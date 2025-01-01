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Киноафиша Фильмы Мертвые Цитаты из фильма Мертвые

Цитаты из фильма Мертвые

[последние реплики]
Габриэль Конрой [закадровый голос] Один за другим мы все становимся тенями. Лучше смело перейти в тот другой мир, во всей полноте какой-то страсти, чем уныло увядать с годами. Как долго ты хранил в своём сердце образ глаз возлюбленного, когда он сказал тебе, что не хочет жить. Я сам никогда так не чувствовал ни к одной женщине, но знаю — это должно быть любовь. Вспомни всех, кто когда-либо был, с самого начала времён. И меня, такого же мимолётного, как и они, мерцающего, угасающего в их сером мире. Как всё вокруг меня, этот твёрдый мир, который они построили и в котором жили, уменьшается и растворяется. Идёт снег. Идёт в том одиноком кладбище, где похоронен Майкл Фьюри. Идёт тихо по Вселенной и тихо падает, словно приближение их последнего конца, на всех живых и мёртвых.
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Gabriel Conroy [спрашивает Гретту о Майкле Фьюри] От чего он так рано умер? От туберкулёза, да?
Gretta Conroy Мне кажется, он умер из-за меня.
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Mr. Grace Ты забрал всё, что слева от меня, ты забрал всё, что справа от меня, ты забрал всё, что позади меня, ты забрал всё, что передо мной, и, что хуже всего, ты забрал у меня Бога.
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Molly Ivors Я и не думала, что ты — западный брит.
Gabriel Conroy И что ты имеешь в виду под «западным бритом»?
Molly Ivors Того, кто смотрит на Англию в надежде на спасение, вместо того чтобы полагаться только на себя.
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Mary Jane Что ж, разве это не ради чести Божьей, тётя Кейт?
Aunt Kate Я отлично знаю, что такое честь Божья, Мэри Джейн.
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Freddy Malins О, извините... Видите ли, я никогда не мог облегчиться в присутствии других. Иначе я бы уже в армию пошёл.
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Mary Jane Вы тоже орнитолог?
Bartell D'Arcy Любитель. Думаю, то, что я певец, делает меня восприимчивым к другим существам, которые поют. Птицы — самые красивые певцы из всех. Просто вспомните про певчую ворону и крапивника.
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Gabriel Conroy Кто он был?
Gretta Conroy Он работал на газовом заводе.
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