Robert Наконец-то я понял, почему ты не разрешаешь другим девочкам носить чёрное бельё.

Lysiane А? Почему?

Robert Потому что только ты обладаешь благородством этого черного. Оно делает тебя такой прекрасной — придаёт торжественность — и в то же время ты невыносимо сексуальна.

Lysiane Я что, тебя заводю?

Robert Хочешь посмотреть?