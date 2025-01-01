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Киноафиша Фильмы Керель Цитаты из фильма Керель

Цитаты из фильма Керель

Narrator Внутренняя гармония Кереля была неразрушима; ведь она заключена в том небесном небес - где красота соединяется с красотой.
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Querelle Я не фея!
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Lieutenant Seblon Мы должны благодарить Иисуса за то, что можем прославлять смирение, ведь Он сделал его знаком божественного. Божество в глубинах нашей души. Зачем же нам отказываться от насилия этого мира? Если это Божество должно противостоять насилию, то оно должно быть сильным, чтобы одержать победу. А смирение может родиться только из унижения. Иначе это не что иное, как тщеславие.
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[первые реплики]
Лейтенант Себлон Мысль о убийстве часто вызывает в воображении море и моряков. За мыслями о море и убийстве, как правило, следует мысль о любви или сексуальности.
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Lieutenant Seblon Великая страсть Кереля — его собственное тело в покое. Будто он отражается в собственном образе. Он смотрит на себя, словно через увеличительное стекло. Внимательно изучает мельчайшие события, словно этимолог. Но как же сияет его тело в славе гордых движений!
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Lysiane [поёт] Каждый убивает то, что любит! Каждый убивает то, что любит! Да-да-даа. Да-да да-даа. Каждый убивает то, что любит! Каждый убивает то, что любит! Да-да-даа. Да-да да-даа...
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Lysiane Я очень довольна. У тебя надёжный, тяжёлый, массивный член. Не изящный, но крепкий. И такой непохожий на Робертов.
Querelle Чем именно отличается?
Lysiane У твоего члена больше характера.
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Gil Я реально хочу переспать с твоей сестрой. Представляешь, как бы я с ней обошёлся, если держал бы её так же, как сейчас тебя?
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Nono Ладно, ты знаешь правила игры. Если выиграешь — Лизиан твоя. Если выиграю я — ты мой. Двадцать девять.
Querelle Двадцать пять.
Nono Ты проиграл.
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Lysiane Знаешь, в последнее время мне часто снится твоя хр##ь.
Querelle Да? А во сне она была лучше?
Lysiane Нет.
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Lysiane Монета за твои мысли, Керель.
Querelle Я признаю существование власти в Марио. Замечаю его объективные жесты. Объективность — спутница абсолютной власти. Она господствует над неоспоримой моральной властью. Это совершенная социальная организация.
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Lysiane Мне надоели твои ругательства. Поняла? Твои ругательства. Ты не думаешь, что я не знаю? Мне это надоело.
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Моряк №1 Наконец-то земля.
Моряк №2 И бабы. Сочные тёлки. Горячие и мокрые.
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Narrator Между такими мужчинами и только для них создаётся вселенная, из которой идея женщины изгнана. Отсутствие женщины заставляет двоих мужчин черпать немного женственности друг в друге, чтобы выдумать женщину.
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Narrator Когда мадам Лизиан оказалась перед Кереллем, её взгляд невольно упал на его ширинку. Возможно, сегодня ткань была менее жёсткой, отчётливо очерчивая его член и яйца, позволяя мадам Лизиан заметить различие между двумя братьями. Она всё ещё надеялась, что у моряка член будет меньше, чем у Робера.
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Querelle Я только что сделал это впервые. Это не так, как я думал.
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Gil Полетт, ты моя милая свинка с этой прелестной киской. Ты снова почувствуешь вкус моей палки! Я — мужчина. Я даже с пацанами трахаюсь! И с тобой тоже, Тео!
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Roger Bataille Меня зовут Роджер. Роджер Баталь.
Querelle Спасибо, Роджер. Роджер Баталь.
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Nono Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Lysiane Ты знаешь, я знаю, чего хочу.
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Lysiane Ты отвратительна! Ты — мой враг! Ты меня уничтожила. У тебя таинственные силы. Они растут бесконечно. Ты не человек. Ты не с этой земли!
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Lysiane У тебя даже нормальной эрекции нет. Она не держится вечно.
Querelle Купи себе резиновую.
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Mario Осторожно, Керель! Если оступишься, можно упасть очень далеко.
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Querelle Этот коп в драгоценностях. У меня есть свои драгоценности, но я их не выпендриваю.
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Lieutenant Seblon С тех пор как я влюбился в Кереля, я стал меньше придираться. Моя любовь делает меня мягче. Чем больше я люблю Кереля, тем нежнее и определённее становится женщина во мне — и тем грустнее она становится, ведь ей не достичь полного счастья. В одном из этих странных откровений, определяя мои отношения с Керелем, я думаю среди всех этих печалей и внутренних поражений: «В чём смысл?»
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Robert Наконец-то я понял, почему ты не разрешаешь другим девочкам носить чёрное бельё.
Lysiane А? Почему?
Robert Потому что только ты обладаешь благородством этого черного. Оно делает тебя такой прекрасной — придаёт торжественность — и в то же время ты невыносимо сексуальна.
Lysiane Я что, тебя заводю?
