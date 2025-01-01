[последние реплики]

Габриэль Конрой [закадровый голос] Один за другим мы все становимся тенями. Лучше смело перейти в тот другой мир, во всей полноте какой-то страсти, чем уныло увядать с годами. Как долго ты хранил в своём сердце образ глаз возлюбленного, когда он сказал тебе, что не хочет жить. Я сам никогда так не чувствовал ни к одной женщине, но знаю — это должно быть любовь. Вспомни всех, кто когда-либо был, с самого начала времён. И меня, такого же мимолётного, как и они, мерцающего, угасающего в их сером мире. Как всё вокруг меня, этот твёрдый мир, который они построили и в котором жили, уменьшается и растворяется. Идёт снег. Идёт в том одиноком кладбище, где похоронен Майкл Фьюри. Идёт тихо по Вселенной и тихо падает, словно приближение их последнего конца, на всех живых и мёртвых.