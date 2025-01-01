Dylan Kershaw Гиддонс, при всём уважении, ты не детектив. Ты мой надзиратель, и я знаю, что ты меня давишь сильнее остальных. Почему?

Giddons Ты умный. А в этом мире нет ничего глупее умного парня. Умный человек видит дальше своего маленького мира, и это его подкашивает. Так что, когда он делает неверный ход — а ты его сделаешь — всё обычно заканчивается бардаком.

Dylan Kershaw Может, есть во мне что-то, что ты не видишь.