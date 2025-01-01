Title Card С начала Второй мировой войны в 1939 году Венгрия, союзник Германии, была избавлена от насилия, охватившего всю Европу. По мере того как ход войны меняется в пользу США и их союзников, венгерское руководство ищет выход из союза с Германией. Гитлер узнает о планах Венгрии. Политическое напряжение между двумя странами растёт, и в 1944 году...