Robert Хочешь посмотреть?
Lysiane Ладно, начинай.
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Querelle Я на грани позора, от которого никто не поднимается. Но только в этом позоре я обрету вечный покой. Я так слаб. Меня победили. Полностью победили. И мои мысли печальны. Во мне осенние чувства, пятна, тонкие смертельные раны.
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Mario Лизиан долго ждала любви. Мужчины никогда особо её не заводили. Лишь к сорока годам у неё появился аппетит к крепким мужчинам.
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Mario Она любит твоего брата. Роберт — её мужчина. Первый настоящий, как мне кажется. Но когда они занимаются любовью, это как у геев, а Лизиан презирает геев.
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Robert Ноно видит в своей игре с Кереллем энергичное, немного хвастливое проявление похоти, которую, как он считает, обнаружил в Керелле. В этом нет ничего больше, чем в оргии в монастыре: немного приятного веселья.
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Nono Я знаю, что ничего не рискую... потому что ни одна эмоция не затмевает чистоту моей игры. Никакой страсти. Это игра без тяжести.
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Querelle Он никогда не дерётся. Слишком труслив для этого. Просто большой п***р.
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Gil Я тебя никогда не забуду.
Querelle Ты так сейчас говоришь. Жизнь летит быстро. Ты уже меня забыл.
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Lysiane [пока они танцуют] Монетка за твои мысли, Керель.
Querelle Я признаю существование власти в Марио. Я отмечаю его объективные жесты. Объективность — спутник полной власти. Она господствует над неоспоримой моральной властью. Это идеальная социальная организация.
[Он останавливается в танце и уходит]
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Lysiane [поёт] Каждый убивает то, что любит, Кто-то взглядом горьким, Кто-то ласковым словом, Трус делает это поцелуем...
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Querelle Ты — приятель. Все остальные — му##и, а ты — приятель. Что бы тебе ни было нужно от меня — это твоё.
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Querelle Ты знаешь, по кому ты так тоскуешь? По бойфренду своего мужа. По его заднице!
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Лейтенант Себлон Как только я достаточно страдал в одиночестве из-за своей особенности, возможно, я обнажённым прижму к себе этих парней, что ломают меня своей дерзостью и силой. Хотя я едва верю в это. Со слезами на глазах благодарю Бога за этот дар блаженства. Мои слёзы смягчают меня. Я таю от их влажности на щеках. Я ворочаюсь, катаюсь по волнам нежности к этим парням и их твёрдым, чуть заметно бледным щекам.
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Mario В конце концов, она всё ещё твоя жена.
Nono Ты считаешь, мне стоит ревновать?
Mario Это было бы нормально.
Nono Возможно. Но что такое норма?
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Nono Не хочу лезть в эту дерь#ву. Не хочу обжечься.
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Матрос #3 Говорят, всякая хитрость — это бросок костей с боссом, если он хочет поймать шлюху.
Матрос #4 Ноно. Так зовут босса Ферии. Ноно.
Матрос #1 Верно. Ноно.
Матрос #2 А почему надо бросать кости?
Матрос #1 Таково правило. Если выиграл — выбираешь, кого хочешь. Если проиграл — сначала босс должен тебя е#ать.
Матрос #2 Правда?
Матрос #3 Правда — и я чертовски уверен, что многим парням даже нравится проигрывать.
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Lysiane Вы только и смотрите друг на друга. Меня для вас даже нет. Кто же я тогда? Где моё место? Вы живёте только в глазах брата. Внутри брата, а он — внутри вас. Между нами для меня нет места. Я у двери. Я слишком жирная. Всё. Я слишком жирная!
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Robert Как давно ты в Бресте?
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Sailor #2 Ты раньше был в Бресте?
Sailor #1 Почему?
Sailor #2 Потому что там самый отвязный бордель на свете.
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Narrator Её разум затуманивало крайнее, точное, неописуемое слияние этих двух мускулистых, жилистых тел. Она пыталась протолкнуть мягкую, растворяющуюся массу собственного пышного тела между ними.
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Narrator Глядя на Кереля, Лизиан уже потеряла то чувство, которое фехтовальщики называют «братство меча». Она была одна.
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Narrator В каком-то непостижимом смысле Керель понимал, что любовь — это дело добровольное. Ты должен этого хотеть.
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Gil Может ли один человек сделать с другим что-то хуже, чем ударить по его чести?
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Robert Ни мой брат, ни я не настолько влюблены в любовь, чтобы искать новых приключений.
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Lysiane Я всегда оставалась равнодушной к желаниям, которые мне показывали другие; но моя ментальная чистота построила внутри меня поле, которое легко засеять семенами чуда.
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Lieutenant Seblon Возможно, любовь — это логово убийц, и если это так — втянет ли меня в него Керель? А я? Когда придёт время утонуть в своих чувствах к Керелю — прозвучит ли для меня сигнал тревоги?
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Lysiane Ты один в этом мире. Ночь накрывает одиночество бескрайнего пространства.
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