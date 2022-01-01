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Стеклянный дом
Стеклянный дом, 2013: актеры и роли
Walking with the Enemy
Стеклянный дом
2013 / США
Трейлер
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Стеклянный дом, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Шмидт
Mark Schmidt
В ролях
Джонас Армстронг
Jonas Armstrong
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Ханна Тойнтон
Hannah Tointon
Саймон Кунц
Simon Kunz
Саймон Даттон
Simon Dutton
Берн Горман
Burn Gorman
Шэйн Тейлор
Shane Taylor
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