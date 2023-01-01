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Мертвые
Мертвые, 1987: актеры и роли
The Dead
Мертвые
1987 / Великобритания / Ирландия / США
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Мертвые, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон
John Huston
В ролях
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Дэн О’Херлихи
Dan O'Herlihy
Донал Доннелли
Dónal Donnelly
Хелена Кэрролл
Helena Carroll
Кэтлин Дилэйни
Ингрид Крейги
Ingrid Craigie
Рэйчел Даулинг
Rachael Dowling
Мари Кин
Marie Kean
Фрэнк Паттерсон
Frank Patterson
Донал МакКэнн
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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