задора, гарантирую. Какой у неё взгляд — спровоцировать может.
Cassio А я всё же считаю её весьма скромной.
Iago Ну, счастья им в постели.
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Othello Если б я сейчас умер — был бы счастливей всех, ведь душа моя полна покоя — такого абсолютного. Но другого утешенья, равного этому, в судьбе не сыскать.
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Iago Ничего не требуй от меня. Что знаешь — знаешь.
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Iago Я ненавижу мавра.
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Emilia Она была целомудренна. Она любила тебя.
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Othello Самые почтенные, достойные и уважаемые сэры, мои благородные и одобренные господа, то, что я забрал дочь этого старика, — это правда.
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Отелло Она в ответ на мои страдания лишь вздохи подарила.
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Othello Это было жалко, ужасно жалко.
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Othello И велел мне, если у меня есть друг, что любит её, лишь научить его рассказывать мою историю — и этим он её покорит.
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Отелло Она любила меня за те опасности, что я пережил, А я любил её за то, что она жалела обо мне.
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Brabantio Смотри на неё, Мур, если у тебя есть глаза, чтобы видеть. Она обманула своего отца, и может обмануть тебя.
🧡
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Iago Я — не тот, кем кажусь.
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Cassio Репутация, репутация, репутация! Я потерял свою репутацию! Я потерял бессмертную часть себя, и то, что осталось — зверское. Моя репутация, Яго! Моя репутация.
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