NarratorВнутренняя гармония Кереля была неразрушима; ведь она заключена в том небесном небес - где красота соединяется с красотой.
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QuerelleЯ не фея!
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Lieutenant SeblonМы должны благодарить Иисуса за то, что можем прославлять смирение, ведь Он сделал его знаком божественного. Божество в глубинах нашей души. Зачем же нам отказываться от насилия этого мира? Если это Божество должно противостоять насилию, то оно должно быть сильным, чтобы одержать победу. А смирение может родиться только из унижения. Иначе это не что иное, как тщеславие.
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[первые реплики]
Лейтенант СеблонМысль о убийстве часто вызывает в воображении море и моряков. За мыслями о море и убийстве, как правило, следует мысль о любви или сексуальности.
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Lieutenant SeblonВеликая страсть Кереля — его собственное тело в покое. Будто он отражается в собственном образе. Он смотрит на себя, словно через увеличительное стекло. Внимательно изучает мельчайшие события, словно этимолог. Но как же сияет его тело в славе гордых движений!
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Lysiane[поёт]Каждый убивает то, что любит! Каждый убивает то, что любит! Да-да-даа. Да-да да-даа. Каждый убивает то, что любит! Каждый убивает то, что любит! Да-да-даа. Да-да да-даа...
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LysianeЯ очень довольна. У тебя надёжный, тяжёлый, массивный член. Не изящный, но крепкий. И такой непохожий на Робертов.
QuerelleЧем именно отличается?
LysianeУ твоего члена больше характера.
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GilЯ реально хочу переспать с твоей сестрой. Представляешь, как бы я с ней обошёлся, если держал бы её так же, как сейчас тебя?
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NonoЛадно, ты знаешь правила игры. Если выиграешь — Лизиан твоя. Если выиграю я — ты мой. Двадцать девять.
QuerelleДвадцать пять.
NonoТы проиграл.
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LysianeЗнаешь, в последнее время мне часто снится твоя хр##ь.
QuerelleДа? А во сне она была лучше?
LysianeНет.
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LysianeМонета за твои мысли, Керель.
QuerelleЯ признаю существование власти в Марио. Замечаю его объективные жесты. Объективность — спутница абсолютной власти. Она господствует над неоспоримой моральной властью. Это совершенная социальная организация.
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LysianeМне надоели твои ругательства. Поняла? Твои ругательства. Ты не думаешь, что я не знаю? Мне это надоело.
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Моряк №1Наконец-то земля.
Моряк №2И бабы. Сочные тёлки. Горячие и мокрые.
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NarratorМежду такими мужчинами и только для них создаётся вселенная, из которой идея женщины изгнана. Отсутствие женщины заставляет двоих мужчин черпать немного женственности друг в друге, чтобы выдумать женщину.
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NarratorКогда мадам Лизиан оказалась перед Кереллем, её взгляд невольно упал на его ширинку. Возможно, сегодня ткань была менее жёсткой, отчётливо очерчивая его член и яйца, позволяя мадам Лизиан заметить различие между двумя братьями. Она всё ещё надеялась, что у моряка член будет меньше, чем у Робера.
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QuerelleЯ только что сделал это впервые. Это не так, как я думал.
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GilПолетт, ты моя милая свинка с этой прелестной киской. Ты снова почувствуешь вкус моей палки! Я — мужчина. Я даже с пацанами трахаюсь! И с тобой тоже, Тео!
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Roger BatailleМеня зовут Роджер. Роджер Баталь.
QuerelleСпасибо, Роджер. Роджер Баталь.
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NonoНадеюсь, ты знаешь, что делаешь.
LysianeТы знаешь, я знаю, чего хочу.
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LysianeТы отвратительна! Ты — мой враг! Ты меня уничтожила. У тебя таинственные силы. Они растут бесконечно. Ты не человек. Ты не с этой земли!
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LysianeУ тебя даже нормальной эрекции нет. Она не держится вечно.
QuerelleКупи себе резиновую.
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MarioОсторожно, Керель! Если оступишься, можно упасть очень далеко.
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QuerelleЭтот коп в драгоценностях. У меня есть свои драгоценности, но я их не выпендриваю.
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Lieutenant SeblonС тех пор как я влюбился в Кереля, я стал меньше придираться. Моя любовь делает меня мягче. Чем больше я люблю Кереля, тем нежнее и определённее становится женщина во мне — и тем грустнее она становится, ведь ей не достичь полного счастья. В одном из этих странных откровений, определяя мои отношения с Керелем, я думаю среди всех этих печалей и внутренних поражений: «В чём смысл?»
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RobertНаконец-то я понял, почему ты не разрешаешь другим девочкам носить чёрное бельё.
LysianeА? Почему?
RobertПотому что только ты обладаешь благородством этого черного. Оно делает тебя такой прекрасной — придаёт торжественность — и в то же время ты невыносимо сексуальна.
LysianeЯ что, тебя заводю?
RobertХочешь посмотреть?
LysianeЛадно, начинай.
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QuerelleЯ на грани позора, от которого никто не поднимается. Но только в этом позоре я обрету вечный покой. Я так слаб. Меня победили. Полностью победили. И мои мысли печальны. Во мне осенние чувства, пятна, тонкие смертельные раны.
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MarioЛизиан долго ждала любви. Мужчины никогда особо её не заводили. Лишь к сорока годам у неё появился аппетит к крепким мужчинам.
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MarioОна любит твоего брата. Роберт — её мужчина. Первый настоящий, как мне кажется. Но когда они занимаются любовью, это как у геев, а Лизиан презирает геев.
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RobertНоно видит в своей игре с Кереллем энергичное, немного хвастливое проявление похоти, которую, как он считает, обнаружил в Керелле. В этом нет ничего больше, чем в оргии в монастыре: немного приятного веселья.
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NonoЯ знаю, что ничего не рискую... потому что ни одна эмоция не затмевает чистоту моей игры. Никакой страсти. Это игра без тяжести.
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QuerelleОн никогда не дерётся. Слишком труслив для этого. Просто большой п***р.
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GilЯ тебя никогда не забуду.
QuerelleТы так сейчас говоришь. Жизнь летит быстро. Ты уже меня забыл.
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Lysiane[пока они танцуют]Монетка за твои мысли, Керель.
QuerelleЯ признаю существование власти в Марио. Я отмечаю его объективные жесты. Объективность — спутник полной власти. Она господствует над неоспоримой моральной властью. Это идеальная социальная организация.
[Он останавливается в танце и уходит]
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Lysiane[поёт]Каждый убивает то, что любит, Кто-то взглядом горьким, Кто-то ласковым словом, Трус делает это поцелуем...
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QuerelleТы — приятель. Все остальные — му##и, а ты — приятель. Что бы тебе ни было нужно от меня — это твоё.
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QuerelleТы знаешь, по кому ты так тоскуешь? По бойфренду своего мужа. По его заднице!
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Лейтенант СеблонКак только я достаточно страдал в одиночестве из-за своей особенности, возможно, я обнажённым прижму к себе этих парней, что ломают меня своей дерзостью и силой. Хотя я едва верю в это. Со слезами на глазах благодарю Бога за этот дар блаженства. Мои слёзы смягчают меня. Я таю от их влажности на щеках. Я ворочаюсь, катаюсь по волнам нежности к этим парням и их твёрдым, чуть заметно бледным щекам.
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MarioВ конце концов, она всё ещё твоя жена.
NonoТы считаешь, мне стоит ревновать?
MarioЭто было бы нормально.
NonoВозможно. Но что такое норма?
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NonoНе хочу лезть в эту дерь#ву. Не хочу обжечься.
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Матрос #3Говорят, всякая хитрость — это бросок костей с боссом, если он хочет поймать шлюху.
Матрос #4Ноно. Так зовут босса Ферии. Ноно.
Матрос #1Верно. Ноно.
Матрос #2А почему надо бросать кости?
Матрос #1Таково правило. Если выиграл — выбираешь, кого хочешь. Если проиграл — сначала босс должен тебя е#ать.
Матрос #2Правда?
Матрос #3Правда — и я чертовски уверен, что многим парням даже нравится проигрывать.
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LysianeВы только и смотрите друг на друга. Меня для вас даже нет. Кто же я тогда? Где моё место? Вы живёте только в глазах брата. Внутри брата, а он — внутри вас. Между нами для меня нет места. Я у двери. Я слишком жирная. Всё. Я слишком жирная!
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RobertКак давно ты в Бресте?
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Sailor #2Ты раньше был в Бресте?
Sailor #1Почему?
Sailor #2Потому что там самый отвязный бордель на свете.
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NarratorЕё разум затуманивало крайнее, точное, неописуемое слияние этих двух мускулистых, жилистых тел. Она пыталась протолкнуть мягкую, растворяющуюся массу собственного пышного тела между ними.
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NarratorГлядя на Кереля, Лизиан уже потеряла то чувство, которое фехтовальщики называют «братство меча». Она была одна.
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NarratorВ каком-то непостижимом смысле Керель понимал, что любовь — это дело добровольное. Ты должен этого хотеть.
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GilМожет ли один человек сделать с другим что-то хуже, чем ударить по его чести?
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RobertНи мой брат, ни я не настолько влюблены в любовь, чтобы искать новых приключений.
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LysianeЯ всегда оставалась равнодушной к желаниям, которые мне показывали другие; но моя ментальная чистота построила внутри меня поле, которое легко засеять семенами чуда.
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Lieutenant SeblonВозможно, любовь — это логово убийц, и если это так — втянет ли меня в него Керель? А я? Когда придёт время утонуть в своих чувствах к Керелю — прозвучит ли для меня сигнал тревоги?
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LysianeТы один в этом мире. Ночь накрывает одиночество бескрайнего пространства.