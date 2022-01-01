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Искатель воды Искатель воды
Киноафиша Фильмы Искатель воды Искатель воды, 2014: актеры и роли
The Water Diviner Искатель воды 2014 / Австралия / Турция / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Искатель воды, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe
В ролях
Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Ольга Куриленко Ольга Куриленко Olga Kurylenko Изабель Лукас Изабель Лукас Isabel Lucas Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Дэймон Херриман Дэймон Херриман Damon Herriman Жаклин МакКензи Жаклин МакКензи Jacqueline McKenzie Райан Корр Райан Корр Ryan Corr
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