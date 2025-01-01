Dylan KershawГиддонс, при всём уважении, ты не детектив. Ты мой надзиратель, и я знаю, что ты меня давишь сильнее остальных. Почему?
GiddonsТы умный. А в этом мире нет ничего глупее умного парня. Умный человек видит дальше своего маленького мира, и это его подкашивает. Так что, когда он делает неверный ход — а ты его сделаешь — всё обычно заканчивается бардаком.
Rebecca PorterДилан, тогда я не могла этого понять, но всегда чувствовала, что кто-то рядом со мной. Знаешь, просто ощущение. После её смерти оно стало сильнее, чем когда-либо. Это помогало. Ты когда-нибудь так чувствовал?