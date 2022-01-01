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Искатель воды
Искатель воды, 2014: актеры и роли
The Water Diviner
Искатель воды
2014 / Австралия / Турция / США
Трейлер
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Искатель воды, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рассел Кроу
Russell Crowe
В ролях
Рассел Кроу
Russell Crowe
Ольга Куриленко
Olga Kurylenko
Изабель Лукас
Isabel Lucas
Джай Кортни
Jai Courtney
Дэймон Херриман
Damon Herriman
Жаклин МакКензи
Jacqueline McKenzie
Райан Корр
Ryan Corr
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