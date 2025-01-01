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Киноафиша Фильмы В твоих глазах Цитаты из фильма В твоих глазах

Цитаты из фильма В твоих глазах

Dylan Kershaw [Ребекке] Лучшее во мне — единственное, что мне нравится, — это ты.
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Rebecca Porter Иногда, когда я с тобой, я забываю себя.
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Rebecca Porter Стой, ты настоящая. Ты настоящий человек!
Dylan Kershaw О, это самое милое, что мне сегодня сказали.
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Rebecca Porter Я думал, ты просто ПМС.
Dylan Kershaw Да, многие нас путают.
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[последние слова]
Dylan Kershaw Это будет так странно.
Dylan Kershaw Dylan Kershaw, Rebecca Porter: [постепенно, но с нарастающей страстью они целуются]
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Dylan Kershaw Наконец-то, хоть раз в жизни... я смог увидеть что-то настоящее, а ты говоришь, что мне нужно всё бросить, так как же тогда быть справедливым...
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Rebecca Porter Иногда... Иногда ты смотришь на всё вокруг, и оно кажется совсем другим. Понимаешь?
Phillip Porter Да, знаю. Это называют пубертатом.
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Rebecca Porter У меня нет интрижки, клянусь. Нет, просто я немного с ума сошла...
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Dylan Kershaw Как ты хочешь, чтобы я просто отключил тебя?
Rebecca Porter Потому что ты меня любишь.
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Dylan Kershaw Гиддонс, при всём уважении, ты не детектив. Ты мой надзиратель, и я знаю, что ты меня давишь сильнее остальных. Почему?
Giddons Ты умный. А в этом мире нет ничего глупее умного парня. Умный человек видит дальше своего маленького мира, и это его подкашивает. Так что, когда он делает неверный ход — а ты его сделаешь — всё обычно заканчивается бардаком.
Dylan Kershaw Может, есть во мне что-то, что ты не видишь.
Giddons Пока ты на ходу, ты — только то, что я вижу.
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Rebecca Porter Я больше не могу в это играть.
Dylan Kershaw Это не игра. Это не то, во что играют.
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Rebecca Porter Дилан, тогда я не могла этого понять, но всегда чувствовала, что кто-то рядом со мной. Знаешь, просто ощущение. После её смерти оно стало сильнее, чем когда-либо. Это помогало. Ты когда-нибудь так чувствовал?
Dylan Kershaw Почему бы тебе не рассказать мне?
Rebecca Porter Помню твою первую ночь в тюрьме.
Dylan Kershaw Ага, пора признаться.
Rebecca Porter Что ты сделал?
Dylan Kershaw Я просто... хорошо обращаюсь с замками. Не очень с бесшумными сигнализациями. Два года дали, в компании в основном пожизненников.
Rebecca Porter Понимаю, это были кошмары. По-настоящему страшно.
Dylan Kershaw Да. Никогда не чувствовал себя таким одиноким, как там, отбывая срок.
Rebecca Porter ...Ты не был один.
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Rebecca Porter Мне не нравится доктор Мейнард. Он всегда смотрит на меня так, будто пытается угадать мой вес.
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Dylan Kershaw Ты прирожденный преступник.
Rebecca Porter Спорю, ты так всем девчонкам говоришь.
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Dylan Kershaw Это вроде моя идея. Барбекю в четвёртое июля.
Donna Многие так делают.
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