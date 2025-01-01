Title CardС начала Второй мировой войны в 1939 году Венгрия, союзник Германии, была избавлена от насилия, охватившего всю Европу. По мере того как ход войны меняется в пользу США и их союзников, венгерское руководство ищет выход из союза с Германией. Гитлер узнает о планах Венгрии. Политическое напряжение между двумя странами растёт, и в 1944 году...
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Elek CohenВойна. Она обнажает истинное лицо человека. И когда моя родина превратилась в поле боя, ничто не могло подготовить меня к тому, что грядёт.
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Ferenc Jacobson[чистят ружья]Мой отец и я часто ходили на охоту с Элеком. Он всегда возвращался с самой добычей.
Elek CohenМне нравится охота. Но дичь никогда не стреляет в ответ